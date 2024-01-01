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Програмне забезпечення Push-To-Talk (PTT). - Найпопулярніші застосунки - Бразилія
Програмне забезпечення Push-to-talk (PTT) перетворює пристрої на канали миттєвого зв’язку, подібні до рацій. Завдяки встановленому програмному забезпеченню користувачі можуть спілкуватися, натиснувши одну кнопку та промовивши в свій пристрій, миттєво передаючи своє повідомлення відповідним членам команди в режимі реального часу. Інструменти PTT забезпечують швидке й ефективне спілкування для команд у різних місцях, не покладаючись на телефонні дзвінки чи текстові повідомлення. Отже, ці рішення популярні серед команд у різних галузях, таких як польові продажі, будівництво та виробництво, де учасники часто розкидані по різних підприємствах. Хоча для деяких опцій РТТ потрібні спеціальні пристрої від постачальників послуг, більшість з них перетворилися на програмні рішення, сумісні з широким діапазоном пристроїв. Деякі рішення PTT доступні виключно як програми для мобільних пристроїв, а інші також можна завантажити на настільні комп’ютери.
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Voxer
voxer.com
Voxer – це компанія з розробки мобільних додатків із Сан-Франциско, відома своєю безкоштовною програмою Voxer Walkie Talkie для смартфонів. Заснована Томом Кетісом і Метом Ренні, Voxer Walkie Talkie є водночас живою системою «натисніть і говори» та системою голосових повідомлень. Повідомлення на Vo...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Zello
zello.com
Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори обліков...
Yac
yac.com
Yac — це швидкий і простий спосіб асинхронної співпраці зі своєю командою у вільний час. Замініть цілі зустрічі та швидше діліться інформацією за допомогою однієї голосової нотатки або показу екрана з багатим контекстом і відновіть свій день.
Orion
orionlabs.io
Голос – це майбутнє передової роботи. Голосова платформа Orion PTT 2.0 підвищує продуктивність, безпеку співробітників і залучення клієнтів для першої робочої сили підприємства. Наші глобальні клієнти трансформують свою робочу силу за допомогою захищеного миттєвого зв’язку Orion E2EE, автоматизації ...