Програмне забезпечення для управління проектами - Найпопулярніші застосунки - Німеччина

Apptivo

apptivo.com

Apptivo — це хмарна платформа інтегрованих бізнес-додатків, розроблена для компаній будь-якого розміру та форми. Керуйте майже будь-якими бізнес-завданнями за допомогою програм Apptivo, від продажів і маркетингу до виставлення рахунків і підтримки, і все між ними. З Apptivo немає ціноутворення для к...