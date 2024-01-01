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Програмне забезпечення для управління проектами - Найпопулярніші застосунки - Канада
Програмне забезпечення для управління проектами включає низку цифрових інструментів, призначених для оптимізації та вдосконалення планування, виконання та моніторингу проектів. Ці програми забезпечують централізовані платформи для співпраці, керування завданнями та розподілу ресурсів, пропонуючи такі функції, як діаграми Ганта, планування та спілкування в реальному часі. Ідеально підходить для команд і організацій будь-якого розміру, програмне забезпечення для керування проектами оптимізує робочі процеси проекту, сприяє співпраці та забезпечує ефективну координацію, що зрештою сприяє успішному виконанню проекту.
Запит на новий застосунок
Jira
atlassian.com
JIRA — це трекер для команд, які планують і створюють чудові продукти. Тисячі команд обирають JIRA, щоб фіксувати та впорядковувати проблеми, розподіляти роботу та стежити за діяльністю команди. За вашим столом або в дорозі завдяки новому мобільному інтерфейсу JIRA допоможе вашій команді виконувати ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році вона була виділена в окрему компанію, а потім була продана Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Airtable
airtable.com
Airtable — хмарний сервіс для співпраці зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Він був заснований у 2012 році Хауї Лю, Ендрю Офстадом та Емметом Ніколасом. Airtable — це гібрид електронної таблиці та бази даних із функціями бази даних, але застосованими до електронної таблиці. Поля в таблиці Airtable с...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, яке має понад 200 000 клієнтів по всьому світу. Це допоможе вам планувати ваші проекти та виконувати їх з досконалістю. За допомогою Projects ви можете легко призначати завдання, ефективно спілкуватися як зі своєю командою, та...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Project Central
projectcentral.com
Project Central — це спрощене рішення для керування проектами, створене для того, щоб допомогти вам легко та ефективно співпрацювати з вашою командою. Завдяки бездоганній інтеграції з Microsoft Office 365 його зрозумілі, легкі інтерфейси спрощують керування проектами, підвищуючи ефективність, звітні...
Function Point
functionpoint.com
Function Point — це комплексне програмне забезпечення для керування проектами для креативних агентств і внутрішніх відділів маркетингу, які прагнуть оптимізувати свій бізнес. Керуйте своїми проектами, кадровими ресурсами, відстежуйте час, створюйте кошториси та рахунки-фактури та інтегруйте Quickboo...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO — це інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для онлайн-діаграми Ганта для ефективного керування проектами. Інструмент відповідає потребам менеджерів проектів, продуктів і портфоліо з різних сфер. GanttPRO пропонує керування завданнями, термінами, вартістю, ресурсами та портфелем, коман...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront є лідером у сфері спільного керування роботою. Workfront поєднує стратегію з доставкою, інтегруючи людей і дані в межах підприємства, а також керує роботою від початку до кінця, щоб допомогти командам досягти вимірних результатів. На кожному етапі планування та виконання роботи Workf...
Float
float.com
Float — це програмне забезпечення для керування ресурсами, яке синхронізує команди від 5 до 500 осіб. Швидко плануйте завдання з переглядом доступності в режимі реального часу, включаючи вихідні та державні свята. Миттєво ознайомтеся з можливостями та використанням вашої команди, щоб оптимізувати до...
Paymo
paymoapp.com
Paymo — це програмне забезпечення для керування роботою для невеликих команд до 20 осіб. Він ідеально підходить для цифрових, креативних і маркетингових агентств, консалтингових компаній, програмних і інженерних фірм, а також архітектурних фірм. Це дозволяє вам керувати клієнтськими проектами та біз...
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox пропонує прості онлайн-таблиці та керування проектами. Відстежуйте час і витрати, зберігайте оцінку та легко керуйте своїми клієнтами та проектами. FunctionFox — система відстеження часу номер один у Північній Америці. Фірми, що займаються графічним дизайном, рекламою, комунікаціями, мар...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
BigTime
bigtime.net
BigTime допомагає фірмам, які надають професійні послуги, зменшити операційні витрати, легко залучати таланти до потрібних проектів і пришвидшити час для отримання оплати за виконану роботу, водночас дозволяючи швидше приймати рішення, надаючи потрібну інформацію саме тоді, коли вона вам потрібна. З...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — це сучасна платформа керування роботою, яка об’єднує людей, процеси та технології, щоб дати будь-кому можливість внести значні зміни. Організації будь-якого розміру використовують Smartsheet для керування проектами, автоматизації процесів і отримання видимості програм і портфоліо в масш...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
OpenProject
openproject.org
OpenProject — це провідне безкоштовне програмне забезпечення для керування проектами з відкритим кодом. Як веб-рішення, воно надає всім членам команди доступ до всієї інформації, пов’язаної з проектом, будь-де в будь-який час. OpenProject підтримує ваші проекти протягом усього життєвого циклу за доп...
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, — це хмарна платформа для керування проектами та командної співпраці, яка використовується командами по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовує...
TeamGantt
teamgantt.com
Програмне забезпечення для управління проектами, яке не витрачає ваш час. Немає заплутаних систем для вивчення. Просто перетягніть і скиньте керування проектами — так і має бути. Легко підтримуйте свої проекти прибутковими та вчасно за допомогою цих функцій: діаграми Ганта, календарі, робочі наванта...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — це веб-інструмент керування завданнями та проектами, який ідеально підходить для гнучкого управління проектами. Красиво розроблений інтерфейс, інтуїтивно зрозуміла функціональність і безперебійна інтеграція з іншими інструментами роблять його логічним вибором для проектних команд. Meis...
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси ...
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаютьс...
DeskLog
desklog.io
Desklog — це програмне забезпечення для управління проектами та відстеження співробітників, яке допомагає керувати проектом і відстежує продуктивність вашої команди в реальному часі. Він легко відстежує щоденні дії та відстежує витрачений час і звіт. Це програмне забезпечення для відстеження продукт...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask — найкращий онлайн-інструмент для спільної роботи для керування прогресом вашої команди. Простий, але досить потужний, щоб виконувати всі бізнес-операції. Відстежуйте завдання, проекти, взаємодію з клієнтами та залишайтеся на зв’язку з прогресом команди
GoodDay
goodday.work
Спосіб роботи змінився, змінилися й ваші інструменти. GoodDay — це сучасна платформа управління роботою, яка об’єднує найкращі інструменти для високорівневого планування, управління проектами та продуктами, організації завдань і підвищення продуктивності на основі прозорості, гнучкості та мотивації.
Monograph
monograph.com
З легкістю перетворюйте час на прибуток. Монографія – це більше, ніж просто управління проектами для архітектурних, ландшафтно-архітектурних та інжинірингових фірм. Це платформа для практичних операцій. З Monograph ви можете візуалізувати цінність свого часу на етапах, бюджетах проектів, членах кома...
Avaza
avaza.com
Avaza надає інтегрований набір функцій для ведення вашого клієнтоорієнтованого бізнесу. Це включає управління проектами та співпрацю, командний чат, планування ресурсів, відстеження часу, керування витратами, котирування та виставлення рахунків. Кожен із цих модулів можна використовувати разом або о...
Rocketlane
rocketlane.com
Rocketlane — це спеціально створена платформа для адаптації клієнтів, впровадження та автоматизації професійних послуг. Сучасні компанії, такі як Clari, Mixmax, GoCardless, nCloud Integrators тощо, використовують Rocketlane для покращення передбачуваності та прибутковості проектів, скорочення часу о...
LiquidPlanner
liquidplanner.com
У наші дні компанії повинні бути більш гнучкими, ніж будь-коли, готовими адаптуватися до швидкоплинного середовища та використовувати нові можливості. Коли пріоритети та робота постійно змінюються, ваші проектні плани також повинні змінюватися. LiquidPlanner — це трансформаційне рішення для управлін...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — це хмарна платформа інтегрованих бізнес-додатків, розроблена для компаній будь-якого розміру та форми. Керуйте майже будь-якими бізнес-завданнями за допомогою програм Apptivo, від продажів і маркетингу до виставлення рахунків і підтримки, і все між ними. З Apptivo немає ціноутворення для к...
WorkOtter
workotter.com
WorkOtter — це просте, гнучке та масштабоване рішення для управління портфелем проектів (PPM) для ІТ, інженерних та професійних служб PMO. Програмне забезпечення керує життєвим циклом роботи від ідей до планування проекту, контролю, отриманих уроків і завершення. Потім проекти можна об’єднати в прог...
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна...
Podio
podio.com
Podio — це гнучка спеціальна база даних для співпраці, яка дає змогу прискорити та спростити вашу роботу. Універсальне рішення для підвищення продуктивності, оцифрування важливих процесів, оптимізації збору даних і автоматизації робочих процесів документів в одному безпечному інструменті. Podio може...
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращ...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Taiga
taiga.io
Taiga — це простий і інтуїтивно зрозумілий, але потужний інструмент управління проектами для багатофункціональних гнучких команд. - Доступно в Scrum і Kanban - Backlog дозволяє легко планувати спринт на основі оцінок для конкретних ролей - Найкраща в своєму класі панель завдань Sprint - Можливість п...
Bordio
bordio.com
Bordio — це програмне забезпечення для керування роботою для команд у всіх галузях. Тут ви можете додавати команди та запрошувати своїх товаришів по команді, створювати проекти, керувати завданнями та подіями та організовувати командну роботу. Незалежно від того, чи працюєте ви з людьми всередині ва...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab — це програмне забезпечення для управління проектами, яке дає вам повний контроль над вашою роботою. Інструмент оснащено потрібним набором функцій, які допоможуть вам організувати вашу роботу та не відволікатимуть вас, навіть коли ви повністю віддалені: керування робочим навантаженням, ...
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані компаній, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю....
Roadmunk
roadmunk.com
Roadmunk — це найкращий спосіб створити візуально захоплюючі дорожні карти для залучення керівників і клієнтів. Нами користуються групи продуктів провідних компаній світу. чому Оскільки Roadmunk є найкращим вибором для візуально вражаючого, легкого для розуміння та використання, стратегічного програ...
Project.co
project.co
Project.co — це інструмент управління проектами, створений для полегшення роботи з клієнтами. Коли ви запрошуєте клієнтів працювати з вами, це означає, що у вас є єдине джерело правди для всіх розмов, файлів і посилань на інші інструменти. Project.co поєднує в собі потужний набір інструментів із віз...
Height
height.app
Управління проектами для програмних команд. Співпрацюйте швидше завдяки завданням, чату та гнучким робочим процесам. Спринти, етапи, релізи, пріоритети, звіти про помилки, дорожня карта, журнал змін тощо.
Coretal
coretal.co
Допоможіть вам заощадити час, гроші та розчарування за допомогою Coretal. Оптимізуйте свої процеси за допомогою основної платформи управління бізнесом. Coretal - coretal.co - це інноваційна універсальна платформа для ведення вашого бізнесу; включаючи управління проектами, виставлення рахунків, пропо...
Scoro
scoro.com
Scoro — це комплексне програмне забезпечення для керування роботою, спеціально розроблене для задоволення унікальних потреб компаній, що надають послуги, які втомилися мати справу з роз’єднаними системами, непередбачуваним робочим навантаженням і зменшенням прибутку. Завдяки своїм потужним функціям ...
Breeze
breeze.pm
Breeze — це програмне забезпечення для керування проектами, яке сподобається всій вашій команді. Це простий спосіб організації, планування та відстеження прогресу ваших проектів. Основні функції включають керування завданнями, списки справ, відстеження часу, обговорення, календарі, планування, керув...
PlanHammer
planhammer.io
PlanHammer — це традиційний інструмент управління проектами та планування для створення звітів на початковому етапі, який об’єднано з гнучкими панелями призначення завдань, оптимізованими для співпраці та спілкування в браузері, на планшетах і мобільних пристроях.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy — це інструмент для спільного планування. Простий у використанні, він дозволяє об’єднувати досвідчених користувачів і випадкових користувачів. - Планування завдань матеріалізовано в графіку у формі діаграми Ганта (перегляд Коли проекту), який залишається простим і легким для адаптації. Пере...
Planisware
planisware.com
Planisware є редактором програмного забезпечення Planisware V6 для керування корпоративним портфелем проектів (EPPM) (раніше відомого як OPX2), націленого на різні галузі, включаючи енергетику, медичне обладнання, високі технології, аерокосмічну та оборонну промисловість, хімічну промисловість, уряд...
AceProject
aceproject.com
Веб-інструмент для управління та організації проектів, керування завданнями, відстеження часу, діаграми Ганта, звітування.
BloomUp
bloomup.io
Легко організуйте командну роботу Вам набридли надто складні інструменти? Відкрийте для себе простий інструмент для спільної роботи, щоб організовувати щодня, навіть на відстані. Ви зможете отримати інформацію про всі свої дії та легко співпрацювати зі своєю командою, навіть віддалено. Функціональні...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, у...
Clientary
clientary.com
Clientary — це повноцінна програма для вашої команди, яка дозволяє керувати проектами, годинами, пропозиціями, потенційними клієнтами, рахунками-фактурами, платежами, персоналом і клієнтами. Припиніть боротьбу з одноразовими файлами документів, шаблонами та відключеними програмами. Clientary допомаг...
Ombud
ombud.com
Створена на основі досвіду в інженерії продажів і управлінні реагуванням, Ombud обслуговує команди RevOps на рівні підприємства. Наша платформа поєднує в собі співпрацю над контентом, управління проектами та машинне навчання, щоб оптимізувати створення документації з продажу та розвитку бізнесу, орі...
Outbuild
outbuild.com
SaaS для більш ефективного планування та планування будівельних проектів. Єдина платформа, яка дозволяє вам створювати та об’єднувати ваш головний розклад, прогноз і тижневі плани в одному, щоб покращити робочий процес планування на місці та виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету.