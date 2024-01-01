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Програмне забезпечення для управління проектами - Найпопулярніші застосунки - Бахрейн
Програмне забезпечення для управління проектами включає низку цифрових інструментів, призначених для оптимізації та вдосконалення планування, виконання та моніторингу проектів. Ці програми забезпечують централізовані платформи для співпраці, керування завданнями та розподілу ресурсів, пропонуючи такі функції, як діаграми Ганта, планування та спілкування в реальному часі. Ідеально підходить для команд і організацій будь-якого розміру, програмне забезпечення для керування проектами оптимізує робочі процеси проекту, сприяє співпраці та забезпечує ефективну координацію, що зрештою сприяє успішному виконанню проекту.
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Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році вона була виділена в окрему компанію, а потім була продана Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Jira
atlassian.com
JIRA — це трекер для команд, які планують і створюють чудові продукти. Тисячі команд обирають JIRA, щоб фіксувати та впорядковувати проблеми, розподіляти роботу та стежити за діяльністю команди. За вашим столом або в дорозі завдяки новому мобільному інтерфейсу JIRA допоможе вашій команді виконувати ...
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront є лідером у сфері спільного керування роботою. Workfront поєднує стратегію з доставкою, інтегруючи людей і дані в межах підприємства, а також керує роботою від початку до кінця, щоб допомогти командам досягти вимірних результатів. На кожному етапі планування та виконання роботи Workf...
WorkOtter
workotter.com
WorkOtter — це просте, гнучке та масштабоване рішення для управління портфелем проектів (PPM) для ІТ, інженерних та професійних служб PMO. Програмне забезпечення керує життєвим циклом роботи від ідей до планування проекту, контролю, отриманих уроків і завершення. Потім проекти можна об’єднати в прог...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і ...
Airtable
airtable.com
Airtable — хмарний сервіс для співпраці зі штаб-квартирою в Сан-Франциско. Він був заснований у 2012 році Хауї Лю, Ендрю Офстадом та Емметом Ніколасом. Airtable — це гібрид електронної таблиці та бази даних із функціями бази даних, але застосованими до електронної таблиці. Поля в таблиці Airtable с...
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — це хмарне програмне забезпечення для керування проектами, яке має понад 200 000 клієнтів по всьому світу. Це допоможе вам планувати ваші проекти та виконувати їх з досконалістю. За допомогою Projects ви можете легко призначати завдання, ефективно спілкуватися як зі своєю командою, та...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — це сучасна платформа керування роботою, яка об’єднує людей, процеси та технології, щоб дати будь-кому можливість внести значні зміни. Організації будь-якого розміру використовують Smartsheet для керування проектами, автоматизації процесів і отримання видимості програм і портфоліо в масш...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
YouTrack
jetbrains.com
Інструмент управління проектами, який можна адаптувати до ваших процесів, щоб допомогти вам надавати чудові продукти. Відстежуйте проекти та завдання, використовуйте гнучкі дошки, плануйте спринти та випуски, зберігайте базу знань, працюйте зі звітами та інформаційними панелями, створюйте робочі про...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, що розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-д...
Backlog
backlog.com
Backlog — це ваш універсальний онлайн-інструмент для керування проектами, відстеження завдань, контролю версій і відстеження помилок. Поєднуючи керування проектом і кодом, команди можуть планувати роботу, відстежувати прогрес і випускати код на одній платформі. Команди використовують Backlog, щоб пі...
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна...
Linear
linear.app
Linear допомагає оптимізувати програмні проекти, спринти, завдання та відстеження помилок. Він створений для високопродуктивних команд.
Podio
podio.com
Podio — це гнучка спеціальна база даних для співпраці, яка дає змогу прискорити та спростити вашу роботу. Універсальне рішення для підвищення продуктивності, оцифрування важливих процесів, оптимізації збору даних і автоматизації робочих процесів документів в одному безпечному інструменті. Podio може...
OpenProject
openproject.org
OpenProject — це провідне безкоштовне програмне забезпечення для керування проектами з відкритим кодом. Як веб-рішення, воно надає всім членам команди доступ до всієї інформації, пов’язаної з проектом, будь-де в будь-який час. OpenProject підтримує ваші проекти протягом усього життєвого циклу за доп...
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращ...
Wrike
wrike.com
Wrike — найпотужніша платформа для управління роботою. Створений для команд і організацій, які прагнуть співпрацювати, створювати та перевищувати щодня, Wrike об’єднує всіх і всю роботу в одному місці, щоб усунути складність, підвищити продуктивність і звільнити людей, щоб зосередитися на їхній найб...
Float
float.com
Float — це програмне забезпечення для керування ресурсами, яке синхронізує команди від 5 до 500 осіб. Швидко плануйте завдання з переглядом доступності в режимі реального часу, включаючи вихідні та державні свята. Миттєво ознайомтеся з можливостями та використанням вашої команди, щоб оптимізувати до...
Taiga
taiga.io
Taiga — це простий і інтуїтивно зрозумілий, але потужний інструмент управління проектами для багатофункціональних гнучких команд. - Доступно в Scrum і Kanban - Backlog дозволяє легко планувати спринт на основі оцінок для конкретних ролей - Найкраща в своєму класі панель завдань Sprint - Можливість п...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — це єдина платформа з найкращими у своєму класі клієнтськими операціями в поєднанні з простим у використанні керуванням проектами, яке подобається командам. Виконуйте роботу вчасно та в рамках бюджету, усувайте хаос із клієнтами та розумійте прибутковість – усе на одній платформі. Штаб...
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader усуває щоденні клопоти щодо ведення бізнесу. Наше програмне забезпечення для керування роботою дозволяє продавати, виставляти рахунки та організовувати роботу в одному місці. Централізувавши всю цю інформацію, ви зупиняєте хаос інформації, розповсюдженої по різних папках вхідних повідомле...
TeamGantt
teamgantt.com
Програмне забезпечення для управління проектами, яке не витрачає ваш час. Немає заплутаних систем для вивчення. Просто перетягніть і скиньте керування проектами — так і має бути. Легко підтримуйте свої проекти прибутковими та вчасно за допомогою цих функцій: діаграми Ганта, календарі, робочі наванта...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — це веб-інструмент керування завданнями та проектами, який ідеально підходить для гнучкого управління проектами. Красиво розроблений інтерфейс, інтуїтивно зрозуміла функціональність і безперебійна інтеграція з іншими інструментами роблять його логічним вибором для проектних команд. Meis...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask — найкращий онлайн-інструмент для спільної роботи для керування прогресом вашої команди. Простий, але досить потужний, щоб виконувати всі бізнес-операції. Відстежуйте завдання, проекти, взаємодію з клієнтами та залишайтеся на зв’язку з прогресом команди
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, — це хмарна платформа для керування проектами та командної співпраці, яка використовується командами по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовує...
GoodDay
goodday.work
Спосіб роботи змінився, змінилися й ваші інструменти. GoodDay — це сучасна платформа управління роботою, яка об’єднує найкращі інструменти для високорівневого планування, управління проектами та продуктами, організації завдань і підвищення продуктивності на основі прозорості, гнучкості та мотивації.
Bordio
bordio.com
Bordio — це програмне забезпечення для керування роботою для команд у всіх галузях. Тут ви можете додавати команди та запрошувати своїх товаришів по команді, створювати проекти, керувати завданнями та подіями та організовувати командну роботу. Незалежно від того, чи працюєте ви з людьми всередині ва...
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO — це інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для онлайн-діаграми Ганта для ефективного керування проектами. Інструмент відповідає потребам менеджерів проектів, продуктів і портфоліо з різних сфер. GanttPRO пропонує керування завданнями, термінами, вартістю, ресурсами та портфелем, коман...
Stackby
stackby.com
Stackby об’єднує найкращі електронні таблиці, таблиці, бази даних і бізнес-інтерфейси API в єдиній платформі з можливістю налаштування. Командна співпраця в реальному часі. 6 унікальних режимів перегляду для візуалізації даних - Канбан, Календар, Галерея, Форми тощо. 30+ інтеграцій API на рівні стов...
Paymo
paymoapp.com
Paymo — це програмне забезпечення для керування роботою для невеликих команд до 20 осіб. Він ідеально підходить для цифрових, креативних і маркетингових агентств, консалтингових компаній, програмних і інженерних фірм, а також архітектурних фірм. Це дозволяє вам керувати клієнтськими проектами та біз...
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща у своєму класі платформа керування проектами Hive містить усі необхідні інструменти, а якщо ні, ми створимо їх для вас. Завдяки гнучкому перегляду проекту та нескінченним налаштуванням Hive пропонує керування проектами на ваших умовах із гарантованим...
Toggle Plan
toggl.com
План Toggl створює щасливі, вільні від стресу та прибуткові команди. Навіть якщо жонглювати кількома проектами. За допомогою Toggl Plan ви можете швидко створювати кольорові графіки доступності, проектів і термінів. Якщо плани зміняться? Просто перетягніть, опустіть і продовжуйте свій день. Робочі г...
Quickbase
quickbase.com
Великі ідеї непросто реалізувати. Тому ми тут, щоб допомогти вам впоратися з будь-яким проектом, яким би складним він не був. Ми Quickbase. Quickbase допомагає клієнтам бачити, підключатися та контролювати складні проекти, які змінюють наш світ. Незалежно від того, чи це будівництво хмарочоса, чи ко...
Freedcamp
freedcamp.com
Найбільш зручний онлайн-інтерфейс для керування проектами будь-якого типу. Містить один із найповніших наборів функцій на ринку, але дозволяє встановлювати лише ті, які справді потрібні вашій команді. Пропонує нові інноваційні інтерфейси користувача, які скорочують кількість часу, необхідного для то...
Streamtime
streamtime.net
Якщо ви ДИЗАЙНЕР і пробували інше програмне забезпечення, перелічене на цьому сайті, тоді ви знаєте, що «окуляри — вони НІЧОГО не роблять». Більшість програмного забезпечення для керування проектами створено для використання динозаврами, але не Streamtime. Цього року ми отримали нагороду D&AD Pencil...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab — це програмне забезпечення для управління проектами, яке дає вам повний контроль над вашою роботою. Інструмент оснащено потрібним набором функцій, які допоможуть вам організувати вашу роботу та не відволікатимуть вас, навіть коли ви повністю віддалені: керування робочим навантаженням, ...
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси ...
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані компаній, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю....
WorkflowMax
workflowmax.com
WorkflowMax — це програмне забезпечення для керування робочими місцями, розроблене для малих і середніх підприємств сфери послуг. Від відстеження завдань і керування табелями та документами до надсилання рахунків-фактур і запитів на замовлення, WorkflowMax забезпечує наскрізне рішення для керування ...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — це універсальний інструмент для співпраці з Німеччини з усіма функціями, необхідними для спільної роботи команд: керування завданнями та проектами, відеоконференції, командний чат, спільна робота над документами тощо. Stackfield не тільки сумісний з DSGVO, але й відповідає найвищим стан...
Project Central
projectcentral.com
Project Central — це спрощене рішення для керування проектами, створене для того, щоб допомогти вам легко та ефективно співпрацювати з вашою командою. Завдяки бездоганній інтеграції з Microsoft Office 365 його зрозумілі, легкі інтерфейси спрощують керування проектами, підвищуючи ефективність, звітні...
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаютьс...
Priority Matrix
appfluence.com
Матриця пріоритетів — програмне забезпечення електронної пошти, зустрічей і пріоритезації на основі методу Ейзенхауера. Матриця пріоритетів забезпечує видимість спільних проектів, щоб команди могли відстежувати рухомі частини командних ініціатив. Матриця пріоритетів глибоко інтегрована в Microsoft T...
Spreadsheet
spreadsheet.com
Електронна таблиця, яку ви знаєте, з потужністю бази даних і системи керування проектами. Гантт, календар, канбан, форми та автоматизація. Почніть безкоштовно.
Function Point
functionpoint.com
Function Point — це комплексне програмне забезпечення для керування проектами для креативних агентств і внутрішніх відділів маркетингу, які прагнуть оптимізувати свій бізнес. Керуйте своїми проектами, кадровими ресурсами, відстежуйте час, створюйте кошториси та рахунки-фактури та інтегруйте Quickboo...
BigTime
bigtime.net
BigTime допомагає фірмам, які надають професійні послуги, зменшити операційні витрати, легко залучати таланти до потрібних проектів і пришвидшити час для отримання оплати за виконану роботу, водночас дозволяючи швидше приймати рішення, надаючи потрібну інформацію саме тоді, коли вона вам потрібна. З...
Taskworld
taskworld.com
Зробіть це! Taskworld — це перша в світі інтегрована платформа управління проектами, яка дозволяє легко масштабувати вашу організацію. Taskworld допомагає вам і вашій команді віддалено співпрацювати, встановлювати часові рамки, обмінюватися файлами, візуалізувати статистику та працювати над завдання...
TimeLog
timelog.com
Шукаєте рішення для управління проектами з чудовою інформацією про фінансові показники вашого проекту в реальному часі? TimeLog — це провідне рішення для управління фінансовими проектами для компаній, орієнтованих на консалтинг. Поєднання максимально зручного для користувача відстеження часу та витр...
Workzone
workzone.com
Workzone — це ідеальне програмне забезпечення для управління проектами для маркетингових, агенційних та операційних груп із 5+ користувачів. Він потужний, але простий у використанні та адаптації. Такі бренди, як Wells Fargo та Verizon, довіряють Workzone виконання своїх проектів і підтримку синхроні...
Worksection
worksection.com
Розкрийте весь потенціал вашої команди за допомогою Worksection, найкращого онлайн-інструменту для керування проектами, призначеного для оптимізації робочих процесів і підвищення ефективності співпраці. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, розроблений для малих і середніх команд, гарантує, що кожен...
Resource Guru
resourceguruapp.com
Хмарне програмне забезпечення для планування команди. Швидкий і простий спосіб планувати людей, обладнання та інші ресурси в Інтернеті ... нарешті! Він призначений для керівників проектів, продюсерів, менеджерів із роботи з клієнтами або будь-кого, кому потрібно знати, що люди замовляють і коли. Роб...
Monograph
monograph.com
З легкістю перетворюйте час на прибуток. Монографія – це більше, ніж просто управління проектами для архітектурних, ландшафтно-архітектурних та інжинірингових фірм. Це платформа для практичних операцій. З Monograph ви можете візуалізувати цінність свого часу на етапах, бюджетах проектів, членах кома...
Avaza
avaza.com
Avaza надає інтегрований набір функцій для ведення вашого клієнтоорієнтованого бізнесу. Це включає управління проектами та співпрацю, командний чат, планування ресурсів, відстеження часу, керування витратами, котирування та виставлення рахунків. Кожен із цих модулів можна використовувати разом або о...
Roadmunk
roadmunk.com
Roadmunk — це найкращий спосіб створити візуально захоплюючі дорожні карти для залучення керівників і клієнтів. Нами користуються групи продуктів провідних компаній світу. чому Оскільки Roadmunk є найкращим вибором для візуально вражаючого, легкого для розуміння та використання, стратегічного програ...
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox пропонує прості онлайн-таблиці та керування проектами. Відстежуйте час і витрати, зберігайте оцінку та легко керуйте своїми клієнтами та проектами. FunctionFox — система відстеження часу номер один у Північній Америці. Фірми, що займаються графічним дизайном, рекламою, комунікаціями, мар...
Celoxis
celoxis.com
Celoxis — це комплексне програмне забезпечення для керування портфелем проектів (PPM), яке дозволяє легко планувати, відстежувати та керувати всіма вашими робочими процесами на настроюваній платформі. Інструмент PPM – це ідеальний баланс між можливостями, простотою використання та ціною. Він пропону...