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Програмне забезпечення для аналітики продукту - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для аналітики продукту дає компаніям можливість зрозуміти поведінку користувачів, відстежуючи та аналізуючи їхню взаємодію з продуктом. Основна мета полягає в тому, щоб зрозуміти поведінку клієнтів і їх взаємодію з продуктом шляхом ретельного аналізу відвідувань, цифрових взаємодій і подій. Використовуючи цю інформацію, компанії можуть удосконалити свої продукти, посилити залучення та мінімізувати відтік клієнтів. За допомогою інформаційних панелей і звітів інструменти аналітики продукту визначають ефективні та неефективні аспекти продукту, допомагаючи командам покращити загальну взаємодію з користувачем.
Запит на новий застосунок
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
FullStory
fullstory.com
FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Pendo
pendo.io
«Пендо» — це кенійський драматичний телесеріал, який транслюється на телеканалі НТВ, а перша прем’єра відбулася 3 грудня 2014 року. Сценарій серіалу написала Грейс Даніл, продюсувала та розповсюджувала DIL Pictures.
PostHog
posthog.com
Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Lucky Orange
luckyorange.com
Менше часу на обчислення цифр, більше часу на розвиток вашого бізнесу. Підвищте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за допомогою нашої колекції інструментів, включаючи динамічні теплові карти, записи сеансів і живий чат.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
flowpoint.ai
flowpoint.ai
Аналітика складна. Ми робимо це легко. Використовуйте штучний інтелект для оптимізації конверсій, визначення пріоритетів для ефективних рішень і підвищення рентабельності інвестицій за допомогою рішень на основі даних. Відкрийте для себе практичні ідеї, щоб розкрити потенціал свого веб-сайту.
Contentsquare
contentsquare.com
Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
Stormly
stormly.com
Перетворіть свої дані на статистичні дані одним клацанням миші 🤯. Створіть свою інформаційну панель і миттєво виявляйте шаблони в даних про продукт.
Heap
heap.io
Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.
Woopra
woopra.com
Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.
Flywheel
getflywheel.com
Універсальна платформа для розміщення агентств WordPress. Керуйте веб-сайтами WordPress своїх клієнтів в одному місці, отримуйте постійний прибуток і постійно радуйте їх.
UserVoice
uservoice.com
Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.
Whatfix
whatfix.com
Whatfix — це платформа на основі SaaS, яка забезпечує вказівки та підтримку продуктивності веб-додатків і програмних продуктів у програмі. Whatfix допомагає компаніям створювати інтерактивні інструкції, які відображаються у веб-додатках. Whatfix має офіси в Сан-Хосе, Каліфорнія, та Бенгалуру, Індія...
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.
Totango
totango.com
Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.
June
june.so
June — це легка аналітика продуктів для B2B SaaS. Отримуйте корисну статистику та спеціально створені звіти за секунди, а не за години.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Дає вам знання, необхідні для прийняття кращих рішень. Kissmetrics — це поведінкова аналітика та платформа автоматизації електронної пошти. Створено, щоб допомогти командам із продуктів і маркетологам отримати, утримати та збільшити кількість клієнтів.
Keen
keen.io
Keen — це повністю керована платформа потокового передавання подій, створена на базі Apache Kafka. Почніть транслювати за лічені хвилини за 30 днів безкоштовно.
Usermaven
usermaven.com
Аналіз веб-сайту та продукту виконано правильно – нарешті! Відстеження Spotless™ від Usermaven автоматично фіксує всі події, усуваючи залежність від розробників і роблячи його найпростішим інструментом аналітики для маркетологів і спеціалістів із продуктів.
Snowplow
snowplow.io
Snowplow надає командам повну гнучкість і контроль над тим, як дані про поведінку збираються, структуруються, обробляються, моделюються та зберігаються.
UXCam
uxcam.com
UXCam — це комплексна платформа аналітики мобільних додатків, яка дозволяє компаніям зрозуміти поведінку користувачів. UXCam починався як рішення для відтворення сеансу та теплової карти, але ми зрозуміли, що є багато питань, на які лише якісні дані не можуть відповісти. Тому ми поєднали деталізацію...
NPAW
npaw.com
NPAW з гордістю представляє свій комплекс аналітичних рішень. Потужна, інтуїтивно зрозуміла платформа аналітики відео та додатків у режимі реального часу, яка має революціонізувати індустрію відеорозвідки, дозволяючи ОТТ, телекомунікаційним компаніям, медіа-компаніям і телерадіомовникам перетворюват...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — це передова платформа CS і доходів, створена на основі унікальної моделі даних і аналізу даних, щоб прискорити успіх клієнтів, керувати обліковими записами та команди доходів по всьому світу. RevSetter розкриває ефективність ваших команд, орієнтованих на отримання прибутку – починаючи зі...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, конвертують і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надайт...
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфон, приставка) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільн...
Toonimo
toonimo.com
Користувацький досвід став простим для кожного. Toonimo є провідною платформою цифрового впровадження для підприємств, які оптимізують зусилля щодо внутрішнього навчання співробітників і ініціатив щодо адаптації клієнтів. Для організацій, які хочуть сприяти сприйняттю користувачами нових або викорис...
Insightech
insightech.com
Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному...
Eppo
geteppo.com
Eppo проводить надійні A/B-тести, створені для сховищ даних. Статистична точність світового рівня, керування функціями та звіти про експерименти – все в одному інструменті.
Sprig
sprig.com
Sprig - раніше UserLeap. Швидке та надійне дослідження користувачів у контексті. Переконайтеся, що дослідження користувачів відбуваються на ранній стадії та часто за допомогою цільових мікроопитувань Sprig, відеозапитань тощо.
Gainsight PX
aptrinsic.com
Найбільш орієнтована на клієнта платформа аналітики користувачів і взаємодії з продуктами. Gainsight PX дає змогу глибоко зрозуміти, що користувачі роблять у вашому продукті, збирати відгуки та створювати взаємодії в додатку, як-от покрокові інструкції та посібники для сприяння адаптації та адаптаці...
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO — це найшвидший і найпростіший спосіб отримати практичну інформацію з коментарів і розмов клієнтів. Наша платформа 360 Feedback Analytics на основі штучного інтелекту забезпечує понад 40 інтеграцій і в режимі реального часу розкриває емоції, теми та дані, важливі для команд CX, маркетингу та ...
APTANIA
aptania.com
Наша платформа даних клієнтів (CDP) забезпечує централізований підхід до керування вашими даними через простий у використанні інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Підкріплена моделлю даних, яка дозволяє зберігати основні бізнес-дані лише один раз, запобігає потребі в складній інтеграції багатьох різних ...
Quantum Metric
quantummetric.com
Завдяки швидкому розгортанню наша платформа починає отримувати та візуалізувати все, що ваші клієнти мають у мережі, у рідній програмі та кіоску. Вплив кожної взаємодії з клієнтом автоматично визначається кількісно, кожну сесію клієнта можна відтворити, і, що найважливіше, усі ваші команди можуть ...
cux.io
cux.io
Ми перетворюємо досвід ваших відвідувачів у цифри, розпізнаємо моделі їхньої поведінки протягом усього шляху клієнта та надаємо миттєву практичну інформацію. Більше ніякого спаму з даними
Capturly
capturly.com
Зрозумійте поведінку користувачів, визначте проблемні місця, підвищте рівень конверсії та збільште продажі Бажаєте покращити свою поточну ефективність? Якщо так, Capturly для вас! Це виняткова комбінація традиційної аналітики, записів сеансів, теплових карт і функцій конверсії.
Indicative
indicative.com
Indicative — це провідна платформа аналітики продукту, яка надає командам із розвитку продукту та ефективну інформацію для оптимізації залучення клієнтів, збільшення конверсії та покращення утримання.
SessionStack
sessionstack.com
Що таке SessionStack? SessionStack — це вдосконалена AI платформа Digital Experience Analytics, яка базується на найкращій у своєму класі технології запису сеансів, яка дозволяє компаніям електронної комерції визначати, де клієнти застрягли та покинули, а також які можливості конверсії втрачено. Ста...
Narrative BI
narrative.bi
Перетворіть свої дані на змістовні розповіді. Автоматично отримуйте цінну інформацію зі своїх маркетингових і рекламних даних. З’єднайте всі свої джерела даних в одному місці. Нульове кодування.