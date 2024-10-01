Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення продуктивних ботів - Найпопулярніші застосунки - Кюрасао Найпопулярніші Нещодавно додані

Бот — це програма, призначена для автоматизації або виконання завдань для інших програм або користувачів. Роботи для продуктивності функціонують як доповнення до програмних інструментів, покращуючи їх додатковими функціями, організацією або автоматизацією, що перевищує базові можливості продукту. Завдяки інтеграції бота з програмною платформою корисність наявного інструменту значно підвищується для команди. Незважаючи на те, що продуктивних ботів можна інтегрувати в різні типи програмного забезпечення, вони найчастіше використовуються в інструментах командної співпраці.