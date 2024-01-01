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Програмне забезпечення для керування рекламними продуктами - Найпопулярніші застосунки - Бразилія
Програмне забезпечення для керування рекламними продуктами оптимізує та розширює процес придбання, зберігання, нагляду та розповсюдження рекламних товарів компанії. Це дає можливість підприємствам підтримувати одноманітність бренду, одночасно ефективно керуючи асортиментом своїх рекламних продуктів. Це програмне забезпечення діє як невід’ємний компонент відділу маркетингу або брендингу компанії, полегшуючи тягар організації та виконання стратегій просування продуктів. Рекламна продукція, широко відома як «сваг» компанії, служить для різноманітних цілей, зокрема для роздачі подарунків на виставках, подарунків від клієнтів, кампаній із залучення потенційних клієнтів та наборів для адаптації працівників тощо. Таке програмне забезпечення розширює можливості систем друку, забезпечуючи комплексне керування всіма вимогами до рекламних продуктів на одній платформі.
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&Open
andopen.co
&Open — це глобальна платформа подарунків, яка продумано шукає подарунки, автоматизує їх надсилання та обробляє всю логістику від початку до кінця. Ми допомагаємо брендам розвивати лояльність і збільшувати рівень утримання за допомогою кращих, швидших і простіших корпоративних подарунків. Замовте де...
Sendoso
sendoso.com
Створюйте диференційовані та індивідуальні кампанії, щоб тісно спілкуватися зі своїми покупцями протягом усього життєвого циклу клієнта та збільшити рентабельність інвестицій у продажі та маркетинг за допомогою платформи автоматизації прямого маркетингу Sendoso.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомо...
PFL
pfl.com
У PFL ми спеціалізуємося на створенні прямої поштової розсилки на основі даних, яка забезпечує автентичні моменти та сприяє зростанню організацій. Маючи підтверджену історію успіху для деяких із найбільших брендів у світі, ми пропонуємо вимірювання, персоналізацію та передбачуваність, які ви очікуєт...
Kotis Design
kotisdesign.com
Ми є провідним у галузі постачальником товарних знаків і технологічним партнером, який пропонує масштабовану платформу електронної комерції, яка допомагає брендам створювати, продавати та доставляти товари по всьому світу. Ми допомагаємо інтегрувати та розповсюджувати товар у ваш робочий процес, поч...
Postal
postal.com
Заснована в 2020 році в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія, Postal є провідною платформою для офлайн-залучення, яка обслуговує понад 600 клієнтів B2B, таких як Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic і Fivetran. Postal дозволяє клієнтам створювати значущі та ефективні людські зв’язки з потенційними клієнтами...
Swageazy
swageazy.com
Swageazy — це провідна в Індії платформа управління корпоративними подарунками, яка спрощує клопоти, пов’язані з підготовкою, закупівлею, друком і оформленням подарунків для корпоративних подій і заходів. Просте у користуванні й незалежне від галузі рішення, якому довіряють понад 300 корпоративних к...
CorporateGift.com
corporategift.com
Corporate Gift — це платформа подарунків, розроблена для постійного програмного дарування подарунків. Купуйте, зберігайте та налаштовуйте все один раз, а потім сприяйте залученню за лічені хвилини. Наше рішення було сформовано навколо 3 стовпів — величезної різноманітності продуктів, що забезпечують...
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk дозволяє B2B-компаніям надавати важливі моменти в масштабі за допомогою прямої поштової розсилки на основі даних і подарунків. Завдяки Reachdesk компанії можуть доставляти подарунки та прямі розсилки, які створюють глибші зв’язки з клієнтами, потенційними клієнтами та співробітниками одним...
Printfection
printfection.com
Printfection — це платформа для управління товарами, яка спрощує купівлю, керування та розповсюдження товарних знаків і фірмових товарів. Такі клієнти, як Zendesk, BetterHelp, Hinge і Gusto, використовують нас, щоб легко доставляти товари клієнтам, потенційним клієнтам, співробітникам і подіям. Це п...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU створює винятковий досвід роботи з продуктами, який допомагає підняти ваш бренд. Ми розробляємо, постачаємо, виробляємо та розповсюджуємо якісні персоналізовані продукти... і ми швидкі. Ми пишаємося тим, що є вашим найкращим партнером для всіх ваших індивідуальних товарів у Європі. Ми пропон...
commonsku
commonsku.com
commonsku — це програмне забезпечення, спеціально розроблене для індустрії рекламної продукції. Це CRM, керування замовленнями та платформа електронної комерції, об’єднані в один складний центр. Завдяки програмному забезпеченню, яке інтуїтивно з’єднує дистриб’юторів і постачальників, commonsku – це ...
Alyce
alyce.com
Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері ...
Swag Hut
swaghut.com
Технологія SwagHut спрощує ваш досвід купівлі рекламних товарів. За допомогою нашої платформи ви можете створювати, налаштовувати та надсилати високоякісні подарунки будь-кому в будь-яку точку світу. Просто виберіть ваші улюблені товари та завантажте свій логотип. Індивідуальні проекти будуть готові...
Museema
museema.com
Магазини сувенірів компанії, які полегшують життя. Ми створюємо магазини, які залучають працівників і економлять ваш час. Перегляньте приклад Дізнайтеся більше Нам довіряють компанії, які знають сувеніри Чому магазини сувенірів компанії? Співробітники обирають фірмовий одяг компанії, який вони хочут...
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing – це агентство з продажу товарів із повним набором послуг. Ми оптимізуємо та спрощуємо закупівлю, зберігання та розповсюдження корпоративних товарів. Наша передова в галузі платформа дозволяє користувачам перевіряти свій інвентар, доставляти товари та інтегруватися зі сторон...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — це єдина наскрізна платформа управління Swag. Ми віримо, що swag неймовірно потужний, але водночас неймовірно надскладний у використанні. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб зробити процес створення та доставки товарів максимально простим. Наша платформа дає вам можливість керувати ...
AXOMO
axomo.com
AXOMO — це рішення для управління товарами, призначене для винагороди, яка справляє незабутнє враження. Дослідження показують, що 52% брендового обладнання повторно дарують або викидають через 30 днів – ваші люди (і планета) заслуговують на краще. Платформа нашого фірмового магазину створена для пок...
Stadium
bystadium.com
Стадіон робить глобальні групові подарунки, винагороди та подарунки простими й особистими, незалежно від масштабу чи відстані. Ми дозволяємо вашим одержувачам у всьому світі вибирати те, що вони хочуть, і куди це надсилати, усуваючи припущення та максимізуючи вплив кожного обміну. Незалежно від того...