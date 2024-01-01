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Програмне забезпечення продуктивних ботів - Найпопулярніші застосунки
Бот — це програма, призначена для автоматизації або виконання завдань для інших програм або користувачів. Роботи для продуктивності функціонують як доповнення до програмних інструментів, покращуючи їх додатковими функціями, організацією або автоматизацією, що перевищує базові можливості продукту. Завдяки інтеграції бота з програмною платформою корисність існуючого інструменту значно підвищується для команди. Незважаючи на те, що продуктивних ботів можна інтегрувати в різні типи програмного забезпечення, вони найчастіше використовуються в інструментах командної співпраці.
Запит на новий застосунок
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Habitica
habitica.com
Habitica – це безкоштовна програма для звичок і продуктивності, яка сприймає ваше реальне життя як гру. Habitica може допомогти вам досягти ваших цілей, щоб стати здоровими та щасливими.
Zapier
zapier.com
Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — це інтелектуальний календарний помічник, який блокує гнучкий час у вашому календарі для всього, на чому ви хочете зосередитися.
Motion
usemotion.com
Рух — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Any.do
any.do
Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Mem
mem.ai
Найшвидший спосіб отримувати та з’єднувати інформацію.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового покоління для управління знаннями та співпраці Використовуючи хмарні нотатки як носій, у поєднанні з онлайн-документами, базами знань, папками та іншими різноманітними функціями, він надає окремим особам і командам єдиний робочий центр для управління цифровою інформацією та...
Unito
unito.io
Підключіть інструменти, які ви вже використовуєте, за допомогою глибокої двосторонньої інтеграції та оптимізуйте робочі процеси для Asana, Jira, Trello, Google Sheets тощо.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
Зосередьтеся на виконанні своїх справ, поки AI BeforeSunset планує для вас ідеальний розклад. Щоденне планування ніколи не було таким простим.
Glasp
glasp.co
Glasp — це підсвічувач соціальних мереж, за допомогою якого люди можуть виділяти й упорядковувати цитати й думки з Інтернету, а також отримувати доступ до знань інших однодумців.
Range
range.co
Підживлюйте кращу командну роботу. Зробіть вашу команду більш зв’язаною, зосередженою та продуктивною незалежно від того, де вони працюють.
Integrately
integrately.com
Нетехнік? Інтегруйте свої програми в 1 клік. Все, що вам потрібно зробити, це активувати автоматику. 10 000+ клієнтів. Підтримка в чаті. 18x-33x дешевше. Почніть роботу безкоштовно.
Momentum
momentum.io
Автоматизуйте свої продажі за допомогою ШІ. Momentum допомагає командам удосконалювати керування процесом і закривати ставки за допомогою автоматичного MEDDIC, сповіщень, підсумків дзвінків і торгових кімнат, які з’єднують Slack, Salesforce та решту вашого стеку доходів.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — це ваша база знань із миттєвим доступом для вихідного спілкування. Діліться текстом і зображеннями зі своєї бази знань усюди, де ви можете вводити текст.
Clockwise
getclockwise.com
За годинниковою стрілкою оптимізує календарі команд, щоб кожен день мав більше часу. Це новий спосіб роботи, який дає нам гнучкість і зосередженість. Почніть безкоштовно.
Geekbot
geekbot.com
Geekbot дарує вам душевний спокій! - Підтримуйте синхронізацію своєї команди. Знайдіть гармонію у свій день, коли стендапи, сутички, ретроспективи та опитування працюють на автопілоті. - Зробіть більше. Насолоджуйтеся свободою самокерованої команди, оскільки спрощені робочі процеси вивільняють доро...
InboxPro
inboxpro.io
Перетворіть потенційних клієнтів на клієнтів. Закрийте більше зустрічей InboxPro допомагає оптимізувати процес залучення та підтримки клієнтів за допомогою штучного інтелекту, тегів злиття, послідовності подальших дій і вбудованого календаря.
CalendarHero
calendarhero.com
Плануйте кожну зустріч швидше. Розумне програмне забезпечення для сучасного бізнесу. Зустрічі потребують часу, але планування – ні.
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox допомагає вам виявляти, залучати та перетворювати наміри на дохід. Прискорення конвеєра та зростання доходу за допомогою платформи й програм Conversational ABM від Salesbox.
Workast
workast.com
Workast — найкраща платформа для управління проектами для команд Slack. Workast допомагає командам легко керувати проектами, завданнями, подіями, клієнтами та справами. Використовуйте свій обліковий запис Slack, щоб зареєструватися менш ніж за хвилину та стежити за роботою в Slack і Workast, швидко ...
DailyBot
dailybot.com
№ 1 для асинхронної роботи. Проводьте асинхронні наради, ретроспективи, командні реєстрації та опитування з віддаленими командами. DailyBot також відстежує мотивацію вашої команди та допомагає вам святкувати перемоги за допомогою Kudos. Почніть безкоштовно.
Seismic
seismic.com
Дізнайтеся, як рішення Seismic для активації, навчання та інструктажу на основі штучного інтелекту дозволяє командам продажів і маркетингу залучати покупців і збільшувати дохід.
Troops
troops.ai
Ніколи не пропустіть сигнал доходу з військами. Легко оновлюйте Salesforce, HubSpot, Zendesk і Jira безпосередньо з Slack і Microsoft Teams. Почніть роботу безкоштовно.
Polly
polly.ai
Залучайте, розширюйте можливості та вирівнюйте свою команду, де б не відбувалася робота. Увімкніть співпрацю за допомогою опитувань, опитувань, запитань і відповідей, скриньок пропозицій, формування команди тощо!
APILayer
apilayer.com
Безпроблемний API Marketplace Розширюйте можливості свого додатка, не турбуючись про масштабованість і стабільність.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? - Підтримка кількох ...
Instabot
instabot.io
Залучайте потенційних клієнтів і покращуйте досвід роботи з клієнтами за допомогою Instabot. Проста у використанні платформа з потужними настроюваними чат-ботами. Налаштування за лічені хвилини.
Teamline
teamline.app
Простий інструмент управління проектами для Slack. Перетворюйте розмови на дії одним натисканням кнопки – створюйте, призначайте та керуйте завданнями в Slack.
Magical
getmagical.com
Magical — це програма для підвищення продуктивності, яка пришвидшує повторювані завдання під час роботи — не потрібні API чи інтеграції. Просто розширення для браузера. Простим натисканням клавіші Magical автоматизує такі повсякденні завдання, як обмін повідомленнями, введення даних, пошук джерел і...
Hoppier
hoppier.com
Надсилайте глобальні винагороди клієнтам або співробітникам за 5 кліків або менше за допомогою Smarter Spending™ Controls! Створіть програму віддаленого обіду, надішліть каву, напої в щасливу годину, особисті подарунки, благодійні пожертви, допомогу на навчання тощо. Hoppier працює в понад 60 країна...
Tability
tability.app
Отримайте свої цілі з електронних таблиць. Розумніший і простіший спосіб об’єднати свою команду навколо цілей і результатів – без відчуття, що це клопіт.
SupBot
supbot.com
Sup може сприяти асинхронній зустрічі, ретроспективній зустрічі чи іншим зустрічам для вашої команди за допомогою інтерфейсу на основі чату або діалогового вікна. Основні функції: 1. Проводьте щоденні стендапи 2. Свята / відпустка / відстеження відпусток 3. Запускайте швидкі опитування та опитування...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Л...
HeyTaco
heytaco.chat
Підвищте взаємодію за допомогою нашого цікавого та унікального інструменту для створення команди для визнання колег, винагород та опитування пульсу.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel об’єднує дані про ваші продажі та маркетинг і визначає пріоритетність ваших потенційних клієнтів. Усі маркетингові дії (відкриття електронної пошти, відвідування веб-сайтів, заповнення форм тощо) реєструються у вашій CRM. Відділ продажів може визначити найгарячіших потенційних клієнтів і п...
Quills AI
quills.ai
Quills.ai — це ваш помічник зі штучним інтелектом для отримання доступу, аналізу та візуалізації даних із баз даних, файлів CSV і Excel без особливих зусиль, спілкуючись англійською мовою. Заощаджуйте час і підвищуйте продуктивність за допомогою чату в програмі, Slack, чат-ботів тощо та миттєво отри...
Freedom
freedom.to
Наша компанія є малим підприємством (до 50 співробітників) зі штаб-квартирою в Північній Кароліні, і ми є віддаленою командою, яка працює на трьох континентах. Ми створюємо найкраще у світі рішення для керування відволіканнями на настільних і мобільних пристроях. Freedom блокує відволікаючі веб-сайт...
Suptask
suptask.com
Командна система продажу квитків на ШІ наступного покоління, яка дає змогу спілкуватися в Slack. Допомога в пошуку правильних відповідей, покращення співпраці та швидше вирішення проблем. Усі ваші співробітники використовують Slack, навіщо змушувати їх керувати квитками в іншому місці? Завдяки власн...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports надає користувачам можливість приватно обговорювати звіти Jira та діяти на них за допомогою каналів Slack. З більш ніж 20 попередньо розробленими шаблонами звітів, включаючи діаграму вигорання Jira та діаграму швидкості, Troopr Reports спрощує конфігурацію та налаштування звітів Jira ...
Scratchpad
scratchpad.com
Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.
Katch
gokatch.ai
Попрощайтеся з електронними листами та головним болем із плануванням Katch — це AI Assistant, який піклується про планування ваших зустрічей прямо з вашої електронної пошти.
Jell
jell.com
Щоденні стендап-зустрічі для згуртування команд. Керуйте цілями та OKR. Інтегрується з Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello тощо. Спробуйте безкоштовно протягом 14 днів.
Actioner
actioner.com
Actioner — це ваш робочий помічник на основі штучного інтелекту, оптимізований для бездоганної роботи в Slack. Розроблений як динамічний бізнес-пілот, він призначений для підвищення ефективності та продуктивності та спрощення керування завданнями на кількох платформах. Завдяки набору агентів штучног...
PosherVA
posherva.com
Прискоріть продажі за допомогою персонального помічника менше ніж за 1 долар США на день. Економте час і збільшуйте продажі за допомогою автоматизованого віртуального помічника, який автоматизує ваші щоденні завдання на Poshmark™.
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins допомагає командам скоротити час, проведений на зустрічах. Зустрічі – це можливість співпрацювати з вашою командою, переконатися, що команда узгоджується з цілями, досліджувати нові ідеї та працювати краще як команда. Замість цього багато зустрічей закінчуються часом, витраченим на обгово...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify — це надзвичайно проста інтеграційна платформа SaaS для сучасних команд. Одна платформа для всіх ваших потреб в автоматизації, щоб ви могли зосередитися на справді важливому – своєму зростанні. Налаштуйте автоматизацію та передайте дані між програмами за лічені хвилини. Використовуйте наш...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers — це платформа автоматизації, яка дозволяє підключати різні програми та служби для створення робочих процесів, які запускають певні дії на основі поведінки користувача чи інших критеріїв. Він простий у використанні та не потребує знання програмування, що дозволяє автоматизувати завдання...
Locoia
locoia.com
Locoia надає аналітичні та автоматизовані програмні рішення для компаній, орієнтованих на розвиток і технології. На додаток до інформаційних панелей цілісної аналітики, які можна інтегрувати з вашими джерелами даних, ми пропонуємо готову до використання попередньо налаштовану логіку автоматизації дл...
Prospr
prospr.work
Prospr перетворює управління співробітниками в єдину програму, яка замінить їх усіх для успіху команд на першому місці. Рішення здорового глузду, представлені в мобільному додатку, подобаються працівникам, ми — це майбутнє роботи. Prospr пропонує надійний зв’язок у режимі реального часу, навчання та...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals — це програма Microsoft Teams, яка об’єднує людей для віртуальних кавових зустрічей, щоб підвищити рівень залученості співробітників, розпочати нові діалоги та налагодити глибші зв’язки. Ця програма регулярно об’єднує колег у відеочаті та за чашкою кави, щоб проводити зустрічі один на оди...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io — це телефонна система, яка об’єднує всю вашу комунікацію в одному місці, яке вже подобається вашій команді — Slack! Додаткове програмне забезпечення не потрібне. Використовуйте власний номер телефону або отримайте новий у понад 100 країнах.
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz — це платформа керування та автоматизації поза офісом (OOO), яка дозволяє компаніям розробляти й керувати функцією OOO, яка сподобається їхнім клієнтам і співробітникам. Автоматизуючи весь робочий процес OOO за допомогою потужної інтеграції, Snoooz може зменшити затримки підключення, вирішити...
Rattle
gorattle.com
З Rattle легко стежити за складними процесами продажів Команди відділу доходів мають докладні, важливі для дотримання процеси продажів — це ваша виграшна формула для забезпечення нового бізнесу та забезпечення постійної взаємодії з клієнтами. Але ми знаємо, що побудувати ці процеси було непросто, ал...
Conclude
conclude.io
Conclude допомагає компаніям покращити співпрацю та оптимізувати робочі процеси. Використовуйте Conclude Link, щоб підключити Slack і Microsoft Teams для двонаправленого чату, або використовуйте Conclude Workflows, щоб керувати заявками в службу підтримки, проблемами, інцидентами тощо в Slack. 👉 За...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — це програма для підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка економить вам 1+ годину на день, змушуючи повторювані завдання зникати під час роботи. Уявіть собі помічника з продуктивності, який пише, розширює та залучає для вас. FlyMSG автоматично заповнює фрагменти або цілі повідомлен...