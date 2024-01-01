Програмне забезпечення для презентацій - Найпопулярніші застосунки - Канада

NativeSlides

nativeslides.com

NativeSlides — це простий інструмент для збору відгуків про презентації PowerPoint. Ви можете просто завантажити свою презентацію та створити навколо неї форми та опитування. Це простий і легкий спосіб взаємодії з аудиторією. Кілька можливих застосувань NativeSlides: - Відгук про презентацію - Демон...