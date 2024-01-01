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Програмне забезпечення для генерації QR-коду - Найпопулярніші застосунки - Вірменія
Програмне забезпечення для генератора QR-коду розроблено для швидкого створення QR-міток, які можуть кодувати різні типи інформації, як-от URL-адреси веб-сайтів, меню ресторанів або купони. Ці мітки потім скануються клієнтами за допомогою камери телефону, що дозволяє їм отримати доступ до закодованої інформації з Інтернету. QR-коди стали необхідними в багатьох галузях, включаючи маркетинг, роздрібну торгівлю та ресторани. Наприклад, програмне забезпечення для мобільного маркетингу часто включає QR-коди в цифрову рекламу та інші стратегії кампаній. Так само деякі ресторанні програми дозволяють клієнтам завантажувати меню, просто просканувавши QR-код. Однак важливо зазначити, що програмне забезпечення для генерування QR-кодів виконує окрему мету, оскільки воно призначене виключно для створення QR-міток.
Запит на новий застосунок
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly є провідною глобальною компанією SaaS, яка пропонує комплексну платформу, створену для того, щоб кожна частина інформації, як...
QR Code Scanner
qrcodescan.in
Сканер QR Code є найшвидшим і найзручнішим веб-додатком.
ME-QR
me-qr.com
ME-QR — це безкоштовний генератор QR-кодів, який дозволяє створювати та налаштовувати QR-коди для різних цілей. Ось чим ми виділяємося: • Безкоштовно та з можливістю налаштування: генеруйте QR-коди для веб-сайтів, тексту, vCards, електронних листів тощо. Персоналізуйте їх за допомогою широкого вибор...
QR.io
qr.io
QR.io дозволяє створювати повністю налаштовані QR-коди з кольором і формою, логотипом і відстежувати, скільки людей сканує ваші QR-коди, звідки та в яку дату. Крім того, QR.io пропонує динамічні QR-коди, які дозволяють створити налаштовану цільову сторінку для вашого QR-коду, яку можна змінювати й о...
BL.INK
bl.ink
BL.INK підтримує скорочені URL-адреси та QR-коди з необмеженою кількістю даних і гнучкістю. За допомогою BL.INK ви створите тисячі користувацьких посилань, які охоплюють необмежену кількість точок даних, щоб ви могли вимірювати кожну точку взаємодії користувача та вдосконалювати кожну взаємодію. Кож...
QR Code AI
qrcode-ai.com
QRCode AI — це програма для створення онлайн-генератора qr-коду для створення настроюваного QR-коду з вашим власним логотипом і кольорами. Створюйте динамічні QR-коди для відстеження сканувань і аналізу посилань.
Flowcode
flowcode.com
Розблокуйте силу прямих з’єднань. Flowcode є надійним QR-провайдером №1 для миттєвих перетворень і даних у реальному часі. Ми пропонуємо такі інструменти як офлайн-онлайн, як збір даних першої сторони, геозвітні дані нового покоління, цільові сторінки для мобільних пристроїв та інтеграція API.
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER — це найдосконаліший у світі онлайн-генератор QR-кодів, визнаний найінноваційнішим продуктом на ProductHunt. Їй довіряють понад 850 000 брендів у 147 країнах. Серед них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels та інші. Компанія...
Autonix
autonix.io
Autonix — це інтерфейс генератора динамічного QR-коду з можливістю відстеження з серверною частиною рішення для керування відвідувачами. Ми дозволяємо компаніям збирати та переглядати дані про відвідування за допомогою потужної інформаційної панелі, яка звітує про важливі KPI. Наші параметри реєстра...
QRStuff
qrstuff.com
Безкоштовний генератор QR-кодів і онлайн-створювач QR-кодів. Реєстрація не потрібна. Створюйте необмежену кількість необмежених безкоштовних QR-кодів для URL-адреси веб-сайту у форматі PDF, зображення, відстеження відвідуваності, відео YouTube, місцезнаходження на Картах Google, facebook, контактної...
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — це комплексне рішення для безперебійного, ефективного та спільного UTM-відстеження. Замініть цю стару брудну електронну таблицю оптимізованим рішенням. Наша програма спрощує процес створення та керування посиланнями UTM, забезпечуючи послідовність і точність у всіх ваших кампаніях. Завдяки ...
QRfy
qrfy.com
QRFY — це універсальна платформа SaaS QR Code Generator, розроблена для малого та середнього бізнесу та великих корпоративних секторів, що полегшує їхню цифрову трансформацію за допомогою QR-кодів. Цей зручний інструмент дозволяє компаніям плавно переходити від офлайн до онлайн, покращуючи взаємодію...
Barcode.so
barcode.so
Звичайні QRCodes нудні. Чудові QRC-коди, створені штучним інтелектом, які спонукають вашу аудиторію охоче сканувати їх. 25+ стилів на вибір або просто використовуйте свій власний стиль
Bitelink
bitelink.co
Ласкаво просимо до Bitelink — місця, де інновації поєднуються зі зручністю у світі керування посиланнями. Попрощайтеся з громіздкими URL-адресами та привіт елегантним ресурсам, якими можна ділитися, які є потужними! Чому Bitelink? * Перетворюйте довгі складні URL-адреси на стислі потужні посилання ...
Hovercode
hovercode.com
Безкоштовно генеруйте динамічні QR-коди, які не закінчуються, включаючи відстеження та редагування
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink — це посилання в bio maker для створення розумних сторінок з біопосиланнями. Створюйте розумні сторінки біографії для своїх посилань у соціальних мережах. Tapbiolink допоможе вам створити посилання на сторінках біографії, щоб об’єднати всі ваші важливі посилання та інше в одному місці. Ta...
y.gy
app.y.gy
Створюйте короткі та незабутні посилання, які збільшують конверсію Перетворіть довгі та складні посилання на короткі та такі, що запам’ятовуються, які можна використовувати в електронних листах, соціальних мережах тощо. * Використовуйте y.gy або свій власний домен. Ми пропонуємо можливість викорис...
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink — це платформа, яка пропонує набір інструментів, які дозволяють цифровим маркетологам максимально ефективно використовувати свою роботу. Ця платформа пропонує різні типи інструментів цифрового маркетингу, які дійсно працюють. За допомогою цього програмного забезпечення для цифрового мар...
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Генератор QR-кодів №1 для бізнесу та маркетингу. Створюйте та керуйте QR-кодами з логотипом, розширеною аналітикою, масовим завантаженням, API та формами для веб-сайтів, соціальних мереж, програм, цифрових візитних карток, форм, URL-адрес, vCard, Facebook, Instagram, YouTube тощо. Доступно в Інтерне...
TLinky
tlinky.com
Ласкаво просимо до TLinky - найкращого рішення для керування посиланнями! У TLinky вони дають змогу окремим особам, маркетологам і компаніям оптимізувати свою присутність в Інтернеті та спростити свої маркетингові кампанії. Завдяки цій універсальній платформі ви можете легко керувати, відстежувати ...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic — це простий у використанні і відстежуваний генератор QR-кодів, який надає розширені функції налаштування. За допомогою цього інструменту створити повністю персоналізований QR-код так само просто, як відсканувати код. QR Code Dynamic пропонує можливість обмінюватися інформацією виклю...
QRPlus
qrplus.com.br
З QRPlus у вас немає обмежень. Усі створені тут QR-коди працюватимуть вічно, не мають терміну дії та не мають обмежень на читання, як інші генератори в Інтернеті. Згенеровані QR-коди є статичними, тому ви завжди матимете однаковий результат читання. Будьте певні! Усі створені тут QR-коди на 100% без...
Uplifter
uplifter.ai
Створюйте куленепробивні UTM-посилання для відстеження всіх ваших маркетингових кампаній. Надсилайте надійні дані в Google Analytics і Adobe Analytics. Перетворіть ці дані на корисну інформацію. Uplifter знімає важку роботу з аналітики та допомагає маркетологам діяти… швидше. Uplifter розробл...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io — це нова програма для скорочення URL-адрес із вбудованою аналітикою. Ви повинні повністю розглянути можливість переходу на нього, оскільки він: * блискавичний, * постачається з додатковими інструментами, такими як генератор динамічного QR-коду, віртуальний менеджер візиток тощо, * зберіг...
Delivr
delivr.com
З 2008 року це надійний динамічний генератор QR-кодів, що забезпечує конфіденційність, для підключеної упаковки, розумних етикеток, друкованих засобів масової інформації та реклами DOOH. Динамічні QR-коди з надзвичайними можливостями та майже безмежними можливостями. Усе, що вам потрібно для створен...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link — це ваша платформа для створення та керування цифровими QR-кодами GS1 у масштабі. Розмістіть свої продукти в Інтернеті за допомогою лише GTIN, спростіть дотримання вимог Smart Pages і краще залучайте покупців до та після покупки.
Uniqode
uniqode.com
Компанія Uniqode (раніше Beaconstac) розташована в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, і допомагає більш ніж 25 000 світовим брендам об’єднати свої ініціативи з QR-кодами в одну масштабовану платформу. Це дає їм змогу поєднати інформацію про QR-код у ширшу стратегію мобільного маркетингу. Ми обслуговуємо кліє...
URL180
url180.com
Розкрийте силу вашої цифрової присутності. Знову залучайте свою аудиторію, створюйте цінних потенційних клієнтів і монетизуйте вміст. Скорочуйте URL-адреси, створюйте сторінки з біографічними посиланнями, користувацькі QR-коди, посилання на vcard, посилання на файли тощо.
ElkQR
elkqr.com
ElkQR — це рішення для динамічного QR-коду зі штаб-квартирою в Карнатаці, Індія. Маючи багату історію в індустрії цифрового маркетингу, наша команда використала свій досвід, щоб створити передову платформу, яка спрощує генерацію QR-кодів і розширює можливості компаній у всьому світі. Ми — група проф...
QRCodeCreator.io
qr-code-creator.io
Ця платформа є комплексним рішенням для створення та керування QR-кодами для різних цілей, включаючи канали розподілу, продукти, кампанії та веб-додатки. Доступний без реєстрації, він дозволяє користувачам швидко генерувати індивідуальні QR-коди навіть без попереднього досвіду. QR-коди можуть місти...
QRCodeFox
controlnet-qrcode.web.app
QRCodeFox.com — це зручний онлайн-інструмент для створення налаштованих QR-кодів за допомогою ШІ. Це дозволяє легко створювати QR-коди на основі штучного інтелекту для різних цілей, наприклад, URL-адрес веб-сайтів, контактної інформації, текстових повідомлень тощо. За допомогою QRCodeFox.com ви може...
Leaf.page
leaf.page
Одна сторінка вашого професійного життя
Veshort
veshort.com
Veshort — це програма для скорочення URL-адрес, створена за допомогою потужних маркетингових інструментів, які допоможуть вам ефективніше охоплювати клієнтів. З нашою універсальною платформою ви матимете все необхідне, щоб розпочати свою маркетингову кампанію.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin — найпростіший інструмент для дистанційних продажів. Це багатоканальний контакт-центр із зовнішнім віджетом, який дозволяє швидко активувати всі канали зв’язку для вашого сайту чи бізнесу.
QR Code KIT
qrcodekit.com
Раніше відомий як uQR.me, QR Code KIT є найдавнішим генератором динамічних QR-кодів і комплексним рішенням для всіх потреб QR.
AIQrArt
aiqrart.co
Відкрийте для себе трансформаційний світ AIQrArt, де мистецтво органічно поєднується з технологіями. Підвищте присутність свого бренду за допомогою приголомшливого QR-зображення, створеного штучним інтелектом, щоб його не просто побачили, але й запам’ятали. AIQrArt дозволяє створювати унікальні та і...
GoCodes
gocodes.com
Більше жодних інструментів! Відстежуйте своє обладнання за допомогою нашого простого у використанні рішення, яке включає міцні етикетки, хмарне програмне забезпечення, програми для сканування та GPS-відстеження. Розроблене спеціально для галузевих клієнтів, наше комплексне рішення означає, що ви мож...
L2QR
l2qr.com
L2QR долає розрив між офлайн- та онлайн-досвідами. Скануючи QR-коди, цільова аудиторія клієнтів може безперешкодно отримувати доступ до цифрового контенту, веб-сайтів, профілів у соціальних мережах, інформації про продукт, рекламних акцій або будь-яких інших онлайн-ресурсів. Ця інтеграція допомагає ...
Keyri
keyri.com
Keyri є провідною компанією з автентифікації, яка надає клієнтам просту та безпечну форму MFA без пароля. Наша платформа перетворює кожен вхід в одноетапний процес на основі біометрії, який забезпечує безперебійну взаємодію з користувачем, одночасно зміцнюючи безпеку облікового запису. Користувачі п...
Digiphy
digiphy.it
Digiphy переосмислює контекстний маркетинг. Поєднуючи бренди безпосередньо з клієнтами, Digiphy створює та забезпечує динамічний цифровий досвід у контекстуально релевантні моменти з будь-якого фізичного продукту та точки контакту з клієнтом. Наше гнучке рішення для самообслуговування покращує розпо...
JoyQR
joyqr.com
Наша платформа революційно змінює ваш зв’язок із аудиторією, пропонуючи власну генерацію QR-коду та захоплюючі сторінки з біопосиланнями. Пориньте у світ розуміння за допомогою нашої обширної аналітики, створеної для покращення ваших маркетингових стратегій. Відчуйте радість безперебійної взаємодії ...
Blinq.me
blinq.me
Blinq — це інноваційна платформа, яка революціонізує спосіб спілкування професіоналів і обміну контактною інформацією. Як світовий постачальник цифрових візитних карток №1, Blinq пропонує бездоганну, екологічну альтернативу традиційним паперовим карткам. За допомогою Blinq користувачі можуть створюв...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ПРОБЛЕМА, ЯКУ МИ ВИРІШУЄМО Неточна маркетингова звітність щороку створює діру в маркетингових бюджетах США на 50 мільярдів доларів. Campaigntrackly допомагає компаніям усунути цю прогалину, полегшуючи, ніж будь-коли, стандартизацію метаданих кампаній і посилань для відстеження, які забезпечують точн...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER — це програмне забезпечення онлайн-меню без коду. Його рішення для меню QR-коду розроблено для покращення повсякденної роботи вашого бізнесу. Усе, що потрібно зробити вашим гостям, це відсканувати QR-код, оформити замовлення та оплатити за допомогою мобільного пристрою. Створіть своє онла...
Scanova
scanova.io
Scanova — це провідний онлайн-інструмент SaaS, який допомагає компаніям створювати, проектувати, керувати та відстежувати QR-коди для рекламних і операційних випадків використання. Маркетологи та компанії різних галузей і розмірів компаній використовують Scanova для проведення наскрізних високоефект...
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR — це інноваційне рішення SaaS для самообслуговування B2B, розроблене, щоб допомогти компаніям створювати статичні та динамічні QR-коди, що налаштовуються, із можливістю відстеження. Наше рішення відповідає зростаючій потребі в бездоганній цифровій інтеграції в маркетингові, роздрібні та оп...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen — це рівень безконтактної цифрової підтримки Інтернету. Openscreen дає змогу створювати інтерактивні додатки на основі QR-коду за допомогою розширених API, SDK і рішень для ланцюга постачання, торгівлі та залучення клієнтів. Openscreen дозволяє підприємствам зустрічатися, взаємодіяти та з...
ViralQR
viralqr.com
Революціонізуйте свою онлайн-маркетингову стратегію за допомогою революційного генератора QR-кодів від ViralQR! Наша платформа пропонує унікальні інструменти, які дозволяють створювати повністю персоналізовані QR-коди, які ідеально відображають ідентичність вашого бренду. Наш зручний інтерфейс із фу...