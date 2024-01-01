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Програмне забезпечення для друку на вимогу - Найпопулярніші застосунки - Ангілья
Програмне забезпечення для друку на вимогу (POD) дозволяє компаніям електронної комерції пропонувати індивідуальні продукти, такі як сорочки, чашки та сумки, які автоматично виготовляються після покупки. Ця система усуває потребу в мінімальних обсягах замовлення, дозволяючи підприємствам нести витрати лише після того, як клієнт здійснив покупку, що робить її ідеальною для компаній B2B. Кожен товар виготовляється, виконується та доставляється постачальником, що спрощує процес і економить час і гроші продавця. Програмне забезпечення POD легко інтегрується з платформами електронної комерції, створюючи зовнішній ринок для постачальників, щоб керувати замовленнями клієнтів. Незважаючи на те, що рішення POD мають схожість із програмним забезпеченням для прямої доставки та друку, вони виділяються завдяки своїй здатності автоматично виготовляти та виконувати індивідуальні продукти у великих масштабах.
Запит на новий застосунок
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та о...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista є дизайнерським і маркетинговим партнером для мільйонів малих підприємств у всьому світі. Будучи глобальною дистанційною компанією, Vista має дедалі більший відбиток, а члени команди працюють у понад 25 країнах. Понад 20 років ми надихаємося малими підприємствами, і ми безперервно працюємо, що...
Spocket
spocket.co
За допомогою машинного навчання Spocket революціонізує ринок дропшиппінгу та допомагає онлайн-магазинам, які конкурують з Amazon, усуваючи необхідність утримувати запаси та стираючи початкові витрати для роздрібних продавців. Spocket дозволяє понад 30 000 підприємців на п’яти континентах відкривати ...
CafePress
cafepress.com
Відзначайте унікальність і пристрасті кожного за допомогою футболок, наклейок, плакатів, кавових кухлів тощо. Ласкаво просимо всіх.
Gelato
gelato.com
Gelato — це найбільша у світі платформа для місцевого виробництва індивідуальних товарів на вимогу від імені глобальних продавців електронної комерції. Наша місія полягає в тому, щоб розширити можливості творчої економіки, що швидко зростає, завдяки місцевому виробництву та доставці будь-якого індив...
Moo
moo.com
MOO — це відзначений нагородами онлайн-друкарський бізнес, який захоплюється чудовим дизайном і тим, що він може зробити для своїх клієнтів і світу. Запущений у 2006 році, MOO має на меті підірвати світову друковану індустрію вартістю 640 мільярдів доларів, поєднавши цінності професійного дизайну з ...
ShineOn
shineon.com
Купуйте унікальні ювелірні вироби на замовлення, виготовлені зі срібла 925 проби традиційними ювелірними методами. Продавайте вірусні високомаржинальні персоналізовані продукти з необмеженим потенціалом прибутку.
TPOP
tpop.com
Екологічно відповідальна електронна комерція для персоналізованих продуктів. Відкрийте свій магазин TPOP, це безкоштовно. Інтеграція Shopify, Etsy та WooCommerce.
Printway
printway.io
Веб-сайт PRINTWAY: https://www.printway.io Будучи однією з провідних платформ друку за запитом у галузі електронної комерції, Printway з гордістю пропонує послугу друку за запитом у всьому світі з понад 500 продуктами та понад 1000 артикулами по всьому світу. . Маючи ключову силу та перевагу у вироб...
CustomCat
customcat.com
Створюйте та продавайте спеціальні продукти, створюйте свій бренд і заробляйте свої смуги з CustomCat!
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com — це провідний API друку для постачальників Web2Print, платформ електронної комерції, підприємств, видавців, глобальних брендів та інших компаній у всьому світі. Офіси Cloudprinter.com знаходяться в Нідерландах, Данії та Україні. Cloudprinter.com продовжує розширювати глобальну мере...
Printcart
printcart.com
Printcart містить модулі, які допоможуть вам як просувати свій друкарський бізнес, так і продавати свої дизайнерські та друкарські послуги онлайн.
Brandly
brandly.com
Онлайн-рішення для друку візитних карток, яке надає безкоштовний брендовий портал для керування, редагування та замовлення візитних карток для кількох співробітників із спрощеними робочими процесами та безкоштовною доставкою кожного замовлення.
Dastomize
dastomize.com
Dastomize — це надійна хмарна універсальна інтерактивна платформа управління персоналізацією та прискоренням зростання (PGAM) для WooCommerce, Shopify та інших спеціальних платформ електронної комерції, яка зосереджується на допомозі компаніям електронної комерції та друку на вимогу керувати робочим...
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint — це онлайн-друкарня для бізнес-бланків, високоякісних папок, канцтоварів, візитних карток, наклейок, плакатів, флаєрів тощо. Персоналізовані онлайн-послуги друку - друк на замовлення.
instantprintuk
instantprint.co.uk
Ми миттєво друкуємо. Ми єдина онлайн-друкарська компанія, яка справді допомагає вашому бізнесу. Це тому, що ми є дружньою групою талановитих людей, які докладуть максимум зусиль, щоб допомогти вам створити чудовий друк. Ми розуміємо, що ви хочете охопити своїх клієнтів найкращим способом. Отже, від ...
Gooten
gooten.com
Gooten керує розумним ланцюгом поставок для компаній електронної комерції. Незалежно від того, чи це відомий бренд, який керує тисячами магазинів, чи новий бізнес, який швидко розвивається, планує розширитися, у нас це буде забезпечено. Наші бренди в захваті від нашої ефективності. Ми забезпечуємо п...
Merchsmith
merchsmith.com
Дизайн онлайн! Персоналізуйте, візуалізуйте та реалізовуйте свої фірмові товари в одному місці. Миттєві ціни та дата доставки. Рекламна продукція Merchsmith.