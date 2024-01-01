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Програмне забезпечення для керування рекламними продуктами - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування рекламними продуктами оптимізує та розширює процес придбання, зберігання, нагляду та розповсюдження рекламних товарів компанії. Це дає можливість підприємствам підтримувати одноманітність бренду, одночасно ефективно керуючи асортиментом своїх рекламних продуктів. Це програмне забезпечення діє як невід’ємний компонент відділу маркетингу або брендингу компанії, полегшуючи тягар організації та виконання стратегій просування продуктів. Рекламна продукція, широко відома як «покупка» компанії, служить для різноманітних цілей, зокрема для роздачі подарунків на виставках, подарунків від клієнтів, кампаній із залучення потенційних клієнтів та наборів для адаптації працівників тощо. Таке програмне забезпечення розширює можливості систем друку, забезпечуючи комплексне керування всіма вимогами до рекламних продуктів на одній платформі.

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Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Sendoso, провідна платформа надсилання, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії з клієнтами протягом усього шляху покупця.

PFL

PFL

pfl.com

У PFL ми спеціалізуємося на створенні прямої поштової розсилки на основі даних, яка забезпечує автентичні моменти та сприяє зростанню організацій. Завдяки підтвердженій історії успіху деяких із найбільших світових брендів ми пропонуємо вимірювання, персоналізацію та передбачуваність, які ви очікуєте...

Kotis Design

Kotis Design

kotisdesign.com

Ми є провідним у галузі постачальником товарних знаків і технологічним партнером, який пропонує масштабовану платформу електронної комерції, яка допомагає брендам створювати, продавати та відправляти товари по всьому світу. Ми допомагаємо інтегрувати та розповсюджувати товар у ваш робочий процес, по...

SWAG.EU

SWAG.EU

swag.eu

SWAG.EU створює винятковий досвід роботи з продуктами, який допомагає підняти ваш бренд. Ми розробляємо, постачаємо, виробляємо та розповсюджуємо якісні персоналізовані продукти... і ми швидкі. Ми пишаємося тим, що є вашим найкращим партнером для всіх ваших індивідуальних товарів у Європі. Ми пропон...

Swageazy

Swageazy

swageazy.com

Swageazy — це провідна в Індії платформа управління корпоративними подарунками, яка спрощує клопоти, пов’язані з підготовкою, закупівлею, друком і оформленням корпоративних подарунків і подарунків. Просте у користуванні й незалежне від галузі рішення, якому довіряють понад 300 корпоративних компаній...

Postal

Postal

postal.com

Заснована в 2020 році в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія, Postal є провідною платформою для офлайн-залучення, яка обслуговує понад 600 клієнтів B2B, таких як Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic і Fivetran. Postal дозволяє клієнтам створювати значущі та ефективні людські зв’язки з потенційними клієнтами...

Reachdesk

Reachdesk

reachdesk.com

Розкрийте силу масштабних подарунків за допомогою Reachdesk, глобальної корпоративної платформи подарунків №1 у світі, створеної для успіху.

&Open

&Open

andopen.co

Кращі подарунки для небайдужих компаній. Підтримуйте стосунки та зміцнюйте лояльність між відділами продажів, маркетингу, кадрів і CX.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Інфраструктура винагород, стимулів, пільг і виплат для бізнесу. Тисячі підприємств різного розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати.

commonsku

commonsku

commonsku.com

commonsku — це програмне забезпечення, спеціально розроблене для індустрії рекламної продукції. Це CRM, керування замовленнями та платформа електронної комерції, об’єднані в один складний центр. Завдяки програмному забезпеченню, яке інтуїтивно з’єднує дистриб’юторів і постачальників, commonsku – це ...

Swag Hut

Swag Hut

swaghut.com

Технологія SwagHut спрощує ваш досвід купівлі рекламних товарів. За допомогою нашої платформи ви можете створювати, налаштовувати та надсилати високоякісні подарунки будь-кому в будь-яку точку світу. Просто виберіть ваші улюблені товари та завантажте свій логотип. Індивідуальні проекти будуть готові...

Museema

Museema

museema.com

Магазини товарних товарів компанії, які полегшують життя. Ми створюємо магазини, які залучають працівників і економлять ваш час. Перегляньте приклад Дізнайтеся більше Нам довіряють компанії, які знаються на товарних знаках. Чому магазини товарних товарів компанії? Співробітники обирають фірмовий одя...

CorporateGift.com

CorporateGift.com

corporategift.com

Corporate Gift — це платформа подарунків, розроблена для постійного програмного дарування подарунків. Купуйте, зберігайте та налаштовуйте все один раз, а потім сприяйте залученню за лічені хвилини. Наше рішення було сформовано навколо 3 стовпів — величезної різноманітності продуктів, які забезпечуют...

Inkwell Global Marketing

Inkwell Global Marketing

inkwellusa.com

Inkwell Global Marketing – це агентство з продажу товарів із повним набором послуг. Ми оптимізуємо та спрощуємо закупівлю, зберігання та розповсюдження корпоративних товарів. Наша передова в галузі платформа дозволяє користувачам перевіряти свій інвентар, доставляти товари та інтегруватися зі сторон...

SwagUp

SwagUp

swagup.com

SwagUp — це єдина наскрізна платформа управління Swag. Ми віримо, що swag неймовірно потужний, але водночас неймовірно надскладний у використанні. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб зробити процес створення та доставки товарів максимально простим. Наша платформа дає вам можливість керувати ...

AXOMO

AXOMO

axomo.com

AXOMO — це рішення для управління товарами, розроблене, щоб пропонувати винагороди, які справляють незабутнє враження. Дослідження показують, що 52% брендового обладнання повторно дарують або викидають через 30 днів – ваші люди (і планета) заслуговують на краще. Платформа нашого фірмового магазину с...

Stadium

Stadium

bystadium.com

Стадіон робить глобальні групові подарунки, нагороди та подарунки простими й особистими, незалежно від масштабу чи відстані. Ми дозволяємо вашим одержувачам у всьому світі вибирати те, що вони хочуть, і куди це надсилати, усуваючи припущення та максимізуючи вплив кожного обміну. Незалежно від того, ...

Alyce

Alyce

alyce.com

Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері ...

Printfection

Printfection

printfection.com

Легко створюйте красиві фірмові речі та розповсюджуйте їх у будь-якій точці світу за допомогою нашої платформи керування товарами. Зв’яжіться з нами або отримайте демонстрацію сьогодні.

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