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Програмне забезпечення для управління проектами - Найпопулярніші застосунки - Німеччина
Програмне забезпечення для управління проектами включає низку цифрових інструментів, призначених для оптимізації та вдосконалення планування, виконання та моніторингу проектів. Ці програми забезпечують централізовані платформи для співпраці, керування завданнями та розподілу ресурсів, пропонуючи такі функції, як діаграми Ганта, планування та спілкування в реальному часі. Ідеально підходить для команд і організацій будь-якого розміру, програмне забезпечення для керування проектами оптимізує робочі процеси проекту, сприяє співпраці та забезпечує ефективну координацію, що зрештою сприяє успішному виконанню проекту.
Запит на новий застосунок
Jira
atlassian.com
JIRA — це трекер для команд, які планують і створюють чудові продукти. Тисячі команд обирають JIRA, щоб фіксувати та впорядковувати проблеми, розподіляти роботу та стежити за діяльністю команди. За вашим столом або в дорозі завдяки новому мобільному інтерфейсу JIRA допоможе вашій команді виконувати ...
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році вона була виділена в окрему компанію, а потім була продана Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, яке має понад 200 000 клієнтів по всьому світу. Це допоможе вам планувати ваші проекти та виконувати їх з досконалістю. За допомогою Projects ви можете легко призначати завдання, ефективно спілкуватися як зі своєю командою, та...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — це універсальний інструмент для співпраці з Німеччини з усіма функціями, необхідними для спільної роботи команд: керування завданнями та проектами, відеоконференції, командний чат, спільна робота над документами тощо. Stackfield не тільки сумісний з DSGVO, але й відповідає найвищим стан...
Airtable
airtable.com
Airtable — хмарний сервіс для співпраці зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Він був заснований у 2012 році Хауї Лю, Ендрю Офстадом та Емметом Ніколасом. Airtable — це гібрид електронної таблиці та бази даних із функціями бази даних, але застосованими до електронної таблиці. Поля в таблиці Airtable с...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
OpenProject
openproject.org
OpenProject — це провідне безкоштовне програмне забезпечення для керування проектами з відкритим кодом. Як веб-рішення, воно надає всім членам команди доступ до всієї інформації, пов’язаної з проектом, будь-де в будь-який час. OpenProject підтримує ваші проекти протягом усього життєвого циклу за доп...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — це веб-інструмент керування завданнями та проектами, який ідеально підходить для гнучкого управління проектами. Красиво розроблений інтерфейс, інтуїтивно зрозуміла функціональність і безперебійна інтеграція з іншими інструментами роблять його логічним вибором для проектних команд. Meis...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask — найкращий онлайн-інструмент для спільної роботи для керування прогресом вашої команди. Простий, але досить потужний, щоб виконувати всі бізнес-операції. Відстежуйте завдання, проекти, взаємодію з клієнтами та залишайтеся на зв’язку з прогресом команди
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader усуває щоденні клопоти щодо ведення бізнесу. Наше програмне забезпечення для керування роботою дозволяє продавати, виставляти рахунки та організовувати роботу в одному місці. Централізувавши всю цю інформацію, ви зупиняєте хаос інформації, розповсюдженої по різних папках вхідних повідомле...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab — це програмне забезпечення для управління проектами, яке дає вам повний контроль над вашою роботою. Інструмент оснащено потрібним набором функцій, які допоможуть вам організувати вашу роботу та не відволікатимуть вас, навіть коли ви повністю віддалені: керування робочим навантаженням, ...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — це сучасна платформа керування роботою, яка об’єднує людей, процеси та технології, щоб дати будь-кому можливість внести значні зміни. Організації будь-якого розміру використовують Smartsheet для керування проектами, автоматизації процесів і отримання видимості програм і портфоліо в масш...
TeamGantt
teamgantt.com
Програмне забезпечення для управління проектами, яке не витрачає ваш час. Немає заплутаних систем для вивчення. Просто перетягніть і скиньте керування проектами — так і має бути. Легко підтримуйте свої проекти прибутковими та вчасно за допомогою цих функцій: діаграми Ганта, календарі, робочі наванта...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Float
float.com
Float — це програмне забезпечення для керування ресурсами, яке синхронізує команди від 5 до 500 осіб. Швидко плануйте завдання з переглядом доступності в режимі реального часу, включаючи вихідні та державні свята. Миттєво ознайомтеся з можливостями та використанням вашої команди, щоб оптимізувати до...
Spreadsheet
spreadsheet.com
Електронна таблиця, яку ви знаєте, з потужністю бази даних і системи керування проектами. Гантт, календар, канбан, форми та автоматизація. Почніть безкоштовно.
Avaza
avaza.com
Avaza надає інтегрований набір функцій для ведення вашого клієнтоорієнтованого бізнесу. Це включає управління проектами та співпрацю, командний чат, планування ресурсів, відстеження часу, керування витратами, котирування та виставлення рахунків. Кожен із цих модулів можна використовувати разом або о...
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна...
Podio
podio.com
Podio — це гнучка спеціальна база даних для співпраці, яка дає змогу прискорити та спростити вашу роботу. Універсальне рішення для підвищення продуктивності, оцифрування важливих процесів, оптимізації збору даних і автоматизації робочих процесів документів в одному безпечному інструменті. Podio може...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Taiga
taiga.io
Taiga — це простий і інтуїтивно зрозумілий, але потужний інструмент управління проектами для багатофункціональних гнучких команд. - Доступно в Scrum і Kanban - Backlog дозволяє легко планувати спринт на основі оцінок для конкретних ролей - Найкраща в своєму класі панель завдань Sprint - Можливість п...
Quickbase
quickbase.com
Великі ідеї непросто реалізувати. Тому ми тут, щоб допомогти вам впоратися з будь-яким проектом, яким би складним він не був. Ми Quickbase. Quickbase допомагає клієнтам бачити, підключатися та контролювати складні проекти, які змінюють наш світ. Незалежно від того, чи це будівництво хмарочоса, чи ко...
Height
height.app
Управління проектами для програмних команд. Співпрацюйте швидше завдяки завданням, чату та гнучким робочим процесам. Спринти, етапи, релізи, пріоритети, звіти про помилки, дорожня карта, журнал змін тощо.
ftrack
ftrack.com
Ми розробляємо рішення ftrack Studio, cineSync і ftrack Review, відзначені премією «Оскар» і «Еммі». Наша команда та технології побудовані навколо єдиної мети: розкрити потенціал, продуктивність і прогрес кожного творчого проекту.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращ...
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront є лідером у сфері спільного керування роботою. Workfront поєднує стратегію з доставкою, інтегруючи людей і дані в межах підприємства, а також керує роботою від початку до кінця, щоб допомогти командам досягти вимірних результатів. На кожному етапі планування та виконання роботи Workf...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
Priority Matrix
appfluence.com
Матриця пріоритетів — програмне забезпечення електронної пошти, зустрічей і пріоритезації на основі методу Ейзенхауера. Матриця пріоритетів забезпечує видимість спільних проектів, щоб команди могли відстежувати рухомі частини командних ініціатив. Матриця пріоритетів глибоко інтегрована в Microsoft T...
Bordio
bordio.com
Bordio — це програмне забезпечення для керування роботою для команд у всіх галузях. Тут ви можете додавати команди та запрошувати своїх товаришів по команді, створювати проекти, керувати завданнями та подіями та організовувати командну роботу. Незалежно від того, чи працюєте ви з людьми всередині ва...
Stackby
stackby.com
Stackby об’єднує найкращі електронні таблиці, таблиці, бази даних і бізнес-інтерфейси API в єдиній платформі з можливістю налаштування. Командна співпраця в реальному часі. 6 унікальних режимів перегляду для візуалізації даних - Канбан, Календар, Галерея, Форми тощо. 30+ інтеграцій API на рівні стов...
Toggle Plan
toggl.com
План Toggl створює щасливі, вільні від стресу та прибуткові команди. Навіть якщо жонглювати кількома проектами. За допомогою Toggl Plan ви можете швидко створювати кольорові графіки доступності, проектів і термінів. Якщо плани зміняться? Просто перетягніть, опустіть і продовжуйте свій день. Робочі г...
Taskworld
taskworld.com
Зробіть це! Taskworld — це перша в світі інтегрована платформа управління проектами, яка дозволяє легко масштабувати вашу організацію. Taskworld допомагає вам і вашій команді віддалено співпрацювати, встановлювати часові рамки, обмінюватися файлами, візуалізувати статистику та працювати над завдання...
TimeLog
timelog.com
Шукаєте рішення для управління проектами з чудовою інформацією про фінансові показники вашого проекту в реальному часі? TimeLog — це провідне рішення для управління фінансовими проектами для компаній, орієнтованих на консалтинг. Поєднання максимально зручного для користувача відстеження часу та витр...
Nozbe
nozbe.com
Нехай ваш бізнес процвітає. Керуйте своєю командою будь-де, у будь-який час і на будь-якому пристрої. Діліться проектами, делегуйте завдання, спілкуйтеся в коментарях і досягайте своїх цілей разом. Nozbe Teams означає сучасне командне спілкування. Це допомагає нам і допоможе вам успішно вести свій б...
TimeHero
timehero.com
TimeHero — це автоматизований планувальник завдань і проектів для команд. Він автоматично планує роботу навколо зустрічей, подій і зустрічей, тому вам не потрібно витрачати час на планування дня. Легко запускайте загальнокомандні проекти за лічені секунди за допомогою вбудованої автоматизації робочо...
GoodDay
goodday.work
Спосіб роботи змінився, змінилися й ваші інструменти. GoodDay — це сучасна платформа управління роботою, яка об’єднує найкращі інструменти для високорівневого планування, управління проектами та продуктами, організації завдань і підвищення продуктивності на основі прозорості, гнучкості та мотивації.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, — це хмарна платформа для керування проектами та командної співпраці, яка використовується командами по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовує...
Freedcamp
freedcamp.com
Найбільш зручний онлайн-інтерфейс для керування проектами будь-якого типу. Містить один із найповніших наборів функцій на ринку, але дозволяє встановлювати лише ті, які справді потрібні вашій команді. Пропонує нові інноваційні інтерфейси користувача, які скорочують кількість часу, необхідного для то...
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаютьс...
Worksection
worksection.com
Розкрийте весь потенціал вашої команди за допомогою Worksection, найкращого онлайн-інструменту для керування проектами, призначеного для оптимізації робочих процесів і підвищення ефективності співпраці. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, розроблений для малих і середніх команд, гарантує, що кожен...
Roadmunk
roadmunk.com
Roadmunk — це найкращий спосіб створити візуально захоплюючі дорожні карти для залучення керівників і клієнтів. Нами користуються групи продуктів провідних компаній світу. чому Оскільки Roadmunk є найкращим вибором для візуально вражаючого, легкого для розуміння та використання, стратегічного програ...
Resource Guru
resourceguruapp.com
Хмарне програмне забезпечення для планування команди. Швидкий і простий спосіб планувати людей, обладнання та інші ресурси в Інтернеті ... нарешті! Він призначений для керівників проектів, продюсерів, менеджерів із роботи з клієнтами або будь-кого, кому потрібно знати, що люди замовляють і коли. Роб...
Project.co
project.co
Project.co — це інструмент управління проектами, створений для полегшення роботи з клієнтами. Коли ви запрошуєте клієнтів працювати з вами, це означає, що у вас є єдине джерело правди для всіх розмов, файлів і посилань на інші інструменти. Project.co поєднує в собі потужний набір інструментів із віз...
Coretal
coretal.co
Допоможіть вам заощадити час, гроші та розчарування за допомогою Coretal. Оптимізуйте свої процеси за допомогою основної платформи управління бізнесом. Coretal - coretal.co - це інноваційна універсальна платформа для ведення вашого бізнесу; включаючи управління проектами, виставлення рахунків, пропо...
Productive
productive.io
Productive — це наскрізний інструмент керування проектами, який включає в себе інтегрований канал продажів, планування ресурсів і потужні функції керування проектами. Він створений для агентств і професійних послуг. Sales Pipeline Легко керуйте плином продажів і вигравайте більше угод за допомогою п...
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager — це відзначена нагородами компанія, що розробляє програмне забезпечення для управління проектами, яка змінює спосіб роботи компаній. Наші SaaS-рішення для управління роботою забезпечують співпрацю світового класу для тисяч клієнтів у всьому світі за допомогою інструментів для планува...
Intervals
myintervals.com
Intervals — це програмне забезпечення для керування проектами, створене для унікальних потреб невеликих команд, яке поєднує відстеження часу та керування завданнями в просторі для спільної роботи з потужними звітами. Включає бюджети проектів, чергу запитів на роботу, інтеграцію електронної пошти, ді...
AceProject
aceproject.com
Веб-інструмент для управління та організації проектів, керування завданнями, відстеження часу, діаграми Ганта, звітування.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — це хмарна платформа інтегрованих бізнес-додатків, розроблена для компаній будь-якого розміру та форми. Керуйте майже будь-якими бізнес-завданнями за допомогою програм Apptivo, від продажів і маркетингу до виставлення рахунків і підтримки, і все між ними. З Apptivo немає ціноутворення для к...
Tability
tability.app
Tability — це платформа з підтримкою штучного інтелекту, розроблена для оптимізації процесу відстеження цілей, мотивації продуктивності та допомоги користувачам залишатися узгодженими з їхніми основними цілями та OKR (цілями та ключовими результатами). Він використовує ШІ для формулювання стратегій...
Clientary
clientary.com
Clientary — це повноцінна програма для вашої команди, яка дозволяє керувати проектами, годинами, пропозиціями, потенційними клієнтами, рахунками-фактурами, платежами, персоналом і клієнтами. Припиніть боротьбу з одноразовими файлами документів, шаблонами та відключеними програмами. Clientary допомаг...
Kantree
kantree.io
Kantree — це справді гнучка платформа управління роботою, яка дозволяє розкрити колективний інтелект. Надаючи повний контроль над тим, як команди керують своїми проектами та процесами, Kantree дозволяє вам скористатися перевагами таланту та знань у галузі для членів вашої команди. Це допомагає їм ор...
InLoox
inloox.com
InLoox — це сучасна платформа для управління проектами та портфоліо, яка дозволяє командам і відділам у всій компанії надійно планувати, контролювати та оцінювати свої проекти — зручно, просто та інтегровано в Microsoft Outlook і все середовище Microsoft 365. Завдяки унікальній інтеграції InLoox в O...
Ombud
ombud.com
Створена на основі досвіду в інженерії продажів і управлінні реагуванням, Ombud обслуговує команди RevOps на рівні підприємства. Наша платформа поєднує в собі співпрацю над контентом, управління проектами та машинне навчання, щоб оптимізувати створення документації з продажу та розвитку бізнесу, орі...