Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для друку на вимогу - Найпопулярніші застосунки - Болівія Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для друку на вимогу (POD) дозволяє компаніям електронної комерції пропонувати індивідуальні продукти, такі як сорочки, чашки та сумки, які автоматично виготовляються після покупки. Ця система усуває потребу в мінімальних обсягах замовлення, дозволяючи підприємствам нести витрати лише після того, як клієнт здійснив покупку, що робить її ідеальною для компаній B2B. Кожен товар виготовляється, виконується та доставляється постачальником, що спрощує процес і економить час і гроші продавця. Програмне забезпечення POD легко інтегрується з платформами електронної комерції, створюючи зовнішній ринок для постачальників, щоб керувати замовленнями клієнтів. Незважаючи на те, що рішення POD мають схожість із програмним забезпеченням для прямої доставки та друку, вони виділяються завдяки своїй здатності автоматично виготовляти та виконувати індивідуальні продукти у великих масштабах.