Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Категорії

Програмне забезпечення Push-To-Talk (PTT). - Найпопулярніші застосунки - Болівія

Програмне забезпечення Push-to-talk (PTT) перетворює пристрої на канали миттєвого зв’язку, подібні до рацій. Завдяки встановленому програмному забезпеченню користувачі можуть спілкуватися, натиснувши одну кнопку та промовивши в свій пристрій, миттєво передаючи своє повідомлення відповідним членам команди в режимі реального часу. Інструменти PTT забезпечують швидке й ефективне спілкування для команд у різних місцях, не покладаючись на телефонні дзвінки чи текстові повідомлення. Отже, ці рішення популярні серед команд у різних галузях, таких як польові продажі, будівництво та виробництво, де учасники часто розкидані по різних підприємствах. Хоча для деяких опцій РТТ потрібні спеціальні пристрої від постачальників послуг, більшість з них перетворилися на програмні рішення, сумісні з широким діапазоном пристроїв. Деякі рішення PTT доступні виключно як програми для мобільних пристроїв, а інші також можна завантажити на настільні комп’ютери.

Запит на новий застосунок


Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.

Voxer

Voxer

voxer.com

Voxer – це компанія з розробки мобільних додатків із Сан-Франциско, відома своєю безкоштовною програмою Voxer Walkie Talkie для смартфонів. Заснована Томом Кетісом і Метом Ренні, Voxer Walkie Talkie є водночас живою системою «натисніть і говори» та системою голосових повідомлень. Повідомлення на Vo...

Zello

Zello

zello.com

Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори обліков...

Yac

Yac

yac.com

Yac — це швидкий і простий спосіб асинхронної співпраці зі своєю командою у вільний час. Замініть цілі зустрічі та швидше діліться інформацією за допомогою однієї голосової нотатки або показу екрана з багатим контекстом і відновіть свій день.

Orion

Orion

orionlabs.io

Голос – це майбутнє передової роботи. Голосова платформа Orion PTT 2.0 підвищує продуктивність, безпеку співробітників і залучення клієнтів для першої робочої сили підприємства. Наші глобальні клієнти трансформують свою робочу силу за допомогою захищеного миттєвого зв’язку Orion E2EE, автоматизації ...

Переглянути

Desktop

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності