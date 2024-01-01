Програмне забезпечення продуктивних ботів - Найпопулярніші застосунки
Бот — це програма, призначена для автоматизації або виконання завдань для інших програм або користувачів. Роботи для продуктивності функціонують як доповнення до програмних інструментів, покращуючи їх додатковими функціями, організацією або автоматизацією, що перевищує базові можливості продукту. Завдяки інтеграції бота з програмною платформою корисність існуючого інструменту значно підвищується для команди. Незважаючи на те, що продуктивних ботів можна інтегрувати в різні типи програмного забезпечення, вони найчастіше використовуються в інструментах командної співпраці.
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Trello
trello.com
Trello — це веб-програма для створення списків у стилі Канбан, яка є дочірньою компанією Atlassian. Створена компанією Fog Creek Software у 2011 році, у 2014 році її було виділено в окрему компанію, а потім продано Atlassian у січні 2017 року. Компанія розташована в Нью-Йорку, США.
Habitica
habitica.com
Habitica – це безкоштовна програма для звичок і продуктивності, яка сприймає ваше реальне життя як гру. Habitica може допомогти вам досягти ваших цілей, щоб стати здоровими та щасливими.
Zapier
zapier.com
Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — це інтелектуальний календарний помічник, який блокує гнучкий час у вашому календарі для всього, на чому ви хочете зосередитися.
Motion
usemotion.com
Рух — це інструмент для зосередженості та продуктивності, який використовують тисячі найефективніших керівників і професіоналів. Він захищає ваш час і концентрацію, щоб ви могли витрачати їх на найважливіше
Any.do
any.do
Приєднуйтесь до мільйонів людей, які щодня користуються Any.do, щоб бути організованими та робити більше.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Mem
mem.ai
Найшвидший спосіб отримувати та з’єднувати інформацію.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового покоління для управління знаннями та співпраці Використовуючи хмарні нотатки як носій, у поєднанні з онлайн-документами, базами знань, папками та іншими різноманітними функціями, він надає окремим особам і командам єдиний робочий центр для управління цифровою інформацією та...
Unito
unito.io
Підключіть інструменти, які ви вже використовуєте, за допомогою глибокої двосторонньої інтеграції та оптимізуйте робочі процеси для Asana, Jira, Trello, Google Sheets тощо.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Range
range.co
Підживлюйте кращу командну роботу. Зробіть вашу команду більш зв’язаною, зосередженою та продуктивною незалежно від того, де вони працюють.
Integrately
integrately.com
Нетехнік? Інтегруйте свої програми в 1 клік. Все, що вам потрібно зробити, це активувати автоматику. 10 000+ клієнтів. Підтримка в чаті. 18x-33x дешевше. Почніть роботу безкоштовно.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
Зосередьтеся на виконанні своїх справ, поки AI BeforeSunset планує для вас ідеальний розклад. Щоденне планування ніколи не було таким простим.
Glasp
glasp.co
Glasp — це підсвічувач соціальних мереж, за допомогою якого люди можуть виділяти й упорядковувати цитати й думки з Інтернету, а також отримувати доступ до знань інших однодумців.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — це ваша база знань із миттєвим доступом для вихідного спілкування. Діліться текстом і зображеннями зі своєї бази знань усюди, де ви можете вводити текст.
Geekbot
geekbot.com
Geekbot дарує вам душевний спокій! - Підтримуйте синхронізацію своєї команди. Знайдіть гармонію у свій день, коли стендапи, сутички, ретроспективи та опитування працюють на автопілоті. - Зробіть більше. Насолоджуйтеся свободою самокерованої команди, оскільки спрощені робочі процеси вивільняють доро...
Clockwise
getclockwise.com
За годинниковою стрілкою оптимізує календарі команд, щоб кожен день мав більше часу. Це новий спосіб роботи, який дає нам гнучкість і зосередженість. Почніть безкоштовно.
CalendarHero
calendarhero.com
Плануйте кожну зустріч швидше. Розумне програмне забезпечення для сучасного бізнесу. Зустрічі потребують часу, але планування – ні.
Momentum
momentum.io
Автоматизуйте свої продажі за допомогою ШІ. Momentum допомагає командам удосконалювати керування процесом і закривати ставки за допомогою автоматичного MEDDIC, сповіщень, підсумків дзвінків і торгових кімнат, які з’єднують Slack, Salesforce та решту вашого стеку доходів.
Workast
workast.com
Workast — найкраща платформа для управління проектами для команд Slack. Workast допомагає командам легко керувати проектами, завданнями, подіями, клієнтами та справами. Використовуйте свій обліковий запис Slack, щоб зареєструватися менш ніж за хвилину та стежити за роботою в Slack і Workast, швидко ...
DailyBot
dailybot.com
№ 1 для асинхронної роботи. Проводьте асинхронні наради, ретроспективи, командні реєстрації та опитування з віддаленими командами. DailyBot також відстежує мотивацію вашої команди та допомагає вам святкувати перемоги за допомогою Kudos. Почніть безкоштовно.
Troops
troops.ai
Ніколи не пропустіть сигнал доходу з військами. Легко оновлюйте Salesforce, HubSpot, Zendesk і Jira безпосередньо з Slack і Microsoft Teams. Почніть роботу безкоштовно.
InboxPro
inboxpro.io
Перетворіть потенційних клієнтів на клієнтів. Закрийте більше зустрічей InboxPro допомагає оптимізувати процес залучення та підтримки клієнтів за допомогою штучного інтелекту, тегів злиття, послідовності подальших дій і вбудованого календаря.
Seismic
seismic.com
Дізнайтеся, як рішення Seismic для активації, навчання та інструктажу на основі штучного інтелекту дозволяє командам продажів і маркетингу залучати покупців і збільшувати дохід.
Polly
polly.ai
Залучайте, розширюйте можливості та вирівнюйте свою команду, де б не відбувалася робота. Увімкніть співпрацю за допомогою опитувань, опитувань, запитань і відповідей, скриньок пропозицій, формування команди тощо!
APILayer
apilayer.com
Безпроблемний API Marketplace Розширюйте можливості свого додатка, не турбуючись про масштабованість і стабільність.
Instabot
instabot.io
Залучайте потенційних клієнтів і покращуйте досвід роботи з клієнтами за допомогою Instabot. Проста у використанні платформа з потужними настроюваними чат-ботами. Налаштування за лічені хвилини.
Teamline
teamline.app
Простий інструмент управління проектами для Slack. Перетворюйте розмови на дії одним натисканням кнопки – створюйте, призначайте та керуйте завданнями в Slack.
Hoppier
hoppier.com
Надсилайте глобальні винагороди клієнтам або співробітникам за 5 кліків або менше за допомогою Smarter Spending™ Controls! Створіть програму віддаленого обіду, надішліть каву, напої в щасливу годину, особисті подарунки, благодійні пожертви, допомогу на навчання тощо. Hoppier працює в понад 60 країна...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? - Підтримка кількох ...
Tability
tability.app
Отримайте свої цілі з електронних таблиць. Розумніший і простіший спосіб об’єднати свою команду навколо цілей і результатів – без відчуття, що це клопіт.
The Bot Platform
thebotplatform.com
Почніть створювати кращий досвід співробітників. Проста у використанні платформа Bot Platform без використання коду дозволяє будь-кому створювати власних ботів, цифрових помічників і автоматизовані робочі інструменти на каналах зв’язку, таких як Microsoft Teams, Workplace із Facebook і Messenger. Л...
HeyTaco
heytaco.chat
Підвищте взаємодію за допомогою нашого цікавого та унікального інструменту для створення команди для визнання колег, винагород та опитування пульсу.
Magical
getmagical.com
Magical — це програма для підвищення продуктивності, яка пришвидшує повторювані завдання під час роботи — не потрібні API чи інтеграції. Просто розширення для браузера. Простим натисканням клавіші Magical автоматизує такі повсякденні завдання, як обмін повідомленнями, введення даних, пошук джерел і...
SupBot
supbot.com
Sup can facilitate a standup meeting, retrospective meeting, or other meetings asynchronously for your team using either a chat-based interface or a dialogue window. Core Features: 1. Conduct Daily Standups 2. Holiday / Vacation / Leave tracking 3. Run Quick surveys & polls 4. Monitor Team’s Mood.
Suptask
suptask.com
Командна система продажу квитків на ШІ наступного покоління, яка дає змогу спілкуватися в Slack. Допомога в пошуку правильних відповідей, покращення співпраці та швидше вирішення проблем. Усі ваші співробітники використовують Slack, навіщо змушувати їх керувати квитками в іншому місці? Завдяки власн...
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel об’єднує дані про ваші продажі та маркетинг і визначає пріоритетність ваших потенційних клієнтів. Усі маркетингові дії (відкриття електронної пошти, відвідування веб-сайтів, заповнення форм тощо) реєструються у вашій CRM. Відділ продажів може визначити найгарячіших потенційних клієнтів і п...
Scratchpad
scratchpad.com
Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.
Katch
gokatch.ai
Попрощайтеся з електронними листами та головним болем із плануванням Katch — це AI Assistant, який піклується про планування ваших зустрічей прямо з вашої електронної пошти.
Jell
jell.com
Щоденні стендап-зустрічі для згуртування команд. Керуйте цілями та OKR. Інтегрується з Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello тощо. Спробуйте безкоштовно протягом 14 днів.
Actioner
actioner.com
Actioner is your AI-powered work assistant, optimized to operate seamlessly within Slack. Designed as a dynamic business co-pilot, it is geared to boost efficiency and productivity, and simplify multi-platform task management. With a suite of AI agents tailored to address a wide spectrum of professi...
PosherVA
posherva.com
Accelerate Your Sales With The Power of a Personal Assistant for Less Than $1/Day. Save time and make more sales with an automated virtual assistant that automates your daily tasks on Poshmark™.
Quills AI
quills.ai
Quills.ai is your AI data assistant to access, analyze, and visualize data from databases, CSVs, and Excel effortlessly by chatting in plan english. Save time and rev up productivity with in-app chat, Slack, chatbots, etc.. and gain instant insights.
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins helps teams reduce the time spent in meetings. Meetings are opportunities to collaborate with your team, make sure the team is aligned towards the goals, explore new ideas and do better as a team. Instead lot of meetings end up being the time spent to discuss status updates and making sur...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify is a super simple SaaS integration platform for modern teams. One platform for all your automation needs so that you can focus on what truly matters - your growth. Set automations and pass data between apps in minutes. Use our new visual workflow builder (iPaaS) - add connections, filters...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers is an automation platform that lets you connect different apps and services to create workflows that trigger specific actions based on user behavior or other criteria. It is easy to use and requires no coding knowledge, allowing you to automate tasks and save time. With SureTriggers, yo...
Locoia
locoia.com
Locoia provides analytics and automation software solutions for growth and technology oriented companies. In addition to holistic analytics dashboards that can be integrated with your data sources, we offer ready-to-use pre-configured automation logic for sales & marketing that can be seamlessly int...
Prospr
prospr.work
Prospr is transforming employee management as the one app to replace them all for the success of frontline teams. Common sense solutions delivered in a mobile-app employees love, we are the future of work. Prospr offers robust real-time communication, learning & development, scheduling, shift manage...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals is a Microsoft Teams app that matches individuals together for virtual coffee meetings to increase employee engagement, start new dialogues and develop deeper connections. This app pairs together coworkers on a regular basis, over a video chat and a cup of coffee, to have a one-on-one mee...
Freedom
freedom.to
Our company is a small-sized business (up to 50 employees) with HQ located in North Carolina, and we are a remote team that works across three continents. We're building the world's best solution for managing distractions across desktop and mobile devices. Freedom blocks distracting websites and app...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io is the phone system that unites all your communication in one place that your team already loves – Slack! No additional software needed. Use your own phone number or get a new one in over 100 countries.
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz is an Out-of-Office (OOO) management and automation platform that enables companies to design and manage an OOO experience that their customers & employees will love. By automating the entire OOO workflow through powerful integrations, Snoooz can reduce onboarding delays, address customer esc...
Rattle
gorattle.com
Rattle makes intricate sales processes easy to follow Revenue teams have detailed, important-to-follow sales processes — it’s your winning formula for securing new business & delivering a consistent customer experience. But we know as much as building out these processes wasn’t easy, it’s even harde...
Conclude
conclude.io
Conclude допомагає компаніям покращити співпрацю та оптимізувати робочі процеси. Використовуйте Conclude Link, щоб підключити Slack і Microsoft Teams для двонаправленого чату, або використовуйте Conclude Workflows, щоб керувати заявками в службу підтримки, проблемами, інцидентами тощо в Slack. 👉 За...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — це програма для підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка економить вам 1+ годину на день, змушуючи повторювані завдання зникати під час роботи. Уявіть собі помічника з продуктивності, який пише, розширює та залучає для вас. FlyMSG автоматично заповнює фрагменти або цілі повідомлен...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports надає користувачам можливість приватно обговорювати звіти Jira та діяти на них за допомогою каналів Slack. З більш ніж 20 попередньо розробленими шаблонами звітів, включаючи діаграму вигорання Jira та діаграму швидкості, Troopr Reports спрощує конфігурацію та налаштування звітів Jira ...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io допомагає командам розробників вибудувати здоровіші звички для проведення зустрічей, починаючи з щоденного стояння. — Підготуйте асинхронний режим для стояння — Дайте точніші оновлення — Станьте кращими слухачами — Автоматичні нотатки надсилаються в Slack — Щодня повертайте час!