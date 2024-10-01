Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для розповсюдження прес-релізів - Найпопулярніші застосунки - Джибуті Найпопулярніші Нещодавно додані

Платформа програмного забезпечення для розповсюдження прес-релізів розповсюджує прес-релізи та подібні оголошення різноманітним ЗМІ, таким як журналісти, блогери та інформаційні агентства. Компанії зі зв’язків з громадськістю (PR) і внутрішні команди PR використовують це програмне забезпечення для поширення новин компанії по відповідних каналах новин, щоб забезпечити висвітлення в ЗМІ. Відділи маркетингу використовують ці інструменти, щоб оцінити вплив прес-релізів на їхні кампанії та пошукову оптимізацію (SEO). У той час як деякі програми для розповсюдження прес-релізів пропонують власну службу новин, ландшафт переважно складається з незалежних служб, які доставляють новини на низку платформ. Деякі рішення для розповсюдження також дають можливість компаніям створювати та налаштовувати фірмовий онлайн-центр новин для розміщення та розповсюдження прес-релізів. Значна частина програмного забезпечення для розповсюдження прес-релізів містить функції програмного забезпечення для моніторингу медіа та/або інструменти для націлювання на ЗМІ та впливових осіб.