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Системи управління інформацією про продукт (PIM). - Найпопулярніші застосунки - Канада

Системи управління інформацією про продукт (PIM) централізують і керують інформацією про продукти електронної комерції, забезпечуючи єдиний точний перегляд даних про продукт. Ці інструменти допомагають підтримувати узгоджені та високоякісні дані про продукт. Менеджери продуктів і групи обробки даних використовують системи PIM, щоб збирати дані з різних джерел і вирішувати проблеми з даними, тоді як групи маркетингу використовують їх для розповсюдження даних про продукти по всіх потрібних каналах. Управління враженнями від продукту (PXM) — це передова форма PIM, яка покращує взаємодію з покупцями, використовуючи дані про продукт і цифрові активи. Хоча PXM зазвичай містить функції для управління цифровими активами (DAM), рішення PIM також інтегруються з інструментами DAM для покращення даних про продукт. Крім того, програмне забезпечення PIM інтегрується з платформами електронної комерції для надання даних про продукт для онлайн-магазинів і з системами ERP або програмним забезпеченням для керування даними про продукт (PDM) для збору технічних характеристик продукту.

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Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify допомагає тисячам виробників брендів, дистриб’юторів і роздрібних торговців у понад 140 країнах співпрацювати, щоб перемогти на цифровій полиці. Платформа компанії Product Experience Management (PXM) дозволяє організаціям централізувати весь вміст своїх продуктів, підключатися до екосистеми ...

Apimio

Apimio

apimio.com

APIMIO — це інструмент керування інформацією про продукт (PIM), який дозволяє виробникам оптимізувати канали даних про продукт для своїх роздрібних торговців. Забудьте про підтримку електронних таблиць, PDF-файлів або файлів Word, за допомогою APIMIO ви можете збирати та завантажувати інформацію в ц...

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce створено спеціально для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможн...

WizCommerce

WizCommerce

wizcommerce.com

WizCommerce — це комплексна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає оптовикам, дистриб’юторам і виробникам B2B оцифрувати свої наскрізні продажі; від реєстрації нових потенційних клієнтів до прийому замовлень, платежів тощо! Користувачі можуть приймати замовлення на виставках, онлайн або...

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront — це хмарна платформа «Керування життєвим циклом продукту» (PLM), «Керування інформацією про продукт» (PIM) і «Керування взаємовідносинами з оптовими клієнтами» (CRM) «3-в-1», яка оптимізує процес розробки продукту та мерчандайзингу для роздрібних торговців і постачальників. Surefront замі...

Bluestone PIM

Bluestone PIM

bluestonepim.com

Bluestone PIM — це перша сертифікована MACH платформа SaaS PIM. Це рішення є надзвичайно гнучким, оскільки дозволяє підключатися та ділитися інформацією про ваш продукт з іншим програмним забезпеченням, торговими майданчиками чи платформами. Bluestone PIM має офіси в Норвегії, Таїланді, Польщі, Швец...

PIMworks

PIMworks

pimworks.io

PIMworks — це комплексне рішення для керування інформацією про продукт (PIM), яке допомагає централізовано керувати інформацією та даними про ваш продукт. Разом із керуванням даними про продукт онлайн-продавці та бренди можуть легко керувати цифровими активами, безперешкодно передавати точні дані пр...

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Полюбляють розробники, агентства та підприємства: Pimcore Platform™ — це передова платформа з відкритим кодом, якій довіряють понад 110 000 компаній у всьому світі. Він пропонує найсучасніші рішення для керування цифровими активами (DAM), керування інформацією про продукт (PIM), керування основними ...

Jasper PIM

Jasper PIM

jasperpim.com

Система керування інформацією про продукт (PIM) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке функціонує як базове сховище для всієї інформації про продукт, надаючи єдиний інструмент для централізації, продажу та синхронізації даних про продукт у всьому бізнесі. Ці дані можна використовувати дл...

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...

Akeneo

Akeneo

akeneo.com

Akeneo є компанією, що надає досвід роботи з продуктами (PX), і є світовим лідером у сфері управління інформацією про продукт (PIM); створення світу, де кожна взаємодія з продуктом є досвідом, який направляє споживачів і професіоналів до найкращої покупки в будь-який час і в будь-якому місці. Akeneo...

Plytix

Plytix

plytix.com

Plytix PIM є провідним програмним забезпеченням для керування інформацією про продукт для малого та середнього бізнесу в усьому світі завдяки своєму зручному інтерфейсу, низькій ціні та підходу до адаптації та підтримки клієнтів. Plytix PIM допомагає компаніям оптимізувати процеси управління інформа...

Amber Engine

Amber Engine

amberengine.com

Програмне забезпечення Amber Engine нового покоління для керування інформацією про продукт (PIM) було розроблено, щоб максимально спростити організацію, оптимізацію та об’єднання даних про продукт, включаючи зображення продукту та відео. Використовуйте такі функції, як масове редагування та показник...

Creative Force

Creative Force

creativeforce.io

Creative Force — це провідна платформа керування виробництвом контенту для великомасштабного виробництва контенту електронної комерції. Ми надаємо провідним брендам, роздрібним торговцям і комерційним студіям можливість надавати високоякісні та послідовні зображення електронної комерції та редакційн...

Cymbio

Cymbio

cym.bio

Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. Завдяки своїй технологічній платформі та послугам експе...

Sales Layer

Sales Layer

saleslayer.com

Sales Layer — це провідна глобальна платформа PIM (управління інформацією про продукти), яка допомагає компаніям автоматизувати складні процеси B2B і підключати свої продукти до будь-якої корпоративної платформи або інструменту продажів у межах або за межами організації по всьому ланцюжку постачання...

Contentserv

Contentserv

contentserv.com

Завдяки своїй хмарі Product Experience Cloud Contentserv прагне створити комплексне хмарне рішення, яке дозволить компаніям запропонувати безперебійний, незалежний від каналів і високоперсоналізований досвід покупки. Завдяки автоматизації та інтеграції вмісту продукту в одному центральному місці, ві...

ChannelPilot

ChannelPilot

channelpilot.com

ChannelPilot — це хмарне інноваційне багатоканальне рішення для онлайн-магазинів, агентств і брендів. Продукти автоматично розміщуються на тисячах онлайн-платформ у всьому світі. Різні можливості для аналізу та оптимізації гарантують найкращу якість даних про продукт. Це, у свою чергу, збільшує ваш ...

Image Relay

Image Relay

imagerelay.com

Реле зображення. Усі ваші цифрові активи. Уся інформація про ваш продукт. Все в одному місці. Зустрічайте Marketing Delivery: перше в світі повністю інтегроване маркетингове рішення. Нарешті всі ваші цифрові активи та інформація про продукт в одному місці для швидкого, безперебійного створення та до...

Crystallize

Crystallize

crystallize.com

Безголова комерція: Будь собою. Продавайте більше. Щоб продавати онлайн, вам потрібно виділитися. Crystallize безголовий, тому ви можете надати клієнтам унікальний досвід. Виділяйтеся, вас помітять і зрештою продайте більше речей. Ви створюєте клієнтський досвід, ми займаємося іншим. Ми полегшуємо ...

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