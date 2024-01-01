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Програмне забезпечення для управління проектами - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для управління проектами включає низку цифрових інструментів, призначених для оптимізації та вдосконалення планування, виконання та моніторингу проектів. Ці програми забезпечують централізовані платформи для співпраці, керування завданнями та розподілу ресурсів, пропонуючи такі функції, як діаграми Ганта, планування та спілкування в реальному часі. Ідеально підходить для команд і організацій будь-якого розміру, програмне забезпечення для керування проектами оптимізує робочі процеси проекту, сприяє співпраці та забезпечує ефективну координацію, що зрештою сприяє успішному виконанню проекту.
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Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — це власний продукт для відстеження проблем, розроблений Atlassian, який дозволяє відстежувати помилки та гнучко керувати проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Airtable
airtable.com
Airtable — хмарний сервіс для співпраці зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Він був заснований у 2012 році Хауї Лю, Ендрю Офстадом та Емметом Ніколасом. Airtable — це гібрид електронної таблиці та бази даних із функціями бази даних, але застосованими до електронної таблиці. Поля в таблиці Airtable с...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Zoho Projects
zoho.com
Управління проектами настільки ефективне, наскільки це можливо. Zoho Projects — це хмарний інструмент керування проектами, який допомагає планувати роботу, ефективно її відстежувати та співпрацювати з командою, де б вона не була.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке пропонується для співпраці та керування роботою, розроблене та продане компанією Smartsheet Inc. Воно використовується для призначення завдань, відстеження прогресу проекту, керування календарями, обміну документами та іншої роботи за доп...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
Backlog
backlog.com
Backlog — це комплексне програмне забезпечення для керування проектами для всієї команди. Відстеження проблем, хостинг Git і контроль версій, а також Wiki.
Bitrix24
bitrix24.com
Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Podio
podio.com
Podio надає веб-платформу для організації командного спілкування, бізнес-процесів, даних і контенту в робочих областях управління проектами відповідно до потреб проекту.
Nifty
nifty.pm
Керуйте проектами, а не інструментами. Припиніть перемикатися між чатами, завданнями, документами, календарем і інструментами для зустрічей — об’єднайте свою команду та клієнтів в одній простій, але потужній програмі.
Taiga
taiga.io
Taiga — це платформа управління проектами для стартапів і гнучких розробників і дизайнерів, яким потрібен простий, красивий інструмент, який робить роботу справді приємною.
Float
float.com
Оцінено як програмне забезпечення для керування ресурсами №1 на G2. 3000+ найкращих команд світу довіряють планувати свої проекти та планувати робочий час своєї команди. Безкоштовна 30-денна пробна версія.
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Teamleader
teamleader.eu
Більше бізнесу. Менше клопоту. Керування клієнтами, управління проектами та виставлення рахунків в одному зручному інструменті. Teamleader полегшує роботу для 11 000 малих і середніх підприємств.
Adobe Workfront
workfront.com
Керівництво роботою. Створено для підприємства. Підключайтеся, співпрацюйте та виконуйте складні робочі процеси звідусіль.
OpenProject
openproject.org
Програмне забезпечення для управління проектами з відкритим кодом. Ефективне класичне, гнучке або гібридне управління проектами в безпечному середовищі.
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
TeamGantt
teamgantt.com
Спробуйте безкоштовну програму створення діаграм Ганта від TeamGantt і створіть діаграму Ганта онлайн за лічені хвилини за допомогою планування перетягування. Найвищий рейтинг і назавжди безкоштовно — кредитна картка не потрібна.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — це найбільш інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці та керування завданнями в Інтернеті. Реєструйтеся, запрошуйте свою команду і починайте працювати. Навчання не потрібно.
SmartTask
smarttask.io
SmartTask — найкращий онлайн-інструмент для спільної роботи для керування прогресом вашої команди. Простий, але досить потужний, щоб виконувати всі бізнес-операції. Відстежуйте завдання, проекти, взаємодію з клієнтами та залишайтеся на зв’язку з прогресом команди
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — це програмне забезпечення для планування проектів із усіма інструментами, які потрібні вашій команді, щоб разом виконувати роботу швидше. Без плати за користувача. Безкоштовне випробування. Немає кривої навчання.
GanttPRO
ganttpro.com
✅ Зареєструйтеся безкоштовно та створюйте діаграми Ганта в онлайн-програмі для діаграм Ганта GanttPRO. Плануйте, створюйте та керуйте завданнями та розкладами за лічені хвилини. Швидка реєстрація.
Bordio
bordio.com
Керуйте всіма своїми завданнями та подіями на одній дошці. Bordio — це онлайн-програма для ефективного управління часом, планування тижня, відстеження завдань і планування.
GoodDay
goodday.work
Спосіб роботи змінився, змінилися й ваші інструменти. GoodDay — це сучасна платформа управління роботою, яка об’єднує найкращі інструменти для високорівневого планування, управління проектами та продуктами, організації завдань і підвищення продуктивності на основі прозорості, гнучкості та мотивації.
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Plan — це інструмент керування командою з тижневим командним календарем, який дозволяє менеджерам планувати проекти та легко реагувати на зміни.
Paymo
paymoapp.com
Повнофункціональне програмне забезпечення для керування роботою в Інтернеті: відстеження часу, планування ресурсів, діаграми Ганта, звіти, дошки Kanban, рахунки-фактури та витрати.
Stackby
stackby.com
Stackby об’єднує найкращі електронні таблиці, таблиці, бази даних і бізнес-інтерфейси API в єдиній платформі з можливістю налаштування. Командна співпраця в реальному часі. 6 унікальних режимів перегляду для візуалізації даних - Канбан, Календар, Галерея, Форми тощо. 30+ інтеграцій API на рівні стов...
Quickbase
quickbase.com
Розкрийте креативність ваших команд, щоб швидко покращити будь-який процес. Дізнайтеся, чому тисячі найкращих компаній світу довіряють Quickbase для об’єднання своїх даних, процесів і людей. Спробуйте безкоштовно!
Hive
hive.com
Платформа продуктивності №1 для швидкозмінних команд. Керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте з командами будь-якого розміру. Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію вже сьогодні.
Freedcamp
freedcamp.com
Абсолютно безкоштовний спосіб ефективнішої співпраці з групами людей.
Streamtime
streamtime.net
Програмне забезпечення для управління проектами для творчих команд і компаній. Плануйте завдання, відстежуйте час, плануйте свої команди, виставляйте пропозиції та виставляйте рахунки.
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані фірм, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю. Він...
WorkflowMax
workflowmax.com
Управління проектами в режимі онлайн стало простіше. Виконуйте свої завдання віддалено за допомогою хмарного програмного забезпечення для керування проектами WorkflowMax. Робіть це все в одному місці з будь-якого місця – складання пропозицій, планування, відстеження часу, виставлення рахунків і звіт...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab — це програмне забезпечення для керування проектами, яке дає вам повний контроль над вашою роботою — усіма завданнями, спілкуванням, членами команди та файлами.
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
Priority Matrix
appfluence.com
Матриця пріоритетів використовує метод 4 квадрантів, щоб допомогти вам зосередитися на головних пріоритетах і проектах. Використовуючи Матрицю пріоритетів, ви стаєте більш відповідальними перед собою та гарантуєте, що проводите час там, де це найважливіше. Матриця пріоритетів допомагає вам і вашій к...
BigTime
bigtime.net
Перетворіть час на прибуток. Відстеження бюджету, відстеження та виставлення рахунків у режимі реального часу — ваш найважливіший актив — час.
Aha!
aha.io
Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.
Stackfield
stackfield.com
Високонадійна співпраця для бізнес-команд. Як німецька платформа, головним пріоритетом Stackfields є захист даних європейських компаній за допомогою найкращих можливих заходів!
Project Central
projectcentral.com
Project Central — це спрощене рішення для керування проектами, створене для того, щоб допомогти вам легко та ефективно співпрацювати з вашою командою. Завдяки бездоганній інтеграції з Microsoft Office 365 його чисті, зручні інтерфейси спрощують керування проектами, підвищуючи продуктивність, звітніс...
Function Point
functionpoint.com
Function Point — це комплексне програмне забезпечення для керування проектами для креативних агентств і внутрішніх відділів маркетингу, які прагнуть оптимізувати свій бізнес. Керуйте своїми проектами, кадровими ресурсами, відстежуйте час, створюйте кошториси та рахунки-фактури та інтегруйте Quickboo...
Taskworld
taskworld.com
Легко керуйте проектами, відстежуйте завдання та співпрацюйте зі своєю командою в кількох проектах; все з одного інструменту.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Електронна таблиця, яку ви знаєте, з потужністю бази даних і системи керування проектами. Гантт, календар, канбан, форми та автоматизація. Почніть безкоштовно.
Workzone
workzone.com
Workzone — це ідеальне програмне забезпечення для управління проектами для маркетингових, агенційних та операційних груп із 5+ користувачів. Він потужний, але простий у використанні та адаптації. Такі бренди, як Wells Fargo та Verizon, довіряють Workzone виконання своїх проектів і підтримку синхроні...
TimeLog
timelog.com
Шукаєте рішення для управління проектами з чудовою інформацією про фінансові показники вашого проекту в реальному часі? TimeLog — це провідне рішення для управління фінансовими проектами для компаній, орієнтованих на консалтинг. Поєднання найзручнішого відстеження часу та витрат із сучасним управлін...
Resource Guru
resourceguruapp.com
Хмарне програмне забезпечення для планування команди. Швидкий і простий спосіб планувати людей, обладнання та інші ресурси в Інтернеті ... нарешті! Він призначений для менеджерів проектів, продюсерів, менеджерів із роботи з клієнтами або будь-кого, кому потрібно знати, що люди замовляють і коли. Роб...
Project.co
project.co
Управління проектами для творчих команд. Керуйте всіма своїми проектами в одному місці, щоб мати повний контроль над роботою вашої команди. Люди, які використовують Project.co, економлять у середньому 2 години на день на непродуктивній роботі.
Monograph
monograph.com
З легкістю перетворюйте час на прибуток. Монографія – це більше, ніж просто управління проектами для архітектурних, ландшафтно-архітектурних та інжинірингових фірм. Це платформа для практичних операцій. З Monograph ви можете візуалізувати цінність свого часу на етапах, бюджетах проектів, членах кома...
Avaza
avaza.com
Прекрасне програмне забезпечення «все-в-одному» для ведення вашого бізнесу Припиніть жонглювати кількома програмами, підписками та електронними таблицями. Avaza — це безперебійна, продуктивна платформа, яку команди використовують для співпраці над проектами, планування ресурсів, відстеження часу, к...
Productive
productive.io
Керуйте своїм агентством за допомогою одного інструменту. Продуктивний інтегрує ваш канал продажів, планування, відстеження часу, співпрацю, виставлення рахунків і звітність про прибутковість.
Height
height.app
Управління проектами для програмних команд. Співпрацюйте швидше завдяки завданням, чату та гнучким робочим процесам. Спринти, етапи, релізи, пріоритети, звіти про помилки, дорожня карта, журнал змін тощо.
Worksection
worksection.com
Worksection — це адаптивний універсальний інструмент управління проектами, який дає вам видимість, організованість і душевний спокій із самого початку. Ви можете отримати доступ до нього з хмари за допомогою будь-якого пристрою. Наші ключові характеристики: Інтуїтивно зрозумілий і простий дизайн Неп...
FunctionFox
functionfox.com
Легко відстежуйте онлайн-табель, спростіть керування проектами та будьте в курсі кошторисів, рахунків-фактур і кожної деталі між ними. FunctionFox продумано розроблено для того, як працюють творчі команди. Простий у налаштуванні, інтуїтивно зрозумілий у використанні та користується довірою творчих п...