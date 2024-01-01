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Програмне забезпечення Quote-to-Cash - Найпопулярніші застосунки - Аргентина
Програмне забезпечення Q2C (Quote-to-Cash) контролює весь шлях продажів, включаючи котирування, замовлення на продаж і управління доходами. Організації розгортають рішення Q2C, щоб оптимізувати робочі процеси продажів, підвищити ефективність команд продажів і покращити загальний досвід клієнтів. Хоча програмне забезпечення Q2C в основному використовується відділами продажів, воно поширює свою корисність на інші функціональні сфери, такі як інженерія чи дизайн, дозволяючи створювати індивідуальні пропозиції, узгоджені з конкретними потребами клієнтів. Бухгалтери також можуть використовувати інструменти Q2C для моніторингу та нагляду за доходами, отриманими від операцій продажу.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Платформа Quote to cash, яка допомагає постачальникам ІТ-послуг економити час і збільшувати доходи. Оновіть процес обміну цінами на готівку сьогодні. Надішліть виграшні пропозиції продажів за лічені хвилини. Quoter — це програмн...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продаж...
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та бажають точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рішен...
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, обслуговування та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Rev.io
rev.io
Rev.io надає складну систему виставлення рахунків як послугу (BaaS) компаніям зв’язку, постачальникам послуг бездротового зв’язку та Інтернету речей, а також постачальникам голосових і мережевих послуг. Rev.io дозволяє клієнтам керувати складними моделями виставлення рахунків за підписку з найповніш...
Salesbricks
salesbricks.com
Кращий спосіб керувати котируванням готівки для вашого підприємства, внутрішніми продажами та виходом на ринок самообслуговування
Subskribe
subskribe.com
Subskribe — це адаптивна платформа котирування, виставлення рахунків і прибутку для сучасних компаній SaaS. Повністю уніфікований. Без силосів. Нульова звірка, від котирування до виручки. Розроблений у співпраці з деякими провідними світовими компаніями SaaS, Subskribe допомагає компаніям максимізув...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробників. Наше наскрізне програмне забезпечення для продажів бездоганно узгоджує цілі ваших клієнтів із вашими виробничими можливостями та об’єднує всі ваші процеси продажів на одній ...