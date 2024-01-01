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Системи управління інформацією про продукт (PIM). - Найпопулярніші застосунки - Болівія
Системи управління інформацією про продукт (PIM) централізують і керують інформацією про продукти електронної комерції, забезпечуючи єдиний точний перегляд даних про продукт. Ці інструменти допомагають підтримувати узгоджені та високоякісні дані про продукт. Менеджери продуктів і групи обробки даних використовують системи PIM, щоб збирати дані з різних джерел і вирішувати проблеми з даними, тоді як групи маркетингу використовують їх для розповсюдження даних про продукти по всіх потрібних каналах. Управління враженнями від продукту (PXM) — це передова форма PIM, яка покращує взаємодію з покупцями, використовуючи дані про продукт і цифрові активи. Хоча PXM зазвичай містить функції для управління цифровими активами (DAM), рішення PIM також інтегруються з інструментами DAM для покращення даних про продукт. Крім того, програмне забезпечення PIM інтегрується з платформами електронної комерції для надання даних про продукт для онлайн-магазинів і з системами ERP або програмним забезпеченням для керування даними про продукт (PDM) для збору технічних характеристик продукту.
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Salsify
salsify.com
Salsify допомагає тисячам виробників брендів, дистриб’юторів і роздрібних торговців у понад 140 країнах співпрацювати, щоб перемогти на цифровій полиці. Платформа компанії Product Experience Management (PXM) дозволяє організаціям централізувати весь вміст своїх продуктів, підключатися до екосистеми ...
Apimio
apimio.com
APIMIO — це інструмент керування інформацією про продукт (PIM), який дозволяє виробникам оптимізувати канали даних про продукт для своїх роздрібних торговців. Забудьте про підтримку електронних таблиць, PDF-файлів або файлів Word, за допомогою APIMIO ви можете збирати та завантажувати інформацію в ц...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce — це комплексна платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає оптовикам, дистриб’юторам і виробникам B2B оцифрувати свої наскрізні продажі; від реєстрації нових потенційних клієнтів до прийому замовлень, платежів тощо! Користувачі можуть приймати замовлення на виставках, онлайн або...
Surefront
surefront.com
Surefront — це хмарна платформа «Керування життєвим циклом продукту» (PLM), «Керування інформацією про продукт» (PIM) і «Керування взаємовідносинами з оптовими клієнтами» (CRM) «3-в-1», яка оптимізує процес розробки продукту та мерчандайзингу для роздрібних торговців і постачальників. Surefront замі...
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM — це перша сертифікована MACH платформа SaaS PIM. Це рішення є надзвичайно гнучким, оскільки дозволяє підключатися та ділитися інформацією про ваш продукт з іншим програмним забезпеченням, торговими майданчиками чи платформами. Bluestone PIM має офіси в Норвегії, Таїланді, Польщі, Швец...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks — це комплексне рішення для керування інформацією про продукт (PIM), яке допомагає централізовано керувати інформацією та даними про ваш продукт. Разом із керуванням даними про продукт онлайн-продавці та бренди можуть легко керувати цифровими активами, безперешкодно передавати точні дані пр...
Billtrust
billtrust.com
Прискоріть зростання онлайн-доходу, плавно масштабуйте та оптимізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою інтелектуальної платформи веб-магазину B2B/B2C і мобільного додатка. Billtrust eCommerce створено спеціально для оптових дистриб’юторів і виробничих підприємств, щоб залишатися конкурентоспроможн...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...
Pimcore
pimcore.com
Полюбляють розробники, агентства та підприємства: Pimcore Platform™ — це передова платформа з відкритим кодом, якій довіряють понад 110 000 компаній у всьому світі. Він пропонує найсучасніші рішення для керування цифровими активами (DAM), керування інформацією про продукт (PIM), керування основними ...
Jasper PIM
jasperpim.com
Система керування інформацією про продукт (PIM) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), яке функціонує як базове сховище для всієї інформації про продукт, надаючи єдиний інструмент для централізації, продажу та синхронізації даних про продукт у всьому бізнесі. Ці дані можна використовувати дл...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo є компанією, що надає досвід роботи з продуктами (PX), і є світовим лідером у сфері управління інформацією про продукт (PIM); створення світу, де кожна взаємодія з продуктом є досвідом, який направляє споживачів і професіоналів до найкращої покупки в будь-який час і в будь-якому місці. Akeneo...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM є провідним програмним забезпеченням для керування інформацією про продукт для малого та середнього бізнесу в усьому світі завдяки своєму зручному інтерфейсу, низькій ціні та підходу до адаптації та підтримки клієнтів. Plytix PIM допомагає компаніям оптимізувати процеси управління інформа...
Amber Engine
amberengine.com
Програмне забезпечення Amber Engine нового покоління для керування інформацією про продукт (PIM) було розроблено, щоб максимально спростити організацію, оптимізацію та об’єднання даних про продукт, включаючи зображення продукту та відео. Використовуйте такі функції, як масове редагування та показник...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force — це провідна платформа керування виробництвом контенту для великомасштабного виробництва контенту електронної комерції. Ми надаємо провідним брендам, роздрібним торговцям і комерційним студіям можливість надавати високоякісні та послідовні зображення електронної комерції та редакційн...
Cymbio
cym.bio
Cymbio забезпечує зростання цифрових продажів для брендів за допомогою першої в світі комплексної платформи доставки та торгової площадки. Наш всеохоплюючий центр автоматизації B2B підтримує всі системи, протоколи та постачальників, водночас безперешкодно відкриваючи бренди глобальній екосистемі роз...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® є лідером у сфері оркестровки вмісту продукту, що дає змогу більш ніж 14 000 компаніям у понад 60 країнах спростити створення та розповсюдження ефектного контенту, який є точним, послідовним і актуальним у будь-якому місці торгівлі. Завдяки своїй технологічній платформі та послугам експе...
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — це провідна глобальна платформа PIM (управління інформацією про продукти), яка допомагає компаніям автоматизувати складні процеси B2B і підключати свої продукти до будь-якої корпоративної платформи або інструменту продажів у межах або за межами організації по всьому ланцюжку постачання...
Contentserv
contentserv.com
Завдяки своїй хмарі Product Experience Cloud Contentserv прагне створити комплексне хмарне рішення, яке дозволить компаніям запропонувати безперебійний, незалежний від каналів і високоперсоналізований досвід покупки. Завдяки автоматизації та інтеграції вмісту продукту в одному центральному місці, ві...
ChannelPilot
channelpilot.com
ChannelPilot — це хмарне інноваційне багатоканальне рішення для онлайн-магазинів, агентств і брендів. Продукти автоматично розміщуються на тисячах онлайн-платформ у всьому світі. Різні можливості для аналізу та оптимізації гарантують найкращу якість даних про продукт. Це, у свою чергу, збільшує ваш ...
Image Relay
imagerelay.com
Реле зображення. Усі ваші цифрові активи. Уся інформація про ваш продукт. Все в одному місці. Зустрічайте Marketing Delivery: перше в світі повністю інтегроване маркетингове рішення. Нарешті всі ваші цифрові активи та інформація про продукт в одному місці для швидкого, безперебійного створення та до...
Crystallize
crystallize.com
Надшвидка безголова торгівля для брендів і агентств, одержимих продуктами. Створюйте унікальні та незабутні враження від продукту та продавайте свої продукти в будь-якому каналі, у будь-якому масштабі та будь-яким способом, про який ви мрієте.