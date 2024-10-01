Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Системи управління інформацією про продукт (PIM). - Найпопулярніші застосунки - Чилі Найпопулярніші Нещодавно додані

Системи управління інформацією про продукт (PIM) централізують і керують інформацією про продукти електронної комерції, забезпечуючи єдиний точний перегляд даних про продукт. Ці інструменти допомагають підтримувати узгоджені та високоякісні дані про продукт. Менеджери продуктів і групи обробки даних використовують системи PIM, щоб збирати дані з різних джерел і вирішувати проблеми з даними, тоді як групи маркетингу використовують їх для розповсюдження даних про продукти по всіх потрібних каналах. Управління враженнями від продукту (PXM) — це передова форма PIM, яка покращує взаємодію з покупцями, використовуючи дані про продукт і цифрові активи. Хоча PXM зазвичай містить функції для управління цифровими активами (DAM), рішення PIM також інтегруються з інструментами DAM для покращення даних про продукт. Крім того, програмне забезпечення PIM інтегрується з платформами електронної комерції для надання даних про продукт для онлайн-магазинів і з системами ERP або програмним забезпеченням для керування даними про продукт (PDM) для збору технічних характеристик продукту.