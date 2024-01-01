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Програмне забезпечення Push-повідомлень - Найпопулярніші застосунки - Ботсвана
Програмне забезпечення Push-повідомлень сприяє прямому спілкуванню між компаніями та клієнтами, доставляючи повідомлення на їхні комп’ютери чи мобільні пристрої. Ці сповіщення слугують для сповіщення споживачів про важливі оновлення чи інформацію та мають на меті повторно залучити їх до програми чи веб-сайту компанії. Ці рішення, які в основному використовуються маркетинговими командами, дозволяють створювати та поширювати конкретні заклики до дії, які можна адаптувати в службі сповіщень і надсилати споживачам безпосередньо через мобільні програми, програми для настільних ПК або веб-браузери. Хоча деякі платформи підтримують push-повідомлення як у програмах, так і в веб-переглядачах, інші спеціалізуються на одному типі. Це програмне забезпечення дозволяє користувачам повністю налаштовувати вміст повідомлень, включаючи текст і зображення, безпосередньо на платформі. Крім того, він повинен забезпечувати комплексну аналітику, дозволяючи компаніям відстежувати такі показники, як швидкість доставки та рейтинг кліків. Програмне забезпечення для push-повідомлень може бути інтегроване як функція в інструменти мобільного маркетингу або включати функціональні можливості програмного забезпечення для тестування A/B, що дозволяє користувачам експериментувати з різними варіантами повідомлень і аналізувати їхню ефективність у залученні клієнтів.
Запит на новий застосунок
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
AWeber
aweber.com
AWeber є лідером на ринку програмного забезпечення електронного маркетингу для малого бізнесу. Компанія AWeber, заснована в 1998 році, має понад 20 років успішної роботи, допомагаючи більш ніж одному мільйону клієнтів у всьому світі надійно зв’язуватися зі своїми потенційними клієнтами за допомогою ...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — це комплексна маркетингова платформа електронної пошти, яка надає малим підприємствам, соло-підприємцям, тренерам і маркетологам потужні та доступні інструменти для розширення аудиторії, взаємодії з передплатниками та перетворення передплатників на платоспроможних клієнтів. Завдяки біл...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє понад 1 мільйону компаній щодня надсилати понад 12 мільярдів повідомлень. Платформа багатоканального обміну повідомленнями підтримує електронну пошту, push-повідомлення, обмін повідомленнями в програмі, SMS і живу діяльність Apple. Завдяк...
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в реальному часі, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективн...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — це маркетингова платформа електронної пошти та SMS із набором функцій, створених спеціально для того, щоб допомогти магазинам електронної комерції швидше розвивати свій онлайн-бізнес. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції, готова автоматизація та шаб...
Customer.io
customer.io
Customer.io — це платформа для залучення клієнтів, розроблена для маркетингових команд для створення кампаній на основі даних, які охоплюють людей через усі канали обміну повідомленнями в потрібний час. Їхній набір продуктів включає Journeys, інструмент автоматизації обміну повідомленнями для всіх п...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2...
GoZen
gozen.io
GoZen Notify — це веб-повідомлення на базі штучного інтелекту для збільшення залучення та утримання клієнтів. Ви можете використовувати цей сучасний маркетинговий канал для: Оголошення продукту Оголошення про нові публікації в блозі Надсилання персоналізованих повідомлень Сповіщення про події та пря...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird вважає, що розмови є основою побудови відносин із клієнтами. Таким чином, ми створили найбільш перевірену у світі платформу розмов для мобільних додатків у чаті, голосовому та відеозв’язку. Лідери галузі, як-от Virgin Mobile, Hinge і Paytm, використовують Sendbird для збільшення кількості т...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це платформа для залучення клієнтів, яка базується на аналізі, якій довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, таких як Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel тощо. Digital-first і корпоративні бренди з 35+ країн використовуют...
Sender
sender.net
Ключовими сильними сторонами Sender є висока швидкість доставки електронної пошти, відзначена нагородами зручність для користувача та неперевершена доступність. Sender створено спеціально для електронної комерції та блогерів із багатьма додатковими функціями, але ідеально підходить для всіх типів бі...
UserWise
userwise.io
UserWise — це найдосконаліший механізм liveops, доступний для ігор, що дозволяє студіям утримувати своїх гравців на все життя. UserWise дає владу у ваші руки за допомогою розширених інструментів сегментації, інтуїтивно зрозумілого календаря liveops, візуального конструктора кампаній і настроюваних ф...
Knock
knock.app
Knock — це гнучка, надійна інфраструктура сповіщень, створена відповідно до ваших потреб. Використовуйте наші API, щоб залучати користувачів, посилювати міжканальні робочі процеси та керувати налаштуваннями сповіщень. Основні функції: - Керування шаблонами - Сповіщення в додатку - Спостережливість...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...
Iterable
iterable.com
Iterable — це платформа для спілкування з клієнтами, яка об’єднує дані про клієнтів у режимі реального часу та здатність створювати досвід для активації клієнтів через канали за рекордно короткий час. Ми допомагаємо брендам забезпечувати приємні враження за допомогою гармонізованих, індивідуальних і...
Courier
courier.com
Створений для розробників, Courier — це найшвидший спосіб додати багатоканальні сповіщення про продукт у ваш веб-додаток, програму для настільного комп’ютера чи мобільного пристрою. Полегшіть життя розробників за допомогою набору функцій, таких як автоматизація, керування налаштуваннями, журнали ауд...
Braze
braze.com
Braze — це провідна платформа для залучення клієнтів, яка підтримує тривалі зв’язки між споживачами та улюбленими ними брендами. Braze дозволяє будь-якому маркетологу збирати та вживати заходів щодо будь-якої кількості даних із будь-якого джерела, щоб вони могли творчо взаємодіяти з клієнтами в режи...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дозв...
User.com
user.com
User.com — це комплексна платформа автоматизації маркетингу, спрямована на посилення взаємодії та покращення конверсії за допомогою єдиного джерела даних для ваших клієнтів. Охоплюйте клієнтів за допомогою широкого спектру каналів зв’язку: електронної пошти, чату, чат-бота, push-сповіщень, динамічно...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? - Підтримка кількох ...
Routee
routee.net
Routee є провідним постачальником хмарних комунікацій, який проектує, розробляє та розповсюджує передові рішення для автоматизації Інтернету та API. Завдяки надійній платформі та масштабованому API він допомагає корпораціям, підприємствам роздрібної торгівлі та постачальникам послуг у всьому світі е...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів —...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дозволяє брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магією. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
FoxPush
foxpush.com
Надсилайте миттєві веб-повідомлення своїм передплатникам, коли вони онлайн, де б вони не були – навіть на своїх мобільних! Його легко налаштувати та не вимагає технічних навичок. Надсилайте push-сповіщення своїм користувачам, щоб підвищити вашу взаємодію. Отримайте налаштування за 3 хвилини для комп...
SmartSender
smartsender.io
Забудьте про кошмари синхронізації * Дані клієнта централізовані та дієві * Сегментація поведінкової аудиторії Надсилайте лише гіперперсоналізовані повідомлення * Умовний вміст * Персоналізовані заповнювачі * Динамічний вміст 1-до-1 * Персоналізація на основі особистих даних і поведінки Легко та нас...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним ро...
Aimtell
aimtell.com
Aimtell дозволяє відвідувачам підписуватися на веб-сайти без необхідності збору будь-якої особистої інформації, такої як адреса електронної пошти чи номер телефону. Передплатників можна сегментувати на основі автоматично створеної інформації про відвідувача або спеціальних подій/атрибутів і надсилат...
Airship
airship.com
Клієнти мобільних додатків у середньому втричі цінніші, ніж ті, хто не використовує додатки. Airship, компанія, що займається розробкою мобільних додатків, дозволяє брендам отримати цю цінність. Платформа Airship App Experience Платформа Airship надає наскрізне рішення для фіксації цінності протягом...
Push Monkey
getpushmonkey.com
Власні Push-сповіщення для мобільних пристроїв і комп’ютерів для Chrome, Safari та Firefox. Найпростіший спосіб повідомити своїх постійних читачів про новий вміст
Pushify.com
pushify.com
Pushify надає інформаційну панель, за допомогою якої ви можете орієнтуватися на своїх користувачів через різні кордони відповідно до їхніх часових поясів. Тому орієнтуйтеся на користувачів із різних регіонів у той час, коли вони найбільш активні.
Ocamba
ocamba.com
Повний набір корпоративних програм для керування рекламою та Push-повідомленнями
FlareLane
flarelane.com
FlareLane — це високоперсоналізоване маркетингове рішення CRM, яке використовує інтерактивні push-повідомлення для покращення взаємодії з клієнтами. Ми прагнемо побудувати автоматичну, зручну службу push-повідомлень світового рівня на основі подій, яка покращує утримання клієнтів і дохід. Дізнайтесь...
Subscribers
subscribers.com
Пропустіть довгий рядок електронної скриньки з повідомленнями, надісланими безпосередньо відвідувачам вашого сайту, навіть після того, як вони залишили ваш сайт. Підписники — це дуже ефективний інструмент для повторного залучення відвідувачів вашого веб-сайту та стимулювання покупок за допомогою ціл...
AutomateWoo
automatewoo.com
Потужна автоматизація маркетингу для вашого магазину WooCommerce. Залучайте й утримуйте клієнтів за допомогою автоматизованого маркетингу, який виконує важку роботу за вас. AutomateWoo має інструменти, необхідні для розвитку вашого магазину та заробітку більше.
Larapush
larapush.com
LaraPush — це провідне на ринку самостійно розміщене рішення для веб-повідомлень Push, яке дозволяє надсилати push-повідомлення, які можна відстежувати. LaraPush дозволяє охоплювати своїх користувачів за допомогою веб- і мобільних push-повідомлень у браузерах настільних комп’ютерів і телефонах Andro...
Netmera
netmera.com
Netmera — це багатоканальна маркетингова платформа для залучення клієнтів, яка забезпечує персоналізований досвід клієнтів. Платформа дозволяє цифровим маркетологам і менеджерам з продуктів збільшувати дохід і рентабельність інвестицій за допомогою push-сповіщень для мобільних і веб-сайтів, обміну п...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
indigitall
indigitall.com
indigitall — це міжнародна компанія, яка пропонує послугу SaaS Marketing Automation, яка дозволяє нашим клієнтам надсилати розширені, сегментовані, інтерактивні push-повідомлення на основі місцезнаходження своїй аудиторії. Ми охоплюємо весь життєвий цикл клієнта, активуючи, перетворюючи й утримуючи ...
WonderPush
wonderpush.com
Сповіщення та спливаючі вікна від 1 євро/місяць для Інтернету та мобільних пристроїв. WonderPush — це найшвидша платформа, яка пропонує push-повідомлення та спливаючі вікна для iOS, Android і веб-сайтів. Наше потужне рішення, яке легко налаштувати, дозволяє тисячам розробників і маркетологів надсила...
PushPad
pushpad.xyz
Pushpad — це найпростіший спосіб додавати push-сповіщення на веб-сайти та веб-програми. Доставляє мільйони веб-повідомлень щодня. Pushpad — це професійне рішення для розробників веб-додатків і веб-сайтів будь-якого розміру, які хочуть надсилати push-повідомлення.
Feedify
feedify.net
Feedify надає компактну інформаційну панель, з якої можна автоматизовано керувати інструментами залучення клієнтів. Feedify дозволяє створювати сповіщення, спливаючі вікна, опитування, інструменти зворотного зв’язку (до та після продажу), які можна звузити через геомісцезнаходження, браузер, пристрі...
AdOperator
adoperator.com
AdOperator надає рекламні послуги для афілійованих маркетологів, рекламних агентств і прямих рекламодавців, щоб збільшити активність користувачів, створити нову аудиторію та збільшити конверсію на мобільних і настільних пристроях. Наші основні push-повідомлення щодо рекламного ресурсу та нативна рек...
Kumulos
kumulos.com
За допомогою Kumulos маркетингові команди можуть швидко створювати персоналізовані подорожі, які подобаються користувачам, стимулюючи залучення мобільних додатків і створюючи гучних прихильників бренду на все життя. Ми повертаємо вашу команду на керівне місце, надаючи їй усі потужні маркетингові інс...
Appgain.io
appgain.io
Appgain — це повна маркетингова платформа для Інтернету та мобільних пристроїв, яка допомагає мобільним і веб-додаткам отримати більше користувачів і покращити залучення на одній платформі. До 2020 року буде витрачено 200 мільярдів доларів лише на те, щоб ви завантажували програми, і 75% із них ніко...
Cordial
cordial.com
Cordial — це справжня маркетингова платформа, яка дозволяє брендам повністю автоматизувати свої маркетингові стратегії та змінити спосіб їх роботи. Розроблений із застосуванням підходу, орієнтованого на клієнта, Cordial поєднує в собі передову гнучкість даних із складною адаптивною автоматизацією та...
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментуванн...
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році, — це мартех-рішення, орієнтоване на продуктивність, яке дає змогу брендам досягати вищих конверсій і утримувати клієнтів. З моменту створення центром наших унікальних технологічних послуг завжди була здатність повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток аб...
Truepush
truepush.com
Truepush — це найкраща у світі платформа для надання послуг Push-повідомлень як для Інтернету, так і для мобільних пристроїв. Truepush співпрацює з понад 30 000 розробниками/маркетологами по всьому світу. Truepush має багаті функції, такі як RSS-to-push, сегментація аудиторії, тригери, дублювання пр...
ngrow
ngrow.ai
NGrow — це платформа нового покоління без SDK для мобільних push-повідомлень. Ми допомагаємо додаткам збільшити дохід, утримання користувачів і конверсії на 20%+ за допомогою інтелектуального та економічно ефективного push-маркетингу. NGrow використовує алгоритми машинного навчання та багаторукий ба...
Ably
ably.com
Ably вирішує найскладніші та вимогливі аспекти розробки в реальному часі, спрощуючи розробників упроваджувати та масштабувати додатки в реальному часі, такі як чат, багатокористувацькі ігри, оновлення місцезнаходження GPS у реальному часі, керування пристроями IoT тощо. Для цього ми надаємо хмарну і...
Leanplum
leanplum.com
Для компаній, які займаються розробкою додатків, Leanplum, компанія CleverTap, є єдиним рішенням, яке допомагає персоналізувати й оптимізувати всі точки взаємодії з клієнтами як у додатку, так і поза ним. Leanplum поєднує багатоканальний маркетинг життєвого циклу з можливістю A/B-тестування продукту...
Upsight
upsight.ai
Upsight об’єднує багатоканальну аналітику, інтегровані маркетингові інструменти та оптимізацію реклами, щоб максимізувати дохід і підвищити ефективність усього портфоліо.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє організаціям радувати клієнтів чудовим багатоканальним досвідом. Він оптимізує розмови в кожній точці взаємодії протягом усього шляху клієнта, об’єднуючи канали зв’язку, програми обміну повідомленнями та чат-боти. Рішення Unifonic об’єдную...