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Програмне забезпечення для аналітики продукту - Найпопулярніші застосунки - Вірменія
Програмне забезпечення для аналітики продукту дає компаніям можливість зрозуміти поведінку користувачів, відстежуючи та аналізуючи їх взаємодію з продуктом. Основна мета полягає в тому, щоб зрозуміти поведінку клієнтів і їх взаємодію з продуктом шляхом ретельного вивчення відвідувань, цифрових взаємодій і подій. Використовуючи цю інформацію, компанії можуть удосконалити свої продукти, посилити залучення та мінімізувати відтік клієнтів. За допомогою інформаційних панелей і звітів інструменти аналітики продукту визначають ефективні та неефективні аспекти продукту, допомагаючи командам покращити загальну взаємодію з користувачем.
Запит на новий застосунок
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди п...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами, і надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
FullStory
fullstory.com
Fullstory — це платформа поведінкових даних, яка висвітлює почуття, приховані між кліками, розкриваючи невимовну історію поведінки споживачів. Від покращення виявлення шахрайства та прогнозування до створення справжньої резонансної персоналізації, Fullstory дає змогу групам продуктів, інженерів і да...
Pendo
pendo.io
Pendo допомагає вам покращити роботу програмного забезпечення для щасливіших і продуктивніших користувачів і співробітників. Pendo допомагає командам із розробки продуктів ставити та відповідати на такі запитання: з якими функціями взаємодіють клієнти чи співробітники? Які вони ігнорують? Які частин...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
PostHog
posthog.com
PostHog — це універсальна платформа з відкритим кодом, яка допомагає інженерам створювати кращі продукти. Ми дозволяємо командам програмного забезпечення фіксувати події, виконувати аналітику, записувати сеанси користувачів, проводити експерименти та розгортати нові функції на одній платформі. - КРА...
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange може допомогти вам зрозуміти, чому ваш веб-сайт отримує трафік, який не перетворюється на продажі чи потенційних клієнтів. Нашим інструментам оптимізації коефіцієнта конверсії довіряють понад 450 000 веб-сайтів у всьому світі, щоб отримати уявлення про те, що люди роблять на їхніх веб-с...
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...
Stormly
stormly.com
Stormly — це ніби у вас під рукою ціла команда продукту на основі штучного інтелекту та GPT-4. Більше не потрібно витрачати години, намагаючись зрозуміти, які запитання поставити. Наша технологія запропонує зони фокусування та створить спеціальні інформаційні панелі на основі ваших запитань. Тепер в...
Planhat
planhat.com
Planhat – це платформа для клієнтів, створена для надання інформації, керування робочим процесом і покращення досвіду клієнтів. Planhat допомагає сотням сучасних технологічних компаній по всьому світу зосередити свій бізнес навколо своїх клієнтів, щоб максимізувати успіх клієнта та його життєву цінн...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує мар...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare виходить за рамки традиційної аналітики, щоб забезпечити безпрецедентне розуміння клієнтського досвіду, що трансформує ваш бізнес. Завдяки інтуїтивно зрозумілій технології, яка розкриває поведінку, наміри та ставлення будь-якого користувача, ми дозволяємо компаніям швидко надавати біль...
flowpoint.ai
flowpoint.ai
У епоху цифрових технологій розуміння поведінки користувачів на веб-сайтах має вирішальне значення для покращення взаємодії з ними та підвищення рівня конверсії. Саме тут на допомогу входить Flowpoint.ai, який революціонізує спосіб аналізу трафіку веб-сайтів. Завдяки аналітиці на основі штучного інт...
Heap
heap.io
Heap — це єдина цифрова аналітична платформа, яка дає вам повне розуміння цифрових подорожей ваших клієнтів, тож ви можете швидко покращити конверсію, утримання та задоволення клієнтів. - Покращте взаємодію з клієнтами: точно визначте, де користувачі відчувають труднощі, і швидко вдосконалюйте взаєм...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — це доступний і надійний (так, це можливо) універсальний інструмент аналітики мобільних додатків, який забезпечує всебічний аналіз поведінки користувачів мобільних додатків, доходів у додатках, кампаній із залучення мобільних пристроїв і crashlytics. Запущений у 2013 році, він дає змогу ...
Woopra
woopra.com
Woopra — це рішення для аналізу шляху клієнта, яке переосмислює те, як компанії розуміють, аналізують, залучають і утримують своїх клієнтів. Платформа розроблена для оптимізації та зростання протягом усього життєвого циклу клієнта. Використання даних індивідуального рівня для агрегування аналітичних...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel допомагає творцям працювати якнайкраще за допомогою серії добре розроблених продуктів і ресурсів, включаючи одноіменний продукт, чудову хостинг-платформу Wordpress і Local від Flywheel, безпроблемну програму для локальної розробки. Компанія зосереджена на розробці елегантних і простих інстр...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow — це інструмент аналітики поведінки, який використовують понад 210 000 клієнтів цифрового маркетингу, UX, продуктів, стартапів і підприємств для оптимізації роботи на своїх веб-сайтах. За допомогою Mouseflow ви можете: • Дізнатися, що відбувається між клацаннями ваших відвідувачів, перегля...
Totango
totango.com
Totango — це успіх клієнтів, який компанії, що займаються програмним забезпеченням, не можуть перерости, забезпечуючи необмежену масштабованість і незрівнянний час, щоб допомогти багатофункціональним корпоративним командам підвищити продуктивність, утримання та розширення. Заздалегідь розроблені про...
UserVoice
uservoice.com
UserVoice — найкращий інструмент для виявлення продукту, платформа, розроблена для подолання розриву між командами продукту та їх користувачами. Пропонуючи комплексну систему управління зворотним зв’язком, UserVoice дозволяє компаніям збирати, визначати пріоритети та реагувати на пропозиції та ідеї ...
Whatfix
whatfix.com
Whatfix — це платформа на основі SaaS, яка надає інструкції та підтримку продуктивності веб-програм і програмних продуктів у програмі. Whatfix допомагає компаніям створювати інтерактивні інструкції, які відображаються у веб-додатках. Whatfix має офіси в Сан-Хосе, Каліфорнія, та Бенгалуру, Індія.
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфоні, STB) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільну, ОТ...
June
june.so
June — це інструмент аналітики продуктів для B2B SaaS, який легко налаштувати та зрозумілий. Це можливо завдяки готовим звітам про ваші основні показники. Вам більше не доведеться створювати інформаційні панелі з нуля! June створено спеціально для швидкого розвитку B2B SaaS. Усі основні показники до...
Kissmetrics
kissmetrics.io
Дає вам знання, необхідні для прийняття кращих рішень. Kissmetrics — це поведінкова аналітика та платформа автоматизації електронної пошти. Створено, щоб допомогти командам із продуктів і маркетологам отримати, утримати та збільшити кількість клієнтів.
Keen
keen.io
Keen.io — це комплексне рішення для керування даними подій. Наша платформа може обробляти всі аспекти керування вашими даними про події, від збору до застосування. Транслюйте, зберігайте, надсилайте запити та представляйте свої дані в одному місці та отримуйте конкурентну перевагу над конкурентами. ...
Quantum Metric
quantummetric.com
Завдяки швидкому розгортанню наша платформа починає отримувати та візуалізувати все, що ваші клієнти мають у мережі, у рідній програмі та кіоску. Вплив кожної взаємодії з клієнтом автоматично вимірюється, кожну сесію клієнта можна відтворити, і, що найважливіше, усі ваші команди можуть працювати з є...
Usermaven
usermaven.com
Usermaven — це аналітичний інструмент без використання коду, що підтримує конфіденційність, для маркетологів, груп продуктів і агентств. Він має аналітику веб-сайтів, аналітику продукту, послідовності переходів, подорожі, атрибуцію та міні-CRM під назвою contact-hub для перегляду індивідуальної подо...
Snowplow
snowplow.io
Snowplow BDP (платформа даних про поведінку) генерує, керує та моделює високоякісні детальні дані про поведінку, готові до використання в додатках AI, ML та Advanced Analytics. При інтеграції з іншими інструментами із сучасного стеку даних Snowplow може використовувати широкий спектр розширених випа...
VWO
vwo.com
Запуск експериментальної програми складний. Незалежно від того, чи ваша мета — підвищити конверсію на веб-сайті чи покращити взаємодію з користувачем, вам потрібно зробити так багато, щоб все було правильно. Ось чому тисячі провідних світових корпоративних брендів, таких як WMG, eBay, Ubisoft, Quali...
UXCam
uxcam.com
UXCam — це комплексна платформа аналітики мобільних додатків, яка дозволяє компаніям зрозуміти поведінку користувачів. UXCam починався як рішення для відтворення сеансу та теплової карти, але ми зрозуміли, що є багато питань, на які лише якісні дані не можуть відповісти. Тому ми поєднали деталізацію...
NPAW
npaw.com
NPAW з гордістю представляє свій комплекс аналітичних рішень. Потужна, інтуїтивно зрозуміла платформа аналітики відео та додатків у режимі реального часу, яка має революціонізувати індустрію відеорозвідки, дозволяючи OTT, телекомунікаційним компаніям, медіа-компаніям і телерадіомовникам перетворюват...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — це передова платформа CS і доходів, побудована на унікальній моделі даних і системі аналітичних даних, щоб прискорити успіх клієнтів, керувати обліковими записами та команди доходів по всьому світу. RevSetter розкриває ефективність ваших команд, орієнтованих на отримання прибутку – почин...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, перетворюють і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надай...
APTANIA
aptania.com
Наша платформа даних клієнтів (CDP) забезпечує централізований підхід до керування вашими даними через простий у використанні інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Підкріплена моделлю даних, яка дозволяє зберігати основні бізнес-дані лише один раз, запобігає потребі в складній інтеграції багатьох різних ...
Toonimo
toonimo.com
Користувацький досвід став простим для кожного. Toonimo є провідною платформою цифрового впровадження для підприємств, які оптимізують зусилля щодо внутрішнього навчання співробітників і ініціатив щодо адаптації клієнтів. Для організацій, які хочуть сприяти сприйняттю користувачами нових або викорис...
Insightech
insightech.com
Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному...
Eppo
geteppo.com
Eppo проводить надійні A/B-тести, створені для сховищ даних. Статистична точність світового рівня, керування функціями та звіти про експерименти – усе в одному інструменті.
Narrative BI
narrative.bi
Перетворіть свої дані на змістовні розповіді. Автоматично отримуйте цінну інформацію зі своїх маркетингових і рекламних даних. З’єднайте всі свої джерела даних в одному місці. Нульове кодування.
Sprig
sprig.com
Sprig — це платформа аналізу користувачів, яка дає змогу командам із розробки продуктів створювати виняткові продукти з широкою та швидкою інформацією про користувачів. Команди продуктів наступного покоління, як-от Dropbox, Notion і Loom, покращують роботу з продуктами за допомогою набору аналітични...
Gainsight PX
aptrinsic.com
Найбільш орієнтована на клієнта платформа аналітики користувачів і взаємодії з продуктами. Gainsight PX дає змогу глибоко зрозуміти, що користувачі роблять у вашому продукті, збирати відгуки та створювати взаємодії в додатку, як-от покрокові інструкції та посібники для сприяння адаптації та адаптаці...
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO — це найшвидший і найпростіший спосіб отримати практичну інформацію з коментарів і розмов клієнтів. Наша платформа 360 Feedback Analytics на основі штучного інтелекту забезпечує понад 40 інтеграцій і в режимі реального часу розкриває емоції, теми та дані, важливі для команд CX, маркетингу та ...
cux.io
cux.io
CUX — це інструмент Digital Experience Analytics, який допомагає компаніям у 5 разів заощадити час на аналітику та отримання цінних висновків. Ми усуваємо перевантаження даними, зосереджуючись на проблемах користувачів, розчаруваннях і всіх вузьких місцях, які можуть перешкодити їм використовувати о...
Capturly
capturly.com
Зрозумійте поведінку користувачів, визначте проблемні місця, підвищте рівень конверсії та збільште продажі Бажаєте покращити свою поточну ефективність? Якщо так, Capturly для вас! Це виняткова комбінація традиційної аналітики, записів сеансів, теплових карт і функцій конверсії.
Indicative
indicative.com
Indicative — це провідна платформа аналітики продукту, яка надає командам із розвитку продукту та ефективну інформацію для оптимізації залучення клієнтів, збільшення конверсії та покращення утримання.
SessionStack
sessionstack.com
Що таке SessionStack? SessionStack — це вдосконалена AI платформа Digital Experience Analytics, яка базується на найкращій у своєму класі технології запису сеансів, яка дозволяє компаніям електронної комерції визначати, де клієнти застрягли та покинули, а також які можливості конверсії втрачено. Ста...