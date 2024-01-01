Програмне забезпечення для управління проектами - Найпопулярніші застосунки - Канада

Outbuild

outbuild.com

SaaS для більш ефективного планування та планування будівельних проектів. Єдина платформа, яка дозволяє вам створювати та об’єднувати ваш головний розклад, прогноз і тижневі плани в одному, щоб покращити робочий процес планування на місці та виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету.