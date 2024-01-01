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Програмне забезпечення для реклами вакансій - Найпопулярніші застосунки - Вірменія
Програмне забезпечення для програмної реклами вакансій оптимізує та покращує розподіл витрат на цифрові оголошення про роботу. Він допомагає компаніям шукати найкращих кандидатів на вакантні посади, стратегічно розповсюджуючи оголошення про роботу для найбільш відповідної аудиторії. Крім того, це програмне забезпечення оптимізує закупівлю реклами для ефективного використання бюджету компанії. Рекрутери, як внутрішні, так і кадрові агентства, часто використовують програмне забезпечення для реклами вакансій, щоб ефективно залучати кандидатів на роботу. Поєднання програмних рішень для реклами вакансій із програмним забезпеченням для автоматизації рекрутингу додатково покращує здатність ідентифікувати відповідних кандидатів і підвищує ймовірність того, що вони подадуть заявку на доступні вакансії.
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Adway
adway.ai
Набагато простіше. Значно розумніший. Значно більше таланту. Отримайте доступ до всієї робочої сили за допомогою автоматизованого маркетингу соціального найму. Ми автоматизуємо залучення талантів, ви запрошуєте їх на борт.
Appcast
appcast.io
Appcast є світовим лідером у маркетингових технологіях і послугах підбору персоналу. У липні 2023 року Appcast придбала Bayard Advertising, піонера в маркетинговому просторі найму персоналу. Завдяки передовим технологіям, неперевершеним ринковим даним і команді найкращих у галузі маркетологів із під...
Talroo
talroo.com
Talroo — це відзначена нагородами платформа для підбору талантів, яка надає роботодавцям інструменти на основі даних для ефективного залучення першочергових, основних і погодинних працівників у великих масштабах. Наша система забезпечує мільйони пошуків роботи на тисячах онлайн-сайтів щодня, гаранту...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
DirectApply
directlyapply.com
Ми програмно розміщуємо ваші вакансії на сотнях дошок оголошень, спеціалізованих веб-сайтів і соціальних платформ, щоб націлити на правильних кандидатів на вашу роботу. Просто встановіть свій бюджет і платіть лише за отримані програми.
AcquireROI
acquireroi.com
AcquireROI — це програмна платформа для реклами вакансій, яка допомагає підприємствам знаходити більш кваліфікованих спеціалістів, витрачаючи на це значно менше. Наша технологія зробила революцію в програмному просторі, зменшивши витрати, час найму та дозволивши інтеграцію Easy Apply. Тепер наші клі...
Talent Nexus
talentnexus.com
Talent Nexus — програмне медіа-агентство з підбору персоналу. Ми стоїмо між рекрутерами та всіма місцями, де ви можете рекламувати вакансії в Інтернеті, допомагаючи покращити результати. Працюючи з Talent Nexus, рекрутери можуть охоплювати кандидатів швидше й ефективніше, а також додають більшої гну...
Wonderkind
wonderkind.com
Технологія залучення талантів Wonderkind допомагає охопити в 5 разів більше кандидатів на ваші дошки вакансій за допомогою повністю автоматизованої реклами у Facebook, Instagram і Google. Збільште трафік кандидатів на свої вакансії за допомогою оголошень, які розуміють, як, коли та де ви можете знай...
SmartDreamers
smartdreamers.com
SmartDreamers надає підприємствам найкраще у своєму класі програмне забезпечення для автоматизації маркетингу підбору персоналу, надаючи повний пакет рішень, який консолідує та прискорює дуже фрагментовані екосистеми залучення талантів в єдину бізнес-платформу.