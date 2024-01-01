Програмне забезпечення для управління проектами - Найпопулярніші застосунки - Багамські Острови

Resource Guru

resourceguruapp.com

Хмарне програмне забезпечення для планування команди. Швидкий і простий спосіб планувати людей, обладнання та інші ресурси в Інтернеті ... нарешті! Він призначений для керівників проектів, продюсерів, менеджерів із роботи з клієнтами або будь-кого, кому потрібно знати, що люди замовляють і коли. Роб...