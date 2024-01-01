Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для аналітики продукту - Найпопулярніші застосунки - Американське Самоа Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для аналітики продукту дає компаніям можливість зрозуміти поведінку користувачів, відстежуючи та аналізуючи їх взаємодію з продуктом. Основна мета полягає в тому, щоб зрозуміти поведінку клієнтів і їх взаємодію з продуктом шляхом ретельного вивчення відвідувань, цифрових взаємодій і подій. Використовуючи цю інформацію, компанії можуть удосконалити свої продукти, посилити залучення та мінімізувати відтік клієнтів. За допомогою інформаційних панелей і звітів інструменти аналітики продукту визначають ефективні та неефективні аспекти продукту, допомагаючи командам покращити загальну взаємодію з користувачем.