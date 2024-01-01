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Програмне забезпечення для друку на вимогу - Найпопулярніші застосунки - Антарктика

Програмне забезпечення для друку на вимогу (POD) дозволяє компаніям електронної комерції пропонувати індивідуальні продукти, такі як сорочки, чашки та сумки, які автоматично виготовляються після покупки. Ця система усуває потребу в мінімальних обсягах замовлення, дозволяючи підприємствам нести витрати лише після того, як клієнт здійснив покупку, що робить її ідеальною для компаній B2B. Кожен товар виготовляється, виконується та доставляється постачальником, що спрощує процес і економить час і гроші продавця. Програмне забезпечення POD легко інтегрується з платформами електронної комерції, створюючи зовнішній ринок для постачальників, щоб керувати замовленнями клієнтів. Незважаючи на те, що рішення POD мають схожість із програмним забезпеченням для прямої доставки та друку, вони виділяються завдяки своїй здатності автоматично виготовляти та виконувати індивідуальні продукти у великих масштабах.

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Printify

Printify

printify.com

Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.

Printful

Printful

printful.com

Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та о...

VistaPrint

VistaPrint

vistaprint.com

Vista є дизайнерським і маркетинговим партнером для мільйонів малих підприємств у всьому світі. Будучи глобальною дистанційною компанією, Vista має дедалі більший відбиток, а члени команди працюють у понад 25 країнах. Понад 20 років ми надихаємося малими підприємствами, і ми безперервно працюємо, що...

Spocket

Spocket

spocket.co

За допомогою машинного навчання Spocket революціонізує ринок дропшиппінгу та допомагає онлайн-магазинам, які конкурують з Amazon, усуваючи необхідність утримувати запаси та стираючи початкові витрати для роздрібних продавців. Spocket дозволяє понад 30 000 підприємців на п’яти континентах відкривати ...

CafePress

CafePress

cafepress.com

Відзначайте унікальність і пристрасті кожного за допомогою футболок, наклейок, плакатів, кавових кухлів тощо. Ласкаво просимо всіх.

Gelato

Gelato

gelato.com

Gelato — це найбільша у світі платформа для місцевого виробництва індивідуальних товарів на вимогу від імені глобальних продавців електронної комерції. Наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості творчої економіки, що швидко зростає, завдяки місцевому виробництву та доставці будь-якого індив...

Moo

Moo

moo.com

MOO — це відзначений нагородами онлайн-друкарський бізнес, який захоплюється чудовим дизайном і тим, що він може зробити для своїх клієнтів і світу. Запущений у 2006 році, MOO має на меті підірвати світову друковану індустрію вартістю 640 мільярдів доларів, поєднавши цінності професійного дизайну з ...

ShineOn

ShineOn

shineon.com

Купуйте унікальні ювелірні вироби на замовлення, виготовлені зі срібла 925 проби традиційними ювелірними методами. Продавайте вірусні високомаржинальні персоналізовані продукти з необмеженим потенціалом прибутку.

TPOP

TPOP

tpop.com

Екологічно відповідальна електронна комерція для персоналізованих продуктів. Відкрийте свій магазин TPOP, це безкоштовно. Інтеграція Shopify, Etsy та WooCommerce.

Printway

Printway

printway.io

Веб-сайт PRINTWAY: https://www.printway.io Будучи однією з провідних платформ друку за запитом у галузі електронної комерції, Printway з гордістю пропонує послугу друку за запитом у всьому світі з понад 500 продуктами та понад 1000 артикулами по всьому світу. . Маючи ключову силу та перевагу у вироб...

CustomCat

CustomCat

customcat.com

Створюйте та продавайте спеціальні продукти, створюйте свій бренд і заробляйте свої смуги з CustomCat!

Cloudprinter.com

Cloudprinter.com

cloudprinter.com

Cloudprinter.com — це провідний API друку для постачальників Web2Print, платформ електронної комерції, підприємств, видавців, глобальних брендів та інших компаній у всьому світі. Офіси Cloudprinter.com знаходяться в Нідерландах, Данії та Україні. Cloudprinter.com продовжує розширювати глобальну мере...

Printcart

Printcart

printcart.com

Printcart містить модулі, які допоможуть вам як просувати свій друкарський бізнес, так і продавати свої дизайнерські та друкарські послуги онлайн.

Brandly

Brandly

brandly.com

Онлайн-рішення для друку візитних карток, яке надає безкоштовний брендовий портал для керування, редагування та замовлення візитних карток для кількох співробітників із спрощеними робочими процесами та безкоштовною доставкою кожного замовлення.

Dastomize

Dastomize

dastomize.com

Dastomize — це надійна хмарна універсальна інтерактивна платформа управління персоналізацією та прискоренням зростання (PGAM) для WooCommerce, Shopify та інших спеціальних платформ електронної комерції, яка зосереджується на допомозі компаніям електронної комерції та друку на вимогу керувати робочим...

DesignsnPrint

DesignsnPrint

designsnprint.com

DesignsnPrint — це онлайн-друкарня для бізнес-бланків, високоякісних папок, канцтоварів, візитних карток, наклейок, плакатів, флаєрів тощо. Персоналізовані онлайн-послуги друку - друк на замовлення.

instantprintuk

instantprintuk

instantprint.co.uk

Ми миттєво друкуємо. Ми єдина онлайн-друкарська компанія, яка справді допомагає вашому бізнесу. Це тому, що ми є дружньою групою талановитих людей, які докладуть максимум зусиль, щоб допомогти вам створити чудовий друк. Ми розуміємо, що ви хочете охопити своїх клієнтів найкращим способом. Отже, від ...

Gooten

Gooten

gooten.com

Gooten керує розумним ланцюгом поставок для компаній електронної комерції. Незалежно від того, чи це відомий бренд, який керує тисячами магазинів, чи новий бізнес, який швидко розвивається, планує розширитися, у нас це буде забезпечено. Наші бренди в захваті від нашої ефективності. Ми забезпечуємо п...

Merchsmith

Merchsmith

merchsmith.com

Дизайн онлайн! Персоналізуйте, візуалізуйте та реалізовуйте свої фірмові товари в одному місці. Миттєві ціни та дата доставки. Рекламна продукція Merchsmith.

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