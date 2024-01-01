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Програмне забезпечення для керування пропозиціями - Найпопулярніші застосунки - Конго – Браззавіль
Програмне забезпечення для керування ціновими пропозиціями є ключовим компонентом циклу продажів, що забезпечує команди продажів необхідними ресурсами для створення точних, професійно виглядаючих пропозицій, адаптованих до конкретних потреб і вподобань кожного потенційного клієнта чи клієнта. Він включає низку функцій і функцій, спрямованих на спрощення процесу виставлення цінових пропозицій, підвищення точності та підвищення загальної ефективності операцій з продажу. Ключові характеристики: * Створення пропозицій: програмне забезпечення дозволяє торговим представникам швидко та легко створювати індивідуальні пропозиції. Він зазвичай пропонує шаблони, попередньо затверджені структури ціноутворення та каталоги продуктів, щоб полегшити створення точних і послідовних пропозицій. * Керування каталогом продукції: Програмне забезпечення для керування пропозиціями дозволяє підприємствам підтримувати централізоване сховище продуктів, послуг і інформації про ціни. Команди продажів можуть легко отримувати доступ і вибирати товари з каталогу під час створення пропозицій, забезпечуючи послідовність і точність у ціноутворенні та пропозиціях продуктів. * Правила конфігурації та ціноутворення: розширені рішення для керування пропозиціями пропонують параметри конфігурації та правила ціноутворення для адаптації до складних структур ціноутворення, знижок і акцій. Це гарантує, що пропозиції точно відображають узгоджені умови, зводячи до мінімуму помилки та розбіжності. * Управління документами: програмне забезпечення надає можливості керування документами, дозволяючи користувачам зберігати, упорядковувати та отримувати пропозиції, пропозиції та пов’язані документи в централізованому місці. Це забезпечує легкий доступ до історичних даних і сприяє дотриманню нормативних вимог. * Робочі процеси співпраці та затвердження: програмне забезпечення для керування пропозиціями полегшує співпрацю між членами команди продажів та іншими зацікавленими сторонами, залученими до процесу пропозицій. Він підтримує робочі процеси затвердження, сповіщення та попередження, щоб забезпечити своєчасний перегляд і затвердження пропозицій, зменшуючи вузькі місця та прискорюючи цикли продажів. * Інтеграція з системами CRM і ERP: інтеграція з системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і планування ресурсів підприємства (ERP) забезпечує безперебійну синхронізацію даних і автоматизацію робочого процесу. Це гарантує, що інформація, пов’язана з пропозиціями, точно збирається та передається в усій організації, покращуючи видимість і узгодженість між відділами продажів та іншими відділами. * Аналітика та звітність: програмне забезпечення для керування пропозиціями надає інформацію про ефективність пропозицій, тенденції продажів і вподобання клієнтів за допомогою функцій аналітики та звітності. Менеджери з продажу можуть відстежувати ключові показники, такі як коефіцієнти виграшу, співвідношення котирування до закриття та середній розмір угоди, щоб визначити області для вдосконалення та оптимізувати стратегії продажів. Переваги: * Підвищення ефективності: шляхом автоматизації ручних завдань і оптимізації робочих процесів програмне забезпечення Quote Management скорочує час і зусилля, необхідні для створення та керування пропозиціями, дозволяючи командам продажів зосередитися на діяльності з високою вартістю. * Покращена точність: централізовані каталоги продуктів, правила ціноутворення та параметри конфігурації забезпечують точність і послідовність цінових пропозицій, мінімізуючи помилки та розбіжності. * Покращена співпраця: функції співпраці дозволяють командам продажів працювати разом, ділитися думками та використовувати колективний досвід для створення переконливих пропозицій і залучення нових клієнтів. * Швидші цикли продажів: програмне забезпечення для керування пропозиціями прискорює процес виставлення пропозицій, дозволяючи торговим представникам швидко й ефективно відповідати на запити клієнтів, тим самим прискорюючи цикли продажів і збільшуючи можливості отримання прибутку. Підводячи підсумок, можна сказати, що програмне забезпечення Quote Management є цінним інструментом для компаній, які хочуть оптимізувати процес виставлення цінових пропозицій, підвищити точність і загальну ефективність операцій з продажу. Використовуючи надійні функції та можливості, організації можуть надавати переконливі пропозиції, які відповідають потребам клієнтів і стимулюють зростання продажів.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend допомагає таким бізнес-професіоналам, як ви, безпечно ділитися та контролювати вміст, який рухає ваш бізнес вперед. Потужна система Dropbox DocSend на основі посилань дозволяє легко встановлювати параметри безпеки для кожної зацікавленої сторони, отримувати сповіщення щоразу, коли хт...
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals оптимізує весь процес продажів за допомогою сучасних цифрових документів бренду. Забудьте про використання кількох платформ завдяки його інтеграціям, відстеженням, аналітиці та юридично обов’язковим цифровим підписам. Завдяки понад 200 попередньо написаним і попередньо розробленим ш...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси ...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності пред...
Qwilr
qwilr.com
Збільште швидкість укладання угод, отримуйте інформацію про покупців із вмісту та дайте представникам більше часу для продажу. як? Перетворіть рекламні матеріали на красиві автоматизовані веб-сторінки. Створіть незабутній досвід продажів за допомогою ідеальної пропозиції, презентації, комерційної пр...
Canopy
canopytax.com
Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйт...
Coohom
coohom.com
Програмне забезпечення для 3D-рендерінгу та візуалізації продукту з потужними функціями AR та VR, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібну торгівлю, виробництво та елект...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo – це зручне рішення, призначене для вас. Просто стежте за виконаною роботою, витратами та подорожами в нашому прекрасному календарі, і дозвольте нашому безкоштовному програмному забезпеченню створити ваш облік.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Платформа Quote to cash, яка допомагає постачальникам ІТ-послуг економити час і збільшувати доходи. Оновіть процес обміну цінами на готівку сьогодні. Надішліть виграшні пропозиції продажів за лічені хвилини. Quoter — це програмн...
Minoa
minoa.io
Minoa – це платформа створення цінностей у Сан-Франциско, яка допомагає командам продажів будувати бізнес-кейси, які сприяють вищій ефективності продажів і більшим угодам. У часи, коли відділи закупівель і фінансів ретельно перевіряють більше угод, забезпечення рентабельності інвестицій і надійне ді...
Scaido.io
scaido.io
Сервіс для автоматизації бізнес-процесів продажів, який прискорює та спрощує підготовку котирувань, кошторисів та комерційних пропозицій у поєднанні з вашою CRM-системою, наприклад Pipedrive або HubSpot.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — відеоінструмент, створений для віртуальних продажів. Це дозволяє легко записувати та надсилати відеоролики, які додають індивідуальності на всіх етапах циклу продажу – від пошуку потенційних клієнтів до пропозицій. Завдяки потужній відеоаналітиці та інтеграції Vidyard довіряють тисячам ком...
Proposify
proposify.com
Proposify — це програмне забезпечення для онлайн-пропозицій, яке дає вам контроль і бачення найважливішого етапу вашого процесу продажу. Закриття. Від розробки угоди до підписання – отримайте впевненість і гнучкість, щоб керувати угодами. Створюйте вражаючі торгові документи, які залишаються послідо...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швид...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, ...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (інтерактивні котирування) повідомляє потенційним клієнтам про ваші ціни та пакети на зрозумілій, налаштованій приватній сторінці, яка надає потенційним клієнтам досвід купівлі на основі психології продажів, який їм подобається. Незалежно від того, чи хочете ви пояснити свою ціну, ство...
uman.ai
uman.ai
Використовуючи AI Assistant від uman, компанії можуть оптимізувати ключові бізнес-функції, такі як створення пропозицій, підтримка клієнтів і адаптація співробітників. Він усуває бар’єри даних і підвищує доступність і можливість повторного використання інформації всередині компанії. Результатом стає...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — це інструмент SaaS для автоматизації керування резюме та прикладами для ставок і пропозицій. За допомогою CV Partner ви можете адаптувати резюме вашої компанії та минулі проекти/справи для тендерів, заявок або запитів на пропозиції. Крім того, інструмент дозволяє без зусиль адаптувати т...
Apropo
apropo.io
Apropo — це інструмент автоматизації пропозицій спеціально для компаній і спеціалістів з розробки програмного забезпечення. Зробіть кошториси своїх проектів точнішими, виграйте більше угод і ніколи більше не прогадайте бюджет завдяки звітам про оцінку в реальному часі та реальність.
Quotient
quotientapp.com
Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.
WBudget
wbudget.io
WBudget — це універсальна веб-платформа для створення, редагування та надсилання цінових пропозицій і пропозицій щодо продажу. Це гнучка платформа, яка допускає кілька інтеграцій з іншими бізнес-додатками через Zapier і Webhooks, розширюючи можливості для компаній усіх типів і розмірів. Середній кор...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — це онлайн-інструмент керування пропозиціями, який дозволяє відділу продажів створювати приголомшливі пропозиції за допомогою інтерактивних пропозицій та електронного підпису, щоб вразити потенційних клієнтів. Використовуйте статистику пропозицій, щоб укладати більше угод.
Paddle
paddle.com
Paddle пропонує повне рішення для платежів, податків і підписок для SaaS. Замість того, щоб об’єднувати та підтримувати фрагментований стек платежів, ми «робимо це для вас» на одній платформі, надаючи вам єдине джерело даних і правдивих доходів. Ми займаємося всім: від перевірок, платежів, керування...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продаж...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
EZLynx
ezlynx.com
Провідне програмне забезпечення для страхування на одній платформі, включаючи хмарну систему оцінювання EZLynx Rating Engine і систему управління EZLynx.
Moderlry
modelry.ai
Modelry — це наскрізна платформа 3D-візуалізації продукту, яка дає змогу світовим лідерам електронної комерції створювати дивовижні візуальні ефекти продуктів і доповнену реальність за допомогою 3D-моделей.
Nusii
nusii.com
Програмне забезпечення для креативних агентств і онлайн-бізнесу. Припиніть боротьбу з Word, Google Docs і непокірними PDF-файлами. Nusii — це найшвидший спосіб укласти наступну угоду. Завдяки професійним шаблонам пропозицій, системі сповіщень, відстеженню пропозицій і онлайн-підписанню ми можемо доп...
Cylindo
cylindo.com
Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...
Upwex
upwex.io
Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та бажають точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рішен...
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі...
Loopio
loopio.com
Loopio допомагає компаніям посилити та масштабувати процес відповіді на запити про пропозиції, запити на подання, анкети безпеки тощо, допомагаючи автоматизувати та оптимізувати цей трудомісткий процес, який вимагає багато часу. Усе починається з нашого підходу до керування вмістом, який надає вашій...
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster — це рішення для миттєвої котирування та електронної комерції на основі передплати для цехів з ЧПК і адитивного виробництва. Хмарне програмне забезпечення дозволяє миттєво виставляти пропозиції та здійснювати онлайн-платежі, а також аналізувати та виправляти CAD та інші файли для 3D-друк...
Ansarada
ansarada.com
Трохи більше порядку, набагато менше ризику. Програмне забезпечення Ansarada Board — це захищений онлайн-портал ради для організації та проведення засідань ради. Просто встановлюйте порядок денний, створюйте пакети дощок, голосуйте, записуйте протоколи, призначайте дії та зберігайте файли. Підтримуй...
Phasio
phas.io
Подаруйте своїм клієнтам-виробникам досвід червоної доріжки Забезпечте персоналізований досвід для кожного клієнта завдяки безперебійному спілкуванню для проектування продукту та виробничих замовлень.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
Apparound
apparound.com
Apparound — це універсальний інструмент продажів, який оцифровує, прискорює та керує всім процесом продажу, від презентації маркетингових матеріалів до конфігурації та збору замовлення. Ключовими функціями Apparound є: Обмін вмістом: розповсюджуйте маркетингові матеріали в цифровому форматі, такі як...
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отрима...
Zoura
zuora.com
Zuora Billing дозволяє компаніям швидко монетизувати нові інновації, одночасно масштабуючи та автоматизуючи процеси виставлення рахунків. Компанії, які використовують Zuora Billing, можуть розблокувати нові стратегії зростання за допомогою понад 50 готових моделей ціноутворення, настроюваних знижок ...
Quick FPA
quickfpa.com
Безкоштовні інструменти оцінки Quick FPA допоможуть вам створити детальний обсяг проекту за дуже короткий час і гарантувати, що ваш проект залишиться в межах бюджету.
ShapeDiver
shapediver.com
Перетворіть свої файли Grasshopper на онлайн-додатки. Безпечно діліться своїми інструментами дизайну з іншими, не відкриваючи вихідний код. Легко вставляйте їх на будь-який веб-сайт за допомогою iframe або інтегруйте з вашою улюбленою платформою електронної комерції чи системою ERP за допомогою різ...
Expivi
expivi.com
Створіть WOW-фактор, щоб підвищити продажі за допомогою 3D-візуалізації та персоналізації ваших продуктів у вашому власному браузері на комп’ютері чи мобільному пристрої. Можливість повертати продукт і збільшувати його, щоб «відчути» текстури, деталі та якість, значно підвищить залучення клієнтів. E...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip розширить креативність ваших клієнтів, підвищить їхню зацікавленість і збільшить кількість конверсій за допомогою чудового досвіду налаштування продукту. Візуальний настроювач продукту з усіма нестандартними параметрами та варіантами продукту. Настроювач продукту Kickflip дозволяє вашим клі...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc — це провідна альтернатива статичним PDF-файлам і презентаціям для бізнес-професіоналів. Storydoc дозволяє легко створювати красиві та привабливі колоди за допомогою штучного інтелекту: від презентацій і односторінкових програм до довгих звітів і пропозицій. Завдяки потужній інтеграції інст...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі обробки даних, наскрізній автоматизації та і...