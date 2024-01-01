Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Quote-to-Cash - Найпопулярніші застосунки - Антигуа і Барбуда Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення Q2C (Quote-to-Cash) контролює весь шлях продажів, включаючи котирування, замовлення на продаж і управління доходами. Організації розгортають рішення Q2C, щоб оптимізувати робочі процеси продажів, підвищити ефективність команд продажів і покращити загальний досвід клієнтів. Хоча програмне забезпечення Q2C в основному використовується відділами продажів, воно поширює свою корисність на інші функціональні сфери, такі як інженерія чи дизайн, дозволяючи створювати індивідуальні пропозиції, узгоджені з конкретними потребами клієнтів. Бухгалтери також можуть використовувати інструменти Q2C для моніторингу та нагляду за доходами, отриманими від операцій продажу.