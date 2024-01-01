Програмне забезпечення для управління проектами - Найпопулярніші застосунки - Швейцарія

Monograph

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З легкістю перетворюйте час на прибуток. Монографія – це більше, ніж просто управління проектами для архітектурних, ландшафтно-архітектурних та інжинірингових фірм. Це платформа для практичних операцій. З Monograph ви можете візуалізувати цінність свого часу на етапах, бюджетах проектів, членах кома...