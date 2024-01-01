Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю (PR). - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука Найпопулярніші Нещодавно додані

«Програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю (PR)» відноситься до категорії програмних інструментів і платформ, розроблених, щоб допомогти компаніям і PR-фахівцям керувати своїми зусиллями зі зв’язків з громадськістю та оптимізувати їх. Ці інструменти використовуються для планування, проведення та моніторингу PR-кампаній, а також для відстеження медіа-висвітлення, керування зв’язками зі ЗМІ та аналізу ефективності PR.