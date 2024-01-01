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Програмне забезпечення продуктивних ботів - Найпопулярніші застосунки - Бутан
Бот — це програма, призначена для автоматизації або виконання завдань для інших програм або користувачів. Роботи для продуктивності функціонують як доповнення до програмних інструментів, покращуючи їх додатковими функціями, організацією або автоматизацією, що перевищує базові можливості продукту. Завдяки інтеграції бота з програмною платформою корисність наявного інструменту значно підвищується для команди. Незважаючи на те, що продуктивних ботів можна інтегрувати в різні типи програмного забезпечення, вони найчастіше використовуються в інструментах командної співпраці.
Запит на новий застосунок
Mem
mem.ai
Mem – це програма для створення нотаток на основі штучного інтелекту. По суті, він створений для того, щоб організовувати зайнятих професіоналів, особливо тих, хто створює великий обсяг інформації та керує нею. Mem виходить за рамки простого конспектування: він використовує ШІ для створення «розшир...
Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році вона була виділена в окрему компанію, а потім була продана Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Habitica
habitica.com
Habitica – це безкоштовна програма для звичок і продуктивності, яка сприймає ваше реальне життя як гру. Habitica може допомогти вам досягти ваших цілей, щоб стати здоровими та щасливими.
Zapier
zapier.com
Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, який люблять використовувати команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає пер...
Reclaim
reclaim.ai
Додаток для планування на основі ШІ для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального п...
Motion
usemotion.com
Motion — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Any.do
any.do
Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового покоління для управління знаннями та співпраці Використовуючи хмарні нотатки як носій, у поєднанні з онлайн-документами, базами знань, папками та іншими різноманітними функціями, він надає окремим особам і командам єдиний робочий центр для управління цифровою інформацією та...
Unito
unito.io
Unito синхронізує ваш стек від додатка до додатка за допомогою нового, простішого підходу до інтеграції, що забезпечує двосторонню синхронізацію в реальному часі. Будь-хто у вашій команді може за лічені хвилини з’єднати та синхронізувати дані між програмами та інструментами, якими ви вже користуєтес...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — це щоденний веб-планувальник зі штучним інтелектом, призначений для допомоги командам і зайнятим професіоналам із щоденним плануванням і управлінням часом. ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ: за допомогою планувальника BeforeSunset AI та програмного забезпечення to do ви можете планувати свій день за до...
Glasp
glasp.co
Glasp — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й ефективно підсумовувати відео YouTube. Він використовує найновіші досягнення в обробці природної мови та машинному навчанні, щоб надати користувачам стислий і точний короткий опис відповідного відео. Поєднуючи п...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Momentum
momentum.io
Автоматизуйте свої продажі за допомогою ШІ. Momentum допомагає командам удосконалювати керування процесом і закривати ставки за допомогою автоматичного MEDDIC, сповіщень, підсумків дзвінків і кімнат для угод, які з’єднують Slack, Salesforce та решту ваших доходів.
Integrately
integrately.com
Integrately — це програмне забезпечення для автоматизації в один клік, яке дає змогу з неймовірною легкістю підключати кілька програм. Використовуючи Integrately, ви можете створювати прості робочі процеси один на один або створювати складні робочі процеси лише кількома клацаннями миші. Ви також мож...
Range
range.co
Range — це місце, де віддалені та гібридні команди можуть перевіряти одна одну як асинхронно, так і в режимі реального часу. Проводьте ефективні перевірки та зустрічі за розкладом вашої команди, щоб ви могли знати: – знати, хто над чим працює, кому потрібна допомога та як вони себе почувають – відпо...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесід...
CalendarHero
calendarhero.com
Плануйте кожну зустріч швидше. Розумне програмне забезпечення для сучасного бізнесу. Зустрічі потребують часу, але планування – ні.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — це інструмент продуктивності набору тексту, який допомагає командам керувати повторюваними письмовими завданнями, створювати фрагменти, виправляти орфографію, ділитися вмістом тощо. Підтримуйте ефективне та узгоджене спілкування всієї команди. Діліться фрагментами повідомлень, підписа...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допоможе вам перетворити потенційних клієнтів на клієнтів і закрити більше зустрічей. Опануйте електронною поштою за допомогою ШІ. Автоматизуйте послідовності, персоналізуйте за допомогою тегів злиття та покращуйте залучення клієнтів. Почніть вигравати більше угод зараз.
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — це календарний інструмент керування часом на базі штучного інтелекту, який оптимізує розклади команд, щоб у них було більше часу. Він пропонує новий спосіб роботи з гнучкістю та цілеспрямованістю. За годинниковою стрілкою використовується ШІ, зокрема GPT (генеративний попередньо навчени...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot дарує вам душевний спокій! - Підтримуйте синхронізацію своєї команди. Знайдіть гармонію у свій день, коли стендапи, сутички, ретроспективи та опитування працюють на автопілоті. - Зробіть більше. Насолоджуйтеся свободою самокерованої команди, оскільки спрощені робочі процеси вивільняють доро...
Workast
workast.com
Workast — найкраща платформа для управління проектами для команд Slack. Workast допомагає командам легко керувати проектами, завданнями, подіями, клієнтами та справами. Використовуйте свій обліковий запис Slack, щоб зареєструватися менш ніж за хвилину та стежити за роботою в Slack і Workast, швидко ...
DailyBot
dailybot.com
№ 1 для асинхронної роботи. Проводьте асинхронні наради, ретроспективи, командні реєстрації та опитування з віддаленими командами. DailyBot також відстежує мотивацію вашої команди та допомагає вам святкувати перемоги за допомогою Kudos. Почніть безкоштовно.
Magical
getmagical.com
Magical — це програма для підвищення продуктивності, яка пришвидшує повторювані завдання під час роботи — не потрібні API чи інтеграції. Просто розширення для браузера. Простим натисканням клавіші Magical автоматизує такі повсякденні завдання, як обмін повідомленнями, введення даних, пошук джерел...
Seismic
seismic.com
Seismic є світовим лідером у сфері підтримки, допомагаючи організаціям залучати клієнтів, працювати над командами та сприяти зростанню доходів. Seismic Enablement Cloud™ — це найпотужніша уніфікована платформа підтримки, яка забезпечує команди, які працюють із клієнтами, потрібними навичками, вмісто...
Troops
troops.ai
Troops — це програмне забезпечення до ваших послуг, розроблене з урахуванням потреб людей. Це комунікаційна платформа для доходів, центральна нервова система для ваших команд, які виходять на ринок, яка надає правильну інформацію потрібним людям у потрібний час. Команди ніколи не пропускають сигнал ...
Freedom
freedom.to
Наша компанія є малим підприємством (до 50 співробітників) зі штаб-квартирою в Північній Кароліні, і ми є віддаленою командою, яка працює на трьох континентах. Ми створюємо найкраще у світі рішення для керування відволіканнями на настільних і мобільних пристроях. Freedom блокує відволікаючі веб-сайт...
APILayer
apilayer.com
APILayer — це ринок API. APILayer є провідним постачальником готових хмарних продуктів API, створених для того, щоб допомогти розробникам і компаніям у всьому світі працювати швидко й ефективно. Сьогодні організації будь-якого розміру намагаються підтримувати складні цифрові трансформації та зростаю...
Quills AI
quills.ai
Quills.ai — це ваш помічник зі штучним інтелектом для отримання доступу, аналізу та візуалізації даних із баз даних, файлів CSV і Excel без особливих зусиль, спілкуючись англійською мовою. Заощаджуйте час і підвищуйте продуктивність за допомогою чату в програмі, Slack, чат-ботів тощо та миттєво отри...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — це програма для підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка економить вам понад 1 годину на день, змушуючи повторювані завдання зникати під час роботи. Уявіть собі помічника з продуктивності, який пише, розширює та залучає для вас. FlyMSG автоматично заповнює фрагменти або цілі повід...
Polly
polly.ai
Отримайте миттєвий відгук про Slack, MS Teams, Zoom і Google Meet with Polly. Це допомагає командам будь-якого розміру миттєво приймати розумніші рішення на основі даних! Ми віримо у світ, де кожен голос має силу змінити роботу, і наша мета – зробити так, щоб його почули. Понад 40% компаній зі списк...
Tability
tability.app
Tability — це платформа з підтримкою штучного інтелекту, розроблена для оптимізації процесу відстеження цілей, мотивації продуктивності та допомоги користувачам залишатися узгодженими з їхніми основними цілями та OKR (цілями та ключовими результатами). Він використовує ШІ для формулювання стратегій...
Hoppier
hoppier.com
Надсилайте глобальні винагороди клієнтам або співробітникам за 5 кліків або менше за допомогою Smarter Spending™ Controls! Створіть програму віддаленого обіду, надішліть каву, напої в щасливу годину, особисті подарунки, благодійні пожертви, допомогу на навчання тощо. Hoppier працює в понад 60 країна...
Instabot
instabot.io
Instabot — це маркетингова платформа для спілкування, яка дозволяє створювати та запускати чат-ботів, які розуміють ваших користувачів, а потім збирають інформацію, відповідають на запитання, записують контакти та миттєво записують зустрічі. Доведено, що це збільшує кількість конверсій і знижує витр...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? - Підтримка кількох ...
Teamline
teamline.app
Teamline — це простий інструмент керування проектами для Slack. Teamline усуває потребу в незграбному, трудомісткому програмному забезпеченні для керування проектами. Він дає кожному у вашій команді Slack повне уявлення про завдання, призначені їм у багатьох проектах. Ви можете відстежувати та призн...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals — це програма Microsoft Teams, яка об’єднує людей для віртуальних кавових зустрічей, щоб підвищити залученість співробітників, розпочати нові діалоги та налагодити глибші зв’язки. Ця програма регулярно об’єднує колег у відеочаті та за чашкою кави, щоб мати можливість зустрітися один на од...
SupBot
supbot.com
Sup може сприяти асинхронній нараді, ретроспективній нараді чи іншим зустрічам для вашої команди за допомогою інтерфейсу на основі чату або діалогового вікна. Основні функції: 1. Проводьте щоденні стендапи 2. Свята / відпустка / Відстеження відпусток 3. Запускайте швидкі опитування та опитування 4. ...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Л...
Scratchpad
scratchpad.com
Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco створює більш яскраве робоче місце, об’єднуючи людей через соціальне визнання та винагороди. Весела й унікальна валюта доброти HeyTaco (тако) допоможе налагодити міцніші зв’язки, підвищити моральний дух і збільшити загальне щастя команди. Основні переваги: - Сприяє позитивному спілкуванню ...
PosherVA
posherva.com
Прискоріть продажі за допомогою персонального помічника менше ніж за 1 долар США на день. Економте час і збільшуйте продажі за допомогою автоматизованого віртуального помічника, який автоматизує ваші щоденні завдання на Poshmark™.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel об’єднує дані про ваші продажі та маркетинг і визначає пріоритетність потенційних клієнтів. Усі маркетингові дії (відкриття електронної пошти, відвідування веб-сайтів, заповнення форм тощо) реєструються у вашій CRM. Відділ продажів може визначити найгарячіших потенційних клієнтів і продава...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers — це платформа автоматизації, яка дозволяє підключати різні програми та служби для створення робочих процесів, які запускають певні дії на основі поведінки користувача чи інших критеріїв. Він простий у використанні та не потребує знання програмування, що дозволяє автоматизувати завдання...
Rattle
gorattle.com
З Rattle легко стежити за складними процесами продажів Команди відділу доходів мають докладні, важливі для дотримання процеси продажів — це ваша виграшна формула для забезпечення нового бізнесу та забезпечення постійної взаємодії з клієнтами. Але ми знаємо, що побудувати ці процеси було непросто, ал...
Conclude
conclude.io
Conclude допомагає компаніям покращити співпрацю та оптимізувати робочі процеси. Використовуйте Conclude Link, щоб підключити Slack і Microsoft Teams для двонаправленого чату, або використовуйте Conclude Workflows, щоб керувати заявками в службу підтримки, проблемами, інцидентами тощо в Slack. 👉 За...
Suptask
suptask.com
Командна система продажу квитків на ШІ наступного покоління, яка дає змогу спілкуватися в Slack. Допомога в пошуку правильних відповідей, покращення співпраці та швидше вирішення проблем. Усі ваші співробітники використовують Slack, навіщо змушувати їх керувати квитками в іншому місці? Завдяки власн...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports надає користувачам можливість приватно обговорювати звіти Jira та діяти на них за допомогою каналів Slack. З більш ніж 20 попередньо розробленими шаблонами звітів, включаючи діаграму вигорання Jira та діаграму швидкості, Troopr Reports спрощує конфігурацію та налаштування звітів Jira ...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — це помічник із зустрічей AI для команд розробки продуктів. — Створює порядок денний — Проводить ефективніші зустрічі — Робить нотатки зустрічей, стенограми та відео зі штучним інтелектом — Шаблони, розроблені для зустрічей із продуктами (стандап, планування, дослідження користувачів тощ...
Katch
gokatch.ai
Katch — це AI Assistant, який піклується про планування ваших зустрічей прямо з вашої електронної пошти. Він безпосередньо інтегрується з вашою електронною поштою та календарем, усуваючи клопоти з організації зустрічей. Просто запустіть Katch у ваші розмови електронною поштою, і він знайде відповідн...
Jell
jell.com
Щоденні стендап-зустрічі для згуртування команд. Керуйте цілями та OKR. Інтегрується з Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello тощо. Спробуйте безкоштовно протягом 14 днів.
Actioner
actioner.com
Actioner — це ваш робочий помічник на основі штучного інтелекту, оптимізований для бездоганної роботи в Slack. Розроблений як динамічний бізнес-пілот, він призначений для підвищення ефективності та продуктивності та спрощення керування завданнями на кількох платформах. Завдяки набору агентів штучног...
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins допомагає командам скоротити час, проведений на зустрічах. Зустрічі — це можливість співпрацювати з вашою командою, переконатися, що команда відповідає цілям, досліджувати нові ідеї та працювати краще як команда. Замість цього багато зустрічей витрачається на обговорення оновлень статусу ...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify — це надзвичайно проста інтеграційна платформа SaaS для сучасних команд. Одна платформа для всіх ваших потреб в автоматизації, щоб ви могли зосередитися на справді важливому – своєму зростанні. Налаштуйте автоматизацію та передайте дані між програмами за лічені хвилини. Використовуйте наш...
Locoia
locoia.com
Locoia надає аналітичні та автоматизовані програмні рішення для компаній, орієнтованих на розвиток і технології. На додаток до інформаційних панелей цілісної аналітики, які можна інтегрувати з вашими джерелами даних, ми пропонуємо готову до використання попередньо налаштовану логіку автоматизації дл...
Prospr
prospr.work
Prospr перетворює управління співробітниками в єдину програму, яка замінить їх усіх для успіху команд на першому місці. Рішення здорового глузду, представлені в мобільному додатку, подобаються працівникам, ми — це майбутнє роботи. Prospr пропонує надійний зв’язок у режимі реального часу, навчання та...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io — це телефонна система, яка об’єднує всю вашу комунікацію в одному місці, яке вже подобається вашій команді — Slack! Додаткове програмне забезпечення не потрібне. Використовуйте власний номер телефону або отримайте новий у понад 100 країнах.