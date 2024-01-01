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Програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю (PR). - Найпопулярніші застосунки - Бельгія
«Програмне забезпечення для зв’язків з громадськістю (PR)» відноситься до категорії програмних інструментів і платформ, розроблених, щоб допомогти компаніям і PR-фахівцям керувати своїми зусиллями зі зв’язків з громадськістю та оптимізувати їх. Ці інструменти використовуються для планування, проведення та моніторингу PR-кампаній, а також для відстеження медіа-висвітлення, керування зв’язками зі ЗМІ та аналізу ефективності PR.
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Feedly
feedly.com
Ласкаво просимо до Feedly — платформи, де компанії та допитливі уми залишаються на випередженні! Ми прагнемо допомогти командам відстежувати конкурентів, відкривати нові тенденції та досліджувати нові загрози безпеці. Feedly AI — це набір моделей машинного навчання, які автоматично збирають, аналіз...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd. – компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та розробляє онлайн-інструменти для оптимізації пошукових систем та безкоштовні навчальні матеріали для професіоналів маркетингу. Універсальний набір інструментів Ahrefs SEO може допомогти вам у: - Дослідженні конкурентів:...
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semru...
Prezly
prezly.com
Prezly — це універсальний інструмент для розповіді історій для сучасних внутрішніх PR-команд і агентств. З Prezly ви можете заощадити час на жонглюванні кількома застарілими інструментами, такими як документи Word, звичайні текстові електронні листи з великими вкладеннями та електронні таблиці Excel...
Meltwater
meltwater.com
Meltwater, піонер медіа-розвідки, надає PR, комунікаційним і маркетинговим професіоналам інформаційну перевагу, необхідну для того, щоб залишатися попереду, і єдине інтегроване рішення для ефективності. Оскільки Meltwater є єдиним комплексним рішенням для PR і соціальних медіа, понад 30 000 компаній...
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та підвищити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати свою ефективність і визначати впливових осіб. BuzzSumo розробляє стратегії понад 500 тисяч маркето...
Critical Mention
criticalmention.com
Найшвидша та найнадійніша універсальна медіа-платформа «все-в-одному» з глобальним моніторингом ЗМІ, базою даних контактів зі ЗМІ та надійною аналітикою. Результати пошуку легко аналізуються, перетворюються на корисні дані та публікуються за допомогою комплексного медіа-пакету Earned від Critical Me...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Sourcery
sourcery.ai
Охопіть більше клієнтів. Заробляйте якісні зворотні посилання. Перестаньте думати, як отримати безкоштовну рекламу. Наше програмне забезпечення допоможе вам самостійно отримати якісні зворотні посилання. Так легко, це як магія. » Підвищення поінформованості про бренд » Більше вхідного трафіку та пот...
Awario
awario.com
Awario — це інструмент моніторингу соціальних медіа та веб-сайтів, який допоможе вам відстежувати згадування брендів, відстежувати конкурентів, знаходити можливості продажу та впливових осіб, а також взаємодіяти з аудиторією в Інтернеті.
Cision
cision.com
Cision Ltd. – це компанія зі зв’язків із громадськістю та медіа-програмне забезпечення та постачальник послуг. Компанія зареєстрована на Кайманових островах зі штаб-квартирою в Чикаго, Іллінойс; з клієнтами по всьому світу. Компанія стала публічною шляхом зворотного злиття в червні 2017 року. Окрім ...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — це веб-програмне забезпечення, яке допомагає найкращим світовим маркетологам просувати свої продукти, послуги та вміст, створюючи посилання, рекламу та бренди.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Coinscribble
coinscribble.com
Що таке Coinscrible? Coinscribble — це платформа служби прес-релізів для індустрії криптографії, блокчейну, Web3 і NFT. Coinscribble розроблено, щоб допомогти компаніям Web3 забезпечити гарантоване якісне висвітлення від провідних криптовалютних медіа та новинних платформ, таких як CoinTelegraph, Co...
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24 — це один із найдосконаліших інструментів моніторингу соціальних медіа зі звітами та аналітикою на основі штучного інтелекту. Тисячі компаній різного розміру використовують Brand24 для виявлення та аналізу онлайн-розмов про їхні бренди, продукти та конкурентів у мережі. Brand24 дає з...
JustReachOut
justreachout.io
Програмне забезпечення для зв’язків із громадськістю та рекомендації, які допоможуть вам розкрити свій бізнес. Зверніться, знаючи, що журналіст добре підходить для вашої історії. Наше програмне забезпечення дозволяє вам знаходити найрелевантніших журналістів, публікації, можливості преси, подкасти т...
Business Wire
businesswire.com
Business Wire, світовий лідер у розповсюдженні прес-релізів і регулятивних послугах з розкриття інформації, пропонує повний набір рішень для зв’язків з громадськістю та інвесторами. Зосереджуючись на допомозі клієнтам у досягненні цілей розповсюдження новин, команда Business Wire використовує велики...
RadioKing
radioking.com
RadioKing — платформа номер один для створення та трансляції власної онлайн-радіостанції. Це рішення також пропонує готові послуги для підтримки радіостанцій у їх цифровому розвитку (веб-сайт, мобільний додаток, підключений динамік, телебачення та авто). Сьогодні вони є хостами понад 3000 радіостанц...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Створений командою Newsworthy.ai, Newswriter.ai — це генеративний інструмент для написання прес-релізів штучного інтелекту на базі GPT-3 OpenAI, який допомагає створювати переконливі та привабливі прес-релізи за лічені хвилини. Завжди рекомендується редагувати людину — ніколи не покладайтеся виключн...
Mention
mention.com
Mention — це рішення для маркетингу в соціальних мережах, яке дозволяє брендам і агентствам зрозуміти сприйняття аудиторії в соціальних мережах і Інтернеті, а також пропонує можливість організовувати свої кампанії в соціальних мережах. Використовуючи Mention, ви можете легко відстежувати, що говорят...
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire — це незалежний голос, який доносить людям по всьому світу стислі, доступні та актуальні новини та подкасти з кібербезпеки.
ClickPress
click.press
Керуйте своїм сайтом WordPress як професіонал за допомогою блискучих функцій одним клацанням миші. Розкрийте потенціал свого сайту та відчуйте необмежену продуктивність і швидке завантаження для виняткової присутності в Інтернеті.
Dataminr
dataminr.com
Dataminr використовує штучний інтелект і загальнодоступні дані в режимі реального часу для наших клієнтів, генеруючи відповідні та дієві сповіщення для глобальних корпорацій, державних установ, редакцій та неурядових організацій. Провідна платформа штучного інтелекту від Dataminr виявляє найперші си...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News — це провідна новинна платформа, яка надає актуальні та точні новини з Афганістану та всього світу. Наша команда досвідчених журналістів прагне надавати нашим читачам надійні та неупереджені новини. Крім того, ми також твердо віримо у важливість обміну хорошими послугами, особливо коли йде...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це те, як найдосконаліші компанії світу усувають невизначеність у прийнятті рішень. Завдяки ринковій аналітиці та пошуку, заснованому на перевіреному штучному інтелекті, AlphaSense швидко надає релевантну інформацію з надійного всесвіту загальнодоступного та приватного вмісту, включаючи...
Press Hook
presshook.com
Press Hook — це безкоштовний інструмент для створення прес-релізів, який допомагає компаніям створювати високоякісні прес-релізи лише кількома клацаннями. Інструмент має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, що дозволяє користувачам швидко вводити інформацію про прес-релізи та митт...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot надає набір продуктів, створених для перетворення неструктурованих даних з Інтернету на структуровані контекстні бази даних. Продукти Diffbot побудовані на основі передового машинного зору та програмного забезпечення для обробки природної мови, яке здатне читати мільярди документів щодня. Di...
SentiOne
sentione.com
SentiOne — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів зі штучним інтелектом. Інструмент відстежує Інтернет (соціальні медіа, портали, форуми та блоги) у всьому світі за допомогою власних алгоритмів, збирає публічні згадки та автоматично аналізує їх для отримання інформації споживачів. Інтегр...
PR Wire Pro
prwirepro.com
Розповсюдження прес-релізів на понад 250 новинних сайтів - Цілодобова редакційна команда - Швидке розповсюдження - (800)460-2502 Швидке розповсюдження прес-релізів у Google і Apple News, ABC і NBC Affiliate Networks, CBS і FOX, Digital Journal і сотні додаткових мереж новин. Швидко проіндексуйте сві...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire було засновано в 2015 році командою колишніх топ-менеджерів Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones та інших провідних фінансових і корпоративних новинних організацій. З тисячами прес-релізів, що публікуються та розповсюджуються щодня, конкуренція досягла найвищого рівня. i...
EQUP
equp.com
EQUP — це комплексне програмне забезпечення, яке допомагає власникам бізнесу оптимізувати бізнес-процеси, такі як маркетинг, продажі, виставлення рахунків, зв’язок тощо. З EQUP власникам бізнесу не потрібно погоджуватися на загальні рішення; він пропонує галузеві рішення для їхніх бізнес-проблем нез...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує власну технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обміну вміс...
JournoLink
journolink.com
JournoLink — це найшвидший і найпростіший спосіб оприлюднити ваш бізнес у пресі. Це просте у використанні програмне забезпечення для реклами, просте в освоєнні, яке допоможе вашому малому бізнесу спілкуватися з величезною аудиторією. Розповсюдження прес-релізів, публікація в Інтернеті, запити ЗМІ та...
eReleases
ereleases.com
Роздача прес-релізу журналістам, які цього бажають. Вимірні результати плюс PR Newswire. Клієнти малого бізнесу оцінюють нас найкраще.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire — це служба розповсюдження прес-релізів для компаній, які хочуть поширювати свої новини через соціальні медіа та традиційні канали новин, щоб охопити вашу аудиторію та керувати відвідувачами, продажами та поінформованістю про бренд.
PR.com
pr.com
PR.com — це веб-сайт, на якому ви можете просувати свій бізнес за допомогою каталогу підприємств, продуктів і послуг, розповсюдження прес-релізів тощо. PR.com — це універсальний бізнес-ринок.
Chainwire
chainwire.org
Chainwire — це служба синдикації новин для індустрії криптовалют і блокчейнів. Розроблений для криптовалютних проектів, блокчейн-компаній, бірж, інвестиційних фірм і PR-агентств, Chainwire дозволяє публікувати прес-релізи одночасно в гіпертаргетованих криптовалютних ЗМІ. Хто ми? Chainwire розроблено...
Newswire
newswire.com
Newswire — це медіа-технологічна компанія, яка надає своїм клієнтам послуги з розповсюдження прес-релізів, які допомагають підвищити впізнаваність бренду, заробити згадки в ЗМІ, підвищити видимість в Інтернеті, покращити ефективність оптимізації пошукових систем, збільшити продажі тощо. На додаток д...
PR Newswire
prnewswire.com
Рішення PR Newswire для розповсюдження новин, націлювання, моніторингу та маркетингу допомагають вам спілкуватися та взаємодіяти з цільовою аудиторією по всьому світу.
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack допомагає організаціям будувати довіру, розповідати історії та демонструвати цінність зароблених ЗМІ. Ми робимо це за допомогою програмного забезпечення для управління зв’язками з громадськістю, яке поєднує медіа-базу даних, презентації, моніторинг і звітність для створення висвітлення в п...
Spica Media
spica.media
Ми надаємо вам повний моніторинг медіа в соціальних мережах, газетах, журналах, телебаченні, радіо та онлайн-новинах із цінною аналітикою та звітами, які допоможуть вам покращити ефективність.
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні медіа для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати висвітлення та частку ...
Webz.io
webz.io
Webz.io є провідним постачальником машинно-визначених веб-даних. Він перетворює величезний пул веб-даних із відкритої та темної мережі на структуровані канали веб-даних, готові для використання машинами. Використовуючи дані Webz.io, підприємства, розробники та аналітики тепер можуть розкрити необроб...
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, за допомогою якого компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних медіа-контак...
Storiad
storiad.com
Storiad допомагає авторам планувати, розгортати та керувати кампаніями просування цифрових книг, щоб охопити потрібну книжкову аудиторію, підвищити обізнаність про книгу та збільшити продажі книг.
Contify
contify.com
Contify пропонує комплексну платформу аналізу ринку та конкурентної інформації та API новин, що дозволяє компаніям збирати, контролювати та ділитися корисною інформацією про конкурентів, клієнтів, галузі та ключові теми розвідки в усій організації.
Press Kite
presskite.com
Створіть гарний прес-кіт і легко залучайте пресу за допомогою Press Kite.
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard було засновано в 2015 році з метою надання PR-світу сучасного інструменту для аналізу даних і медіа-розвідки. Додаток пропонує моніторинг медіа, детальний аналіз, інформаційні панелі та звіти, а також мультимедійний архів, який полегшує пошук старіших статей. Окрім цих класичних функцій, ...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics — це система моніторингу та аналізу соціальних мереж. * Збір даних з усіх джерел, а саме сайтів соціальних мереж, відеохостингів, картографічних сервісів, загальнодоступних каналів і чатів месенджерів, веб-сайтів оглядів, форумів, блогів, торгових майданчиків, онлайн-медіа, газет, ж...
Signal AI
signal-ai.com
У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure забезпечує надійний і комплексний моніторинг теле- та радіомовлення, моніторинг Інтернету, моніторинг LexisNexis/Print, медіа-розвідку та PR-аналіз. Ми також пропонуємо базу даних медіа-контактів. News Exposure створив ексклюзивну нішу в галузі, зберігаючи постійний HD-архів, який дату...
Managr
managr.ai
Managr — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для зв’язків з громадськістю. Він читає новини за вас, пише медіа-презентації та визначає цільових журналістів.
IGLeads.io
igleads.io
Відкрийте для себе нові можливості для бізнесу та охопіть кожного покупця на землі завдяки загальнодоступній базі даних Google під рукою. Націлюйтеся на потенційних клієнтів за допомогою хештегів і ключових слів і укладайте більше угод
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
Маючи понад 130 мільйонів профілів у нашій базі даних із веб-сайтів Instagram, TikTok, YouTube і Blogger, NinjaOutreach є найкращим програмним забезпеченням для роботи з блогерами та маркетинговими діячами для онлайн-брендів, цифрових маркетологів і малих компаній, зацікавлених у збільшенні своєї пр...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip — це універсальна PR-платформа, яка допомагає підприємцям, PR-фахівцям і маркетологам шукати відповідних медіа-контактів (журналістів, редакторів, блогерів, впливових осіб тощо), створювати медіа-списки, надсилати персоналізовані презентації чи масові прес-релізи, а також здійснювати моніто...
PRWeb
prweb.com
PRWeb перетворив «прес-реліз» із дорогого інструменту, використовуваного великими корпораціями, на недорогий, але дуже ефективний спосіб для організацій будь-якого розміру поширювати свої новини в Інтернеті, підвищувати свою видимість в Інтернеті та залучати клієнтів.
Screeners.com
screeners.com
Screeners надає рецензентам те, про що вони просять: унікальне, безпечне та безпроблемне місце для попереднього перегляду попереднього вмісту. Screeners звільняє PR-команди робити те, що вони вміють найкраще – створювати галас і забезпечувати вбивче висвітлення. Замість того, щоб шукати втрачені пар...