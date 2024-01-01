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Програмне забезпечення для пропозицій - Найпопулярніші застосунки - Білорусь
Програмне забезпечення для пропозицій створено для оптимізації та автоматизації процесів пропозицій і запитів пропозицій (RFP) у рамках операцій з продажу. Професіонали з продажу використовують можливості програмного забезпечення для пропозицій, включаючи швидке створення документів у різних форматах файлів, безперебійний обмін документами між кількома каналами та ретельне відстеження впливу запитів на пропозиції та документів пропозицій на успіх продажів. Визнаючи пропозиції основним початковим кроком у ділових відносинах, відділи продажів використовують програмне забезпечення для пропозицій, щоб гарантувати включення цінного та індивідуального вмісту, який відповідає профілям і потребам клієнтів. Ці інструменти зазвичай використовуються в контексті продажів або партнерства, що призводить до спільної інтеграції з програмним забезпеченням CRM, програмним забезпеченням CPQ, програмним забезпеченням електронного підпису та програмним забезпеченням бухгалтерського обліку.
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PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend допомагає таким бізнес-професіоналам, як ви, безпечно ділитися та контролювати вміст, який рухає ваш бізнес вперед. Потужна система Dropbox DocSend на основі посилань дозволяє легко встановлювати параметри безпеки для кожної зацікавленої сторони, отримувати сповіщення щоразу, коли хт...
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals оптимізує весь процес продажів за допомогою сучасних цифрових документів бренду. Забудьте про використання кількох платформ завдяки його інтеграціям, відстеженням, аналітиці та юридично обов’язковим цифровим підписам. Завдяки понад 200 попередньо написаним і попередньо розробленим ш...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інт...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності пред...
Qwilr
qwilr.com
Збільште швидкість укладання угод, отримуйте інформацію про покупців із вмісту та дайте представникам більше часу для продажу. як? Перетворіть рекламні матеріали на красиві автоматизовані веб-сторінки. Створіть незабутній досвід продажів за допомогою ідеальної пропозиції, презентації, комерційної пр...
Canopy
canopytax.com
Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйт...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo – це зручне рішення, призначене для вас. Просто стежте за виконаною роботою, витратами та подорожами в нашому прекрасному календарі, і дозвольте нашому безкоштовному програмному забезпеченню створити ваш облік.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Платформа Quote to cash, яка допомагає постачальникам ІТ-послуг економити час і збільшувати доходи. Оновіть процес обміну цінами на готівку сьогодні. Надішліть виграшні пропозиції продажів за лічені хвилини. Quoter — це програмн...
Minoa
minoa.io
Minoa – це платформа створення цінностей у Сан-Франциско, яка допомагає командам продажів будувати бізнес-кейси, які сприяють вищій ефективності продажів і більшим угодам. У часи, коли відділи закупівель і фінансів ретельно перевіряють більше угод, забезпечення рентабельності інвестицій і надійне ді...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — відеоінструмент, створений для віртуальних продажів. Це дозволяє легко записувати та надсилати відеоролики, які додають індивідуальності на всіх етапах циклу продажу – від пошуку потенційних клієнтів до пропозицій. Завдяки потужній відеоаналітиці та інтеграції Vidyard довіряють тисячам ком...
Scaido.io
scaido.io
Сервіс для автоматизації бізнес-процесів продажів, який прискорює та спрощує підготовку котирувань, кошторисів та комерційних пропозицій у поєднанні з вашою CRM-системою, наприклад Pipedrive або HubSpot.
Proposify
proposify.com
Proposify — це програмне забезпечення для онлайн-пропозицій, яке дає вам контроль і бачення найважливішого етапу вашого процесу продажу. Закриття. Від розробки угоди до підписання – отримайте впевненість і гнучкість, щоб керувати угодами. Створюйте вражаючі торгові документи, які залишаються послідо...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швид...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (інтерактивні котирування) повідомляє потенційним клієнтам про ваші ціни та пакети на зрозумілій, налаштованій приватній сторінці, яка надає потенційним клієнтам досвід купівлі на основі психології продажів, який їм подобається. Незалежно від того, чи хочете ви пояснити свою ціну, ство...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, ...
uman.ai
uman.ai
Використовуючи AI Assistant від uman, компанії можуть оптимізувати ключові бізнес-функції, такі як створення пропозицій, підтримка клієнтів і адаптація співробітників. Він усуває бар’єри даних і підвищує доступність і можливість повторного використання інформації всередині компанії. Результатом стає...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — це інструмент SaaS для автоматизації керування резюме та прикладами для ставок і пропозицій. За допомогою CV Partner ви можете адаптувати резюме вашої компанії та минулі проекти/справи для тендерів, заявок або запитів на пропозиції. Крім того, інструмент дозволяє без зусиль адаптувати т...
Apropo
apropo.io
Apropo — це інструмент автоматизації пропозицій спеціально для компаній і спеціалістів з розробки програмного забезпечення. Зробіть кошториси своїх проектів точнішими, виграйте більше угод і ніколи більше не прогадайте бюджет завдяки звітам про оцінку в реальному часі та реальність.
Quotient
quotientapp.com
Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.
WBudget
wbudget.io
WBudget — це універсальна веб-платформа для створення, редагування та надсилання цінових пропозицій і пропозицій щодо продажу. Це гнучка платформа, яка допускає кілька інтеграцій з іншими бізнес-додатками через Zapier і Webhooks, розширюючи можливості для компаній усіх типів і розмірів. Середній кор...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — це онлайн-інструмент керування пропозиціями, який дозволяє відділу продажів створювати приголомшливі пропозиції за допомогою інтерактивних пропозицій та електронного підпису, щоб вразити потенційних клієнтів. Використовуйте статистику пропозицій, щоб укладати більше угод.
Nusii
nusii.com
Програмне забезпечення для креативних агентств і онлайн-бізнесу. Припиніть боротьбу з Word, Google Docs і непокірними PDF-файлами. Nusii — це найшвидший спосіб укласти наступну угоду. Завдяки професійним шаблонам пропозицій, системі сповіщень, відстеженню пропозицій і онлайн-підписанню ми можемо доп...
Upwex
upwex.io
Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та бажають точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рішен...
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі...
Loopio
loopio.com
Loopio допомагає компаніям посилити та масштабувати процес відповіді на запити про пропозиції, запити на подання, анкети безпеки тощо, допомагаючи автоматизувати та оптимізувати цей трудомісткий процес, який вимагає багато часу. Усе починається з нашого підходу до керування вмістом, який надає вашій...
Ansarada
ansarada.com
Трохи більше порядку, набагато менше ризику. Програмне забезпечення Ansarada Board — це захищений онлайн-портал ради для організації та проведення засідань ради. Просто встановлюйте порядок денний, створюйте пакети дощок, голосуйте, записуйте протоколи, призначайте дії та зберігайте файли. Підтримуй...
Quick FPA
quickfpa.com
Безкоштовні інструменти оцінки Quick FPA допоможуть вам створити детальний обсяг проекту за дуже короткий час і гарантувати, що ваш проект залишиться в межах бюджету.
Storydoc
storydoc.com
Storydoc — це провідна альтернатива статичним PDF-файлам і презентаціям для бізнес-професіоналів. Storydoc дозволяє легко створювати красиві та привабливі колоди за допомогою штучного інтелекту: від презентацій і односторінкових програм до довгих звітів і пропозицій. Завдяки потужній інтеграції інст...
Clientary
clientary.com
Clientary — це повноцінна програма для вашої команди, яка дозволяє керувати проектами, годинами, пропозиціями, потенційними клієнтами, рахунками-фактурами, платежами, персоналом і клієнтами. Припиніть боротьбу з одноразовими файлами документів, шаблонами та відключеними програмами. Clientary допомаг...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке дає змогу командам із доходів оптимізувати робочі процеси з документами, швидше укладати угоди та забезпечувати винятковий досвід клієнтів — від можливості до підписаної угоди. Наша кімната цифрових продажів — це централізований...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink — це динамічний хмарний інструмент керування пропозиціями, який об’єднує шість основних бізнес-додатків в одне програмне забезпечення, щоб допомогти малим і корпоративним групам пропозицій автоматизувати процес пропозицій. Zbizlink — все включено. Це більше, ніж просто інструмент керування ...
Propoze
propoze.app
Propoze — це просте у користуванні програмне забезпечення для керування пропозиціями, яке дозволяє користувачам швидко створювати пропозиції продажу та ділитися ними. Він виділяється серед конкурентів своєю простотою і зручністю використання. Конструктор пропозицій із функцією перетягування допомага...
Tilkee
tilkee.com
Tilkee стимулює ваш бізнес, надаючи можливості вашим відділам продажів і маркетингу за допомогою надійних і актуальних даних. Tilkee підвищує ефективність відділів продажів і маркетингу та генерує дані для організацій, щоб краще взаємодіяти з потенційними клієнтами. Використовуючи інноваційні інстру...
Ombud
ombud.com
Створена на основі досвіду в інженерії продажів і управлінні реагуванням, Ombud обслуговує команди RevOps на рівні підприємства. Наша платформа поєднує в собі співпрацю над контентом, управління проектами та машинне навчання, щоб оптимізувати створення документації з продажу та розвитку бізнесу, орі...
Zomentum
zomentum.com
Прискорюйте укладання угод і збільшуйте дохід за допомогою програми прискорення продажів, створеної виключно для технологічних партнерів. Універсальний Zomentum Grow створений, щоб імітувати ваш спосіб продажу. За допомогою Grow ви можете автоматизувати виснажливі завдання з продажу, щоб зберегти мо...
Jiga
jiga.io
Постачання виготовлених деталей — процес дуже ручний і трудомісткий. З постійними зв’язками з постачальниками через електронні листи та електронні таблиці ланцюжки поставок стають неефективними, повільними та схильними до помилок. Jiga робить пошук запчастин швидким і безпроблемним. Використовуючи J...
Bidsketch
bidsketch.com
Програмне забезпечення для пропозицій Bidsketch дозволяє створювати, електронно підписувати та відстежувати професійні пропозиції клієнтів за 50% менше часу.
Proposeful
proposeful.com
Proposeful — ідеальне рішення для надсилання пропозицій і контрактів, відстеження, коли клієнти їх відкривають, і швидшого закриття продажів за допомогою електронного підпису.
DeepStream
deep.stream
Завдяки DeepStream ви нарешті зможете позбавити свою команду із закупівель від марнування часу на виконання контрактів із використанням ручних інструментів і повернути їх до стратегічної роботи, яка збільшить цінність бізнесу. Як найкраща у своєму класі платформа електронного пошуку, ми готові допом...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs – це постачальник програмного забезпечення для керування пропозиціями на основі штучного інтелекту, розташованого в Сіетлі, штат Вашингтон, який автоматизує створення критичних відповідей на запити пропозицій і пропозицій, які виділяються та виграють угоди. Компанія підтримує корпоративні ...
RevOps
revops.io
RevOps — це сучасна платформа Deal Desk із простою місією: дозволити компаніям створити масштабовану операційну систему Deal Desk, яка допоможе їхнім торговим організаціям швидше укладати більше угод, уніфікувати брендинг, зменшити кількість помилок у контрактах і забезпечити централізоване сховище ...
Vartana
vartana.com
Vartana — це комплексна платформа для закриття продажів і фінансування корпоративних продажів B2B, яка спрощує те, як торгові представники закривають угоди та платять покупці, оптимізуючи процес закриття та усуваючи відстрочку термінів платежу.
Revv
revv.so
Revv розширює межі автоматизації документообігу та робочих процесів. Revv дає вам можливість створювати документи зі своєї багатої бібліотеки шаблонів або завантажувати та надсилати зовнішні документи WORD/PDF для електронних підписів. Крім того, він пропонує різні типи підписів для всіх можливих сц...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає корпоративним технологічним компаніям швидко й легко створювати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — це комплексна платформа для професійних послуг, яка дозволяє підприємствам отримувати гроші швидше та працювати ефективніше. Ignition автоматизує та оптимізує пропозиції, угоди з клієнтами, виставлення рахунків і збір платежів, щоб покласти кінець простроченням платежів, роботі без рахунк...
DocSales
docsales.com
ЗАКРИТТЯ ПРОДАЖІВ НА АВТОПІЛОТІ: DocSales — це відзначена нагородами платформа B2B SaaS, яка дозволяє створювати пропозиції та контракти за допомогою обраної вами CRM без натискань (і без зусиль). Наша вбудована платформа електронного підпису допомагає торговим представникам швидше укладати угоди, о...
Oneflow
oneflow.com
Oneflow — це платформа, яка автоматизує весь процес укладення контракту від початку до кінця в одному місці. Перетворення незграбних, статичних контрактів на корисні, по-справжньому цифрові контракти, які виглядають як магія. Процеси швидші, рішення кращі, а угоди – швидші. Це простіший, зручніший і...
Proposable
proposable.com
Proposable дає змогу вашій компанії створювати, відстежувати та підписувати всі ваші пропозиції без головного болю. Proposable автоматизує весь процес подання пропозицій, починаючи від створення та надсилання веб-пропозицій, які можна відстежувати, до укладення угоди за допомогою інтегрованих електр...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (раніше Diligend) — це відзначений нагородами постачальник програмного забезпечення, який допомагає інституційним інвесторам, інвестиційним консультантам і інвестиційним менеджерам відповідати суворим вимогам щодо збору даних, аналізу, обміну, звітності та відповідності на кожному етапі житт...
Pitch Power
pitchpower.ai
Створюйте пропозиції щодо бізнес-послуг і знаходьте потенційних клієнтів для вашого незалежного агентства чи підприємства за допомогою налаштованого програмного забезпечення зі штучним інтелектом Pitch Power. Економте час. Збільшити гучність. Конвертуйте більше. Відиграйте свій час.
Estii
estii.com
Програмне забезпечення для оцінки для постачальників рішень. Estii допомагає підприємствам сфери послуг оцінювати, оцінювати та вигравати більш прибутковий бізнес. Команди відділу продажів, рішень і доставки можуть співпрацювати над оцінками в режимі реального часу, повторюючи обсяг і графік і миттє...
Bidhive
bidhive.com
Плануйте, керуйте та відстежуйте діяльність вашої компанії з керування ставками в одному місці. Bidhive розроблено спеціально для того, щоб допомогти організаціям об’єднати команди продажів, попередніх угод і тендерних пропозицій, щоб зробити оперативний процес ставок швидшим і ефективнішим. Ми йдем...
Tango
tangoagreements.com
Програмне забезпечення для залучення клієнтів для креативних агентств. Оптимізуйте затвердження пропозицій, автоматизуйте виставлення рахунків і оплату, а також спростіть придбання додаткових послуг.