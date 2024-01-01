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Програмне забезпечення для ціноутворення - Найпопулярніші застосунки - Кот-дʼІвуар
Компанії використовують рішення щодо ціноутворення, щоб сформулювати, контролювати та оцінити оптимальні стратегії ціноутворення для своїх продуктів і послуг. Хоча початкові ціни на продукти та послуги зазвичай встановлюються в системах ERP або CRM, програмне забезпечення для ціноутворення пропонує гнучкі функціональні можливості, які дають змогу командам продажів налаштовувати ціни відповідно до індивідуальних потреб клієнтів, а також варіанти знижок і знижок. Це програмне забезпечення містить надійні інструменти аналізу даних, що дозволяє відстежувати вплив стратегії ціноутворення на прибутковість продажів. Це аналітичне розуміння допомагає компаніям підвищити показники виграшів і максимізувати маржу своїх транзакцій. Цінові рішення можуть допомогти розробити початкові прайс-листи або запропонувати торговим представникам динамічне ціноутворення, адаптоване до конкретних сценаріїв продажу. Ці рішення бездоганно інтегруються з системами CRM, ERP, електронної комерції та CPQ, причому основна увага приділяється інтеграції з ERP або CRM як центральним сховищем даних про ціни. Ця інтеграція полегшує обмін інформацією про ціни між усіма зацікавленими сторонами, які беруть участь у процесі переговорів про продаж.
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Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Платформа Quote to cash, яка допомагає постачальникам ІТ-послуг економити час і збільшувати доходи. Оновіть процес обміну цінами на готівку сьогодні. Надішліть виграшні пропозиції продажів за лічені хвилини. Quoter — це програмн...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
Paddle
paddle.com
Paddle пропонує повне рішення для платежів, податків і підписок для SaaS. Замість того, щоб об’єднувати та підтримувати фрагментований стек платежів, ми «робимо це для вас» на одній платформі, надаючи вам єдине джерело даних і правдивих доходів. Ми займаємося всім: від перевірок, платежів, керування...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та бажають точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рішен...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі обробки даних, наскрізній автоматизації та і...
Togai
togai.com
Запустіть моделі ціноутворення на основі використання за допомогою надійної платформи обліку та виставлення рахунків Togai. Платіжна інфраструктура на основі використання, створена для обробки будь-якого масштабу.
Pricer24
pricer24.com
Pricer24 — це Enterprise SaaS BI-рішення для категорійних менеджерів брендів та інтернет-магазинів. Компанія надає клієнтам комплексну платформу, яка пропонує інформацію про ціни, рекламний статус і огляди продуктів, де вони можуть організувати великі набори даних для порівняння та порівняння власни...
Recurrency
recurrency.com
Recurrency — це платформа автоматизації продажів і ціноутворення для системи планування ресурсів підприємства (ERP). Recurrency — це платформа автоматизації для ERP-систем, створена для швидкості — від спрощених робочих процесів до часу завантаження кожної сторінки, що мигає. Припиніть виконувати ди...
PriceAgent
priceagent.com
Оптимізуйте ціни за допомогою нашого програмного забезпечення. Користувачі відповідають на запитання, ми створюємо опитування та збираємо дані. Наш алгоритм забезпечує якість і відображає статистичні дані у вигляді графіків. Порівняйте демографічні дані та вподобання. Проекти доступні для індивідуал...
Stigg
stigg.io
Stigg — це проста у впровадженні платформа для управління цінами та упаковкою, яка адаптується. Ми виключаємо зайву складність і зайві деталі, тому ви можете реалізувати будь-який тарифний план буквально за пару хвилин. Ми подбали про всі правильні абстракції та інтеграції, тому вам не потрібно витр...
ProductEngine
productengine.app
Поділіться своїм прайс-листом у режимі реального часу з усіма зацікавленими сторонами. Використовуйте ProductEngine, щоб консолідувати свої ціни та розпочати шлях до автоматизації бізнесу!
Minderest
minderest.com
Minderest, європейський лідер у розвідці цін і каталогів, 400+ клієнтів у 40+ країнах. Заснована в 2012 році Minderest була однією з перших компаній Price Intelligence на ринку. Minderest працює з роздрібними продавцями, яким потрібні ціни конкурентів, і з виробниками, які бажають перевірити, чи дот...
tgndata
tgndata.com
Аналіз конкурентних цін від tgndata — це всеохоплюючий преміум-пакет, який охоплює всі 4 основні осі онлайн-конкуренції, відстежуючи в режимі реального часу ринок електронної комерції та конкурентів/торгових посередників, яких має кожна компанія. Сегментуйте дані своїх конкурентів у детальні діаграм...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення роздрібного ціноутворення, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та ана...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ допомагає корпоративним технологічним компаніям швидко й легко створювати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробників. Наше наскрізне програмне забезпечення для продажів бездоганно узгоджує цілі ваших клієнтів із вашими виробничими можливостями та об’єднує всі ваші процеси продажів на одній ...
QuickLizard
quicklizard.com
Платформа оптимізації ціноутворення Quicklizard за допомогою штучного інтелекту допомагає багатоканальним роздрібним торговцям автоматизувати та оптимізувати свої ціни та рекламні акції. Завдяки Quicklizard роздрібні продавці знають, що їхні ціни завжди відповідають їхнім бізнес-цілям. Правильна цін...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo є постачальником рішень для аналітики електронної комерції для онлайн-магазинів і брендів. Вона спеціалізується на моніторингу та автоматизації цін для електронних магазинів і рішеннях DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) для виробників. Dealavo співпрацює з компаніями на 32...
Spresso
spresso.com
Модульні SaaS-рішення Spresso, створені роздрібними торговцями у відповідь на реальні проблеми, пов’язані з ціноутворенням, конфіденційністю даних, LTV клієнтів і відтоком. Статистика Spresso відкриває прибуток від ваших даних завдяки використанню машинного навчання, розширеної аналітики та ШІ
ParityDeals
paritydeals.com
Оптимізуйте ціноутворення та рекламні акції за допомогою ParityDeals API Наш API пропонує доступ у режимі реального часу до нашої повної бази даних про ціни залежно від місця розташування, фестивалі тощо, що полегшує вам покращення функціональності вашого продукту та пропонує користувачам бездоганн...
Competitoor
competitoor.com
Competitoor – це служба цінової інформації. Ми відстежуємо ціни ваших конкурентів і допомагаємо вам визначити вашу цінову стратегію.
Boardfy
boardfy.com
Найшвидша у світі платформа для відстеження цін і динамічного ціноутворення Boardfy дозволяє відстежувати ваших конкурентів або дистриб’юторів, автоматично змінювати ціни, оптимізувати ваші кампанії Google Shopping і багато іншого!
ProPricer
propricer.com
ProPricer — це програмне забезпечення для ціноутворення пропозицій, створене для створення рішень для досягнення максимальної ефективності та точності при розробці, поданні, оцінці, обговоренні та аудиті ціноутворення пропозицій. Від зберігання історичних даних пропозицій до простоти створення різно...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC була піонером на конкурентному ринку даних, забезпечуючи вилучення та аналіз веб-даних для клієнтів у багатьох галузях туризму та роздрібної торгівлі. QL2 забезпечує справжню конкурентну перевагу завдяки збору даних на вимогу, моніторингу цін, оптимізації асортименту, відповідності...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge — це програмне забезпечення для оптимізації та керування цінами, яке використовується для розширеного встановлення цін у різних галузях промисловості. Інструмент допоможе вам знайти можливості покращення ціни, виміряти ефективність ціни та надає чіткий огляд впливу ціноутворення з часом за...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve — це ваша штаб-квартира ціноутворення електронної комерції. Ми допомагаємо компаніям електронної комерції зрозуміти своїх конкурентів і використовувати ціну для підвищення ефективності продажів. Наші клієнти довіряють BlackCurve для відстеження цін конкурентів, аналізу цін і динамічного ц...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ відстежує, що відбувається з вашим брендом в Інтернеті, і надає ефективну аналітичну інформацію про продажі, щоб захистити та розширити ваш бренд. TrackStreet є справжнім партнером бренду. Ми використовуємо глибокий галузевий досвід і штучний інтелект, щоб допомогти автоматизувати засто...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor — це «спочатку штучний інтелект» платформа оптимізації та інтелекту для брендів і продавців на Amazon, Walmart та електронних ринках. Платформа Feedvisor і команда експертів пропонують найкращу у своєму класі оптимізацію рекламних кампаній, запатентовану технологію ціноутворення, керування...
Prisync
prisync.com
Підприємства малого та середнього бізнесу, які входять до списку Fortune 500, покладаються на дані Prisync для отримання детального аналізу на рівні C і виконання своєї гри A, щоб збільшити зростання продажів і норми прибутку в середньому більш ніж на 20% менш ніж за тижневу вартість кави. Наша 5-зі...
Salesbricks
salesbricks.com
Кращий спосіб керувати котируванням готівки для вашого підприємства, внутрішніми продажами та виходом на ринок самообслуговування