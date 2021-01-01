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Програмне забезпечення Push-повідомлень - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення Push-повідомлень сприяє прямому спілкуванню між компаніями та клієнтами, доставляючи повідомлення на їхні комп’ютери чи мобільні пристрої. Ці сповіщення слугують для сповіщення споживачів про важливі оновлення чи інформацію та мають на меті повторно залучити їх до програми чи веб-сайту компанії. Ці рішення, які в основному використовуються маркетинговими командами, дозволяють створювати та розповсюджувати конкретні заклики до дії, які можна налаштовувати в службі сповіщень і надсилати безпосередньо споживачам через мобільні програми, програми для настільних ПК або веб-браузери. Хоча деякі платформи підтримують push-повідомлення як у програмах, так і в веб-переглядачах, інші спеціалізуються на одному типі. Це програмне забезпечення дозволяє користувачам повністю налаштовувати вміст повідомлень, включаючи текст і зображення, безпосередньо на платформі. Крім того, він повинен забезпечувати комплексну аналітику, дозволяючи компаніям відстежувати такі показники, як швидкість доставки та рейтинг кліків. Програмне забезпечення для push-повідомлень може бути інтегровано як функцію в інструменти мобільного маркетингу або включати функції, знайдені в програмному забезпеченні для тестування A/B, що дозволяє користувачам експериментувати з різними варіантами повідомлень і аналізувати їхню ефективність у залученні клієнтів.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
OneSignal
onesignal.com
Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
GoZen
gozen.io
Збільште ваші продажі та дохід у 10 разів завдяки платформі органічного зростання на основі штучного інтелекту. Органічно розвивайте свій бізнес без реклами, створюючи вміст, сприятливий для SEO, створюючи аудиторію, автоматизуючи залучення та продажі.
Sendbird
sendbird.com
Зробіть свій додаток соціальним. Від Reddit до Paytm і Headspace, кожна улюблена програма процвітає завдяки сильній спільноті. Станьте ближче до своїх, додавши чат, голос або відео у свій додаток.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
UserWise
userwise.io
Прості у використанні інструменти liveops, які заворожують ваших гравців. Сегментуйте гравців, плануйте кампанії та переглядайте результати в одному місці.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
Courier
courier.com
Кур’єр – це найрозумніший спосіб створювати та доставляти сповіщення. Створіть один раз і надішліть на будь-який канал – електронну пошту, Slack, SMS, push тощо – через один API.
Knock
knock.app
Інфраструктура сповіщень для розробників. Knock — це гнучка, надійна інфраструктура сповіщень, створена відповідно до ваших потреб.
Braze
braze.com
Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
User.com
user.com
User.com — це вдосконалене програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та продажів. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати внутрішні процеси та швидше розвивати свій бізнес.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? - Підтримка кількох ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Routee
routee.net
Routee є провідним постачальником хмарних комунікацій, який проектує, розробляє та розповсюджує передові рішення для автоматизації Інтернету та API. Завдяки своїй надійній платформі та масштабованому API, він допомагає корпораціям, підприємствам роздрібної торгівлі та постачальникам послуг у всьому ...
Airship
airship.com
Доставляйте змістовні повідомлення на кожному етапі життєвого циклу клієнта за допомогою платформи Customer Engagement Platform, розробленої для корпоративних брендів. Вивчайте більше.
Pushify.com
pushify.com
Pushify надає інформаційну панель, за допомогою якої ви можете орієнтуватися на своїх користувачів через різні кордони відповідно до їхніх часових поясів. Тому орієнтуйтеся на користувачів із різних регіонів у той час, коли вони найбільш активні.
Ocamba
ocamba.com
Повний набір корпоративних програм для керування рекламою та Push-повідомленнями
FlareLane
flarelane.com
FlareLane — це високоперсоналізоване маркетингове рішення CRM, яке використовує інтерактивні push-повідомлення для покращення взаємодії з клієнтами. Ми прагнемо побудувати автоматичну, зручну службу push-сповіщень світового рівня на основі подій, яка покращує утримання клієнтів і прибуток. Дізнайтес...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Багатоканальна платформа залучення клієнтів Надсилайте своєчасні багатоканальні персоналізовані повідомлення. Відзначене нагородами багатоканальне рішення для залучення клієнтів для прогнозованих результатів електронної комерції та роздрібної торгівлі.
Aimtell
aimtell.com
Повторно залучайте відвідувачів свого веб-сайту за допомогою націлених мобільних і настільних веб-повідомлень.
Push Monkey
getpushmonkey.com
Власні Push-сповіщення для мобільних пристроїв і комп’ютерів для Chrome, Safari та Firefox. Найпростіший спосіб повідомити своїх постійних читачів про новий вміст
indigitall
indigitall.com
indigitall — це міжнародна компанія, яка пропонує послугу SaaS Marketing Automation, яка дозволяє нашим клієнтам надсилати розширені, сегментовані, інтерактивні push-повідомлення на основі місцезнаходження своїй аудиторії. Ми охоплюємо весь життєвий цикл клієнта, активуючи, перетворюючи й утримуючи ...
WonderPush
wonderpush.com
Сповіщення та спливаючі вікна від 1 євро/місяць для Інтернету та мобільних пристроїв. WonderPush — це найшвидша платформа, яка пропонує push-повідомлення та спливаючі вікна для iOS, Android і веб-сайтів. Наше потужне рішення, яке легко налаштувати, дозволяє тисячам розробників і маркетологів надсила...
Subscribers
subscribers.com
Пропустіть довгий рядок електронної скриньки з повідомленнями, надісланими безпосередньо відвідувачам вашого сайту, навіть після того, як вони залишили ваш сайт. Підписники — це дуже ефективний інструмент для повторного залучення відвідувачів вашого веб-сайту та стимулювання покупок за допомогою ціл...
Feedify
feedify.net
Feedify надає компактну інформаційну панель, з якої можна автоматизовано керувати інструментами залучення клієнтів. Feedify дозволяє створювати сповіщення, спливаючі повідомлення, опитування, інструменти зворотного зв’язку (до та після продажу), які можна звузити за допомогою географічного розташува...
Larapush
larapush.com
LaraPush — це провідне на ринку самостійно розміщене рішення для веб-повідомлень Push, яке дозволяє надсилати push-повідомлення, які можна відстежувати. LaraPush дозволяє охоплювати своїх користувачів за допомогою веб- і мобільних push-повідомлень у браузерах настільних комп’ютерів і телефонах Andro...
Kumulos
kumulos.com
За допомогою Kumulos маркетингові команди можуть швидко створювати персоналізовані подорожі, які подобаються користувачам, стимулюючи залучення мобільних додатків і створюючи гучних прихильників бренду на все життя. Ми повертаємо вашу команду на керівне місце, надаючи їй усі потужні маркетингові інс...
Cordial
cordial.com
Cordial — це справжня маркетингова платформа, яка дозволяє брендам повністю автоматизувати свої маркетингові стратегії та змінити спосіб їх роботи. Розроблений із застосуванням підходу, орієнтованого на клієнта, Cordial поєднує в собі передову гнучкість даних із складною адаптивною автоматизацією та...
Netmera
netmera.com
Netmera — це багатоканальна маркетингова платформа для залучення клієнтів, яка забезпечує персоналізований досвід клієнтів. Платформа дозволяє цифровим маркетологам і менеджерам із продуктів збільшувати дохід і рентабельність інвестицій за допомогою push-сповіщень для мобільних і веб-сайтів, обміну ...
SmartSender
smartsender.io
Забудьте про кошмари синхронізації * Дані клієнта централізовані та дієві * Сегментація поведінкової аудиторії Надсилайте лише гіперперсоналізовані повідомлення * Умовний вміст * Персоналізовані заповнювачі * Динамічний вміст 1-до-1 * Персоналізація на основі особистих даних і поведінки Легко та нас...
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році, — це орієнтоване на ефективність рішення MarTech, яке дає змогу брендам досягти вищої конверсії та утримання клієнтів. З моменту створення центром наших унікальних технологічних послуг завжди була здатність повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або р...
Truepush
truepush.com
Надсилайте необмежену кількість безкоштовних push-сповіщень і монетизуйте рекламу за допомогою інструменту Truepush. Додайте до свого веб-сайту додатковий канал доходу за допомогою наших рекламних оголошень. Заощаджуйте до 1200 доларів США на місяць, залучаючи користувачів за допомогою інструменту ...
ngrow
ngrow.ai
Збільште рівень утримання за допомогою сповіщень штучного інтелекту. Єдина платформа інтелектуальних сповіщень без SDK.
Leanplum
leanplum.com
Максимізуйте залучення клієнтів, будуючи тривалі й цінні відносини за допомогою оптимізованого багатоканального обміну повідомленнями та оркестровки кампанії.
Upsight
upsight.ai
Upsight об’єднує багатоканальну аналітику, інтегровані маркетингові інструменти та оптимізацію реклами, щоб максимізувати дохід і підвищити ефективність усього портфоліо.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє організаціям радувати клієнтів чудовим багатоканальним досвідом. Він оптимізує розмови в кожній точці взаємодії протягом усього шляху клієнта, об’єднуючи канали зв’язку, програми обміну повідомленнями та чат-боти. Рішення Unifonic об’єдную...
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI — це НАЙШВИДШИЙ спосіб запровадити сповіщення (електронною поштою, у програмі тощо) у вашому продукті. Він поставляється з усіма необхідними інтеграціями під капотом, редакторами візуальних сповіщень і SDK, які дозволяють створювати та інтегрувати нові сповіщення у ваш продукт за ліч...
Nashpush
nashpush.com
Nashpush — це потужна та зручна платформа надсилання push-сповіщень, яка дозволяє компаніям у всьому світі охоплювати, залучати та утримувати свою аудиторію за допомогою своєчасно надсиланих персоналізованих push-повідомлень. Завдяки чудовій архітектурі Nashpush розроблено для масштабування вашого б...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays — це лідируюча на ринку платформа SaaS для самообслуговування, рішення для залучення клієнтів для Push-повідомлень із простою та зручною інтеграцією коду. Чому клієнтам подобається працювати з нами? 🔷PUSH 🔷... Показати більше INED 🔷PWA (прогресивні веб-програми) 🔷НЕАКТИВНА ПРОПОЗИЦІЯ 🔷С...
MaxTraffic
maxtraffic.com
Max Traffic — це повне маркетингове рішення на сайті, яке використовує веб-повідомлення, наміри виходу та рекламні накладки.
FoxPush
foxpush.com
Надсилайте миттєві веб-повідомлення своїм передплатникам, коли вони онлайн, де б вони не були – навіть на своїх мобільних! Його легко налаштувати та не вимагає технічних навичок. Надсилайте push-сповіщення своїм користувачам, щоб підвищити вашу взаємодію. Отримайте налаштування за 3 хвилини для комп...
Catapush
catapush.com
Catapush — це платформа мобільного обміну повідомленнями SaaS (push і in-app), розроблена, щоб допомогти фінансовим службам, комунальним службам і великим підприємствам обробляти зв’язок із клієнтами. Більш надійна, відстежувана та безпечна, ніж будь-яка інша доступна альтернатива, забезпечує значне...
PushPad
pushpad.xyz
Pushpad — це найпростіший спосіб додавати push-сповіщення на веб-сайти та веб-програми. Доставляє мільйони веб-повідомлень щодня. Pushpad — це професійне рішення для розробників веб-додатків і веб-сайтів будь-якого розміру, які хочуть надсилати push-сповіщення.