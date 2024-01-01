Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Категорії

Програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю (PR). - Найпопулярніші застосунки

«Програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю (PR)» відноситься до категорії програмних інструментів і платформ, розроблених, щоб допомогти компаніям і PR-фахівцям керувати своїми зусиллями зі зв’язків з громадськістю та оптимізувати їх. Ці інструменти використовуються для планування, проведення та моніторингу PR-кампаній, а також для відстеження медіа-висвітлення, керування зв’язками зі ЗМІ та аналізу ефективності PR.

Запит на новий застосунок


Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.

Cision

Cision

cision.com

Cision Ltd. – це компанія зі зв’язків із громадськістю та медіа-програмне забезпечення та постачальник послуг. Компанія зареєстрована на Кайманових островах зі штаб-квартирою в Чикаго, Іллінойс; з клієнтами по всьому світу. Компанія стала публічною шляхом зворотного злиття в червні 2017 року. Окрім ...

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...

Awario

Awario

awario.com

Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.

Sourcery

Sourcery

sourcery.ai

Охопіть більше клієнтів. Заробляйте якісні зворотні посилання. Перестаньте думати, як отримати безкоштовну рекламу. Наше програмне забезпечення допоможе вам самостійно отримати якісні зворотні посилання. Так легко, це як магія. » Підвищення поінформованості про бренд » Більше вхідного трафіку та пот...

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

Програмне забезпечення для зв’язків із громадськістю та рекомендації, які допоможуть вам розкрити свій бізнес. Зверніться, знаючи, що журналіст добре підходить для вашої історії. Наше програмне забезпечення дозволяє вам знаходити найрелевантніших журналістів, публікації, можливості преси, подкасти т...

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Світовий лідер у розповсюдженні прес-релізів і розкритті нормативної інформації. Фахівці зі зв’язків з громадськістю та інвесторами покладаються на Business Wire для широкого та цільового охоплення ринку.

Mention

Mention

mention.com

Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

Створений командою Newsworthy.ai, Newswriter.ai — це генеративний інструмент для написання прес-релізів штучного інтелекту на базі GPT-3 OpenAI, який допомагає створювати переконливі та привабливі прес-релізи за лічені хвилини. Завжди рекомендується редагувати людину — ніколи не покладайтеся виключн...

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

Що таке Coinscrible? Coinscribble — це платформа служби прес-релізів для індустрії криптовалют, блокчейну, Web3 і NFT. Coinscribble розроблено, щоб допомогти компаніям Web3 забезпечити гарантоване якісне висвітлення від провідних криптовалютних медіа та новинних платформ, таких як CoinTelegraph, Coi...

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.

RadioKing

RadioKing

radioking.com

RadioKing — платформа номер один для створення та трансляції власної онлайн-радіостанції. Це рішення також пропонує готові послуги для підтримки радіостанцій у їх цифровому розвитку (веб-сайт, мобільний додаток, підключений динамік, телебачення та авто). Сьогодні вони є хостами понад 3000 радіостанц...

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.

EQUP

EQUP

equp.com

Зручно, доступно, ефективно Преміум CRM програмне забезпечення, яке справді працює! Розширте можливості свого бізнесу за допомогою EQUP, який виходить за рамки інтелектуальної CRM, автоматизуючи операції маркетингу, продажів і виставлення рахунків у програмному забезпеченні «все в одному».

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

Рішення PR Newswire для розповсюдження новин, націлювання, моніторингу та маркетингу допомагають вам спілкуватися та взаємодіяти з цільовою аудиторією по всьому світу.

Contify

Contify

contify.com

Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.

Press Kite

Press Kite

presskite.com

Створіть гарний прес-кіт і легко залучайте пресу за допомогою Press Kite.

Spica Media

Spica Media

spica.media

Ми надаємо вам повний моніторинг медіа в соціальних мережах, газетах, журналах, телебаченні, радіо та онлайн-новинах із цінною аналітикою та звітами, які допоможуть вам покращити ефективність.

Anewstip

Anewstip

anewstip.com

Anewstip — це універсальна PR-платформа, яка допомагає підприємцям, PR-фахівцям і маркетологам шукати відповідних медіа-контактів (журналістів, редакторів, блогерів, впливових осіб тощо), створювати медіа-списки, надсилати персоналізовані презентації чи масові прес-релізи, а також здійснювати моніто...

Storiad

Storiad

storiad.com

Storiad допомагає авторам планувати, розгортати та керувати кампаніями просування цифрових книг, щоб охопити потрібну книжкову аудиторію, підвищити обізнаність про книгу та збільшити продажі книг.

ClickPress

ClickPress

click.press

Керуйте своїм сайтом WordPress як професіонал за допомогою блискучих функцій одним клацанням миші. Розкрийте потенціал свого сайту та відчуйте необмежену продуктивність і швидке завантаження для виняткової присутності в Інтернеті.

Mediaboard

Mediaboard

mediaboard.com

Mediaboard було засновано в 2015 році з метою надання PR-світу сучасного інструменту для аналізу даних і медіа-розвідки. Додаток пропонує моніторинг медіа, детальний аналіз, інформаційні панелі та звіти, а також мультимедійний архів, який полегшує пошук старіших статей. Окрім цих класичних функцій, ...

Webz.io

Webz.io

webz.io

Webz.io є провідним постачальником машинно-визначених веб-даних. Він перетворює величезний пул веб-даних із відкритої та темної мережі на структуровані канали веб-даних, готові для використання машинами. Використовуючи дані Webz.io, підприємства, розробники та аналітики тепер можуть розкрити необроб...

Signal AI

Signal AI

signal-ai.com

У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...

News Exposure

News Exposure

newsexposure.com

News Exposure забезпечує надійний і комплексний моніторинг теле- та радіомовлення, моніторинг Інтернету, моніторинг LexisNexis/Print, медіа-розвідку та PR-аналіз. Ми також пропонуємо базу даних медіа-контактів. News Exposure створив ексклюзивну нішу в галузі, зберігаючи постійний HD-архів, починаючи...

NinjaOutreach

NinjaOutreach

ninjaoutreach.com

Маючи понад 130 мільйонів профілів у нашій базі даних із веб-сайтів Instagram, TikTok, YouTube і Blogger, NinjaOutreach є найкращим програмним забезпеченням для роботи з блогерами та маркетинговими діячами для онлайн-брендів, цифрових маркетологів і малих компаній, зацікавлених у розширенні своєї пр...

Locobuzz

Locobuzz

locobuzz.com

Locobuzz — це відзначена нагородами платформа аналітики та взаємодії в соціальних мережах, яка може бути ефективно розгорнута, щоб слухати та реагувати на онлайн-гучіння, створене брендом, і оцінювати ефективність певної маркетингової кампанії. Locobuzz не лише допомагає «прослуховувати» соціальні м...

Postaga

Postaga

postaga.com

Залучайте більше потенційних клієнтів, налагоджуйте стосунки та отримуйте зворотні посилання за допомогою ефективної, легкої, холодної електронної пошти та платформи для продажу.

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

newswhip.com

Зрозумійте, як громадськість взаємодіє з будь-якою темою. Аналізуйте та звітуйте про дані про залучення громадськості за 7 років у мережі та соціальних мережах.

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

Робіть звіти про покриття швидше. Красиво оформлені звіти з надійними PR-метриками, якими ви можете пишатися.

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.

Zwak News

Zwak News

zwaknews.com

Zwak News — це провідна новинна платформа, яка надає актуальні та точні новини з Афганістану та всього світу. Наша команда досвідчених журналістів прагне надавати нашим читачам надійні та неупереджені новини. Крім того, ми також твердо віримо у важливість обміну якісними послугами, особливо коли йде...

PR Wire Pro

PR Wire Pro

prwirepro.com

Розповсюдження прес-релізів на понад 250 новинних сайтів - Цілодобова редакційна команда - Швидке розповсюдження - (800)460-2502 Швидке розповсюдження прес-релізів у Google і Apple News, ABC і NBC Affiliate Networks, CBS і FOX, Digital Journal і сотні додаткових мереж новин. Швидко проіндексуйте сві...

iCrowdNewswire

iCrowdNewswire

icrowdnewswire.com

iCrowdNewswire було засновано в 2015 році командою колишніх топ-менеджерів Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones та інших провідних фінансових і корпоративних новинних організацій. З тисячами прес-релізів, що публікуються та розповсюджуються щодня, конкуренція досягла найвищого рівня. i...

Screeners.com

Screeners.com

screeners.com

Screeners надає рецензентам те, про що вони просять: унікальне, безпечне та безпроблемне місце для попереднього перегляду попереднього вмісту. Screeners звільняє PR-команди робити те, що вони вміють найкраще – створювати галас і забезпечувати вбивче висвітлення. Замість того, щоб шукати втрачені пар...

Qwoted

Qwoted

qwoted.com

Qwoted — це безкоштовна платформа, яка допомагає журналістам підключатися та співпрацювати з експертами з тематики (і PR-агентами, які їх представляють), коли вони працюють над матеріалом. У нашій приватній мережі журналісти можуть ставити запитання, переглядати кілька презентацій і вимикати розмови...

Uptime

Uptime

uptime.com

Спробуйте безкоштовно. Перевірте час роботи за допомогою наших відзначених нагородами інструментів моніторингу веб-сайтів і миттєво отримуйте сповіщення.

Nikkei ScoutAsia

Nikkei ScoutAsia

scout.asia

ScoutAsia — це служба корпоративних даних і новин, яка підтримується Financial Times Group і Nikkei Inc. Підписка ScoutAsia надає найновіші дані, новини та контекст про понад 800 000 компаній у понад 20 країнах Східної Азії, Південної Азія та АСЕАН. Його бази даних дозволяють передплатникам створюва...

Realytics

Realytics

realytics.io

Realytics вимірює та покращує цифрову ефективність телевізійних кампаній за допомогою своїх рішень для телеаналітики та програмного телебачення.

Metro Monitor

Metro Monitor

metromonitor.com

Metro Monitor стежить за всіма медіа для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та корпоративних комунікацій, дозволяючи вам отримати доступ до власних баз даних моніторингу новин та інноваційних служб телевізійних новин і аналізу медіа.

SnapStream

SnapStream

snapstream.com

SnapStream — це потужний хмарний продукт для створення відеокліпів, який записує та транскрибує відео в реальному часі та дозволяє легко створювати та ділитися важливими моментами. За допомогою Snapstream ви можете: - Записувати та транскрибувати будь-яке джерело відео, пряму трансляцію, телеканал а...

Determ

Determ

determ.com

Determ, раніше названий Mediatoolkit, — це онлайн-рішення для моніторингу медіа на основі ШІ. Це допомагає приймати кращі бізнес-рішення на основі інформації про споживачів, конкурентів і ринку в реальному часі. Determ відстежує ключові слова чи фрази в понад 100 мільйонах джерел на будь-якій мові ч...

IGLeads.io

IGLeads.io

igleads.io

Відкрийте для себе нові можливості для бізнесу та охопіть кожного покупця на землі завдяки загальнодоступній базі даних Google під рукою. Націлюйтеся на потенційних клієнтів за допомогою хештегів і ключових слів і укладайте більше угод

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill — провідна платформа медіарозвідки в режимі реального часу. Поєднуючи команду досвідчених професіоналів із зв’язків із громадськістю та індустрії Алекса Норткотта з інноваційними технологіями, Roxhill забезпечує медіа-аналіз... Показати більше та розуміння, яке вам потрібно на сучасному ринк...

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності