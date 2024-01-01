Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для презентацій - Найпопулярніші застосунки - Барбадос
Програмне забезпечення для презентацій – це цифровий інструмент, призначений для створення, організації та показу візуальних презентацій. Це дозволяє користувачам поєднувати текст, зображення, графіку та мультимедійні елементи в структурованому та привабливому форматі. Програмне забезпечення для презентацій, яке зазвичай використовується для ділових зустрічей, наукових лекцій і публічних виступів, дозволяє доповідачам ефективно передавати інформацію, підвищувати залучення аудиторії та сприяти спілкуванню за допомогою слайд-шоу чи інтерактивних презентацій.
Запит на новий застосунок
Google Slides
google.com
Google Slides — це програма для презентацій, яка входить до складу безкоштовного пакету офісного програмного забезпечення для Інтернету, що пропонується Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Sheets, текстовий процесор і електронну таблицю відповідно. Презентації Goo...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft PowerPoint. Зберігайте презентації в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом. Microsoft PowerPoint — це програма для презентацій, створена Робертом Гаскінсом і Деннісом Остіном у програмній компанії під назвою Forethought, Inc. Вона була ...
VEED
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Створюйте та діліться інтерактивними звітами, презентаціями, особистими історіями тощо. Sway — це проста у використанні цифрова програма для створення інтерактивних звітів, презентацій, особистих історій тощо. Його вбудований механізм розробки допомагає створювати професійні проекти за лічені хвилин...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote — це програмне забезпечення для презентацій, розроблене Apple Inc. як частина набору продуктивності iWork. Версія 10 Keynote для Mac, останнє велике оновлення, була випущена в березні 2020 року. 27 січня 2010 року Apple оголосила про нову версію Keynote. для iPad із повністю новим сенсорним ...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai — це програма для створення онлайн-презентацій, яка дозволяє легко створювати приголомшливі презентації за лічені хвилини. Він має сотні розумних слайдів, створених за допомогою штучного інтелекту, тож користувачі можуть презентувати ідеї в ефектний, але ефективний спосіб. Платформа мі...
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад...
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show дає змогу створювати, співпрацювати, презентувати, транслювати та публікувати презентації, розумнішим способом. Зробіть ваші ідеї резонансними: Show забезпечує чистий і вільний від безладу дизайн інтерфейсу, дозволяючи вашим історіям займати центральне місце. Зосередьтеся на створенні прив...
Prezi
prezi.com
Prezi – це угорська компанія з розробки програмного забезпечення для презентацій, заснована в 2009 році з офісами в Будапешті, Сан-Франциско та Ризі. Станом на квітень 2018 року у Prezi було понад 100 мільйонів користувачів, які створили понад 325 мільйонів публічних презентацій, які переглянули пон...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter – платформа для залучення аудиторії. Простий у використанні, інтерактивний та інноваційний; Презентація ніколи не була менш напруженою та легкою! Створюйте унікальні та динамічні презентації, які вразять і зацікавлять вашу аудиторію. За допомогою Mentimeter ви можете краще спілкуватися зі...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — рейтингована платформа для створення відео зі штучним інтелектом. Тисячі компаній використовують його для створення відео 120 мовами, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon тощо. Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створ...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo, галузь компанії Freepik, була заснована в 2019 році з чіткою метою: зробити доступним дизайн високоякісних шаблонів Google Slides і Powerpoint, які легко редагувати, як візуально, так і тематично, для всіх типів аудиторії. Ми допомагаємо людям економити час за допомогою професійних шаблоні...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — це інтуїтивно зрозуміла, проста у використанні платформа візуальної комунікації для розробки візуальних зображень і перепрофілювання відео. Його інфографіка, презентація, листівка, плакат і програма для створення звітів допомагають комунікаторам розповідати історії, які мають значення т...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT для презентацій – створюйте красиво оформлені презентації за лічені хвилини. Presentations.ai — це програма для створення презентацій із підтримкою штучного інтелекту, яка дозволяє створювати колоди з простого підказки, файлу Word або PDF, відео Youtube, детальних планів тощо. Ви можете ство...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage — це універсальний інструмент, який допомагає створювати презентації, документи та веб-сайти за допомогою штучного інтелекту. Ця технологія на основі штучного інтелекту в першу чергу функціонує як повне полотно для презентацій, призначене для вдосконалення та оптимізації робочого процесу. ...
Vyond
vyond.com
Експертні результати без зусиль. Створюйте захоплюючі відео за лічені секунди. Vyond — це платформа для створення відео на базі штучного інтелекту, яка надає можливості студії виробництва відео — від написання сценарію до готового відео — прямо у вас під рукою. Використовуйте Vyond Go, перший у галу...
Decktopus
decktopus.com
Відчуйте майбутнє презентацій із Decktopus AI — універсальним програмним забезпеченням для презентацій, яке працює на передовій технології штучного інтелекту. Завдяки створеним штучним інтелектом контурам, вмісту слайдів, зображенням, піктограмам, елементам слайдів і навіть нотаткам і сценаріям слай...
Pitch
pitch.com
Pitch — це програма для спільної презентації для сучасних команд. Завдяки фокусу на співпраці в реальному часі, інтелектуальних робочих процесах та інтуїтивно зрозумілих функціях дизайну, Pitch дозволяє командам швидко та чудово створювати та демонструвати чудові презентації, а також легко для будь-...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean — це платформа дизайну для стартапів і малого бізнесу. Наші онлайн-інструменти для презентацій можуть допомогти вам створити професійні слайди за допомогою програмного забезпечення для презентацій зі штучним інтелектом або за допомогою команди бізнес-експертів і дизайнерів.
Elai.io
elai.io
Elai.io — це універсальна платформа створення відео зі штучним інтелектом для корпоративного навчання. Elai, якому довіряють понад 2000 клієнтів, у тому числі такі провідні компанії, як Fujitsu, Beiersdorf, Generali та інші, дозволяє створювати інтерактивний відеоконтент, який розповідають цифрові д...
Rephrase.ai
rephrase.ai
Перетворення тексту у відео завдяки генеративному штучному інтелекту та вам. Rephrase Studio — це платформа для створення тексту у відео, яка усуває складність створення відео, дозволяючи створювати відео професійного вигляду з цифровим аватаром за лічені хвилини.
Slides
slides.com
Презентації – це набір сучасних інструментів для презентацій, доступних прямо у вашому браузері. На відміну від традиційного програмного забезпечення для презентацій, тут не потрібно нічого завантажувати. Працювати з колегами над створенням вражаючої презентації ще ніколи не було так просто.
Colossyan
colossyan.com
Тут, у Colossyan, майбутнє навчання було створено завдяки штучному інтелекту. Проста у використанні відеоплатформа зі штучним інтелектом Colossyan змінює ландшафт створення контенту L&D. Приєднуйтеся до провідних компаній, таких як Novartis, Continental, WSP і Paramount, і попрощайтеся з дорогими з...
Promo
promo.com
В основі нашої роботи лежить прагнення надати нашим клієнтам можливість рекламувати будь-що за допомогою відео. Ми віримо, що підприємства будь-якого розміру повинні мати можливість без обмежень просувати своє бачення. Ось чому ми наполегливо працюємо, щоб надати всі творчі ресурси та інструменти, н...
Office Timeline
officetimeline.com
Ніхто не любить витрачати години щотижня на створення та оновлення графіків проектів для оглядових зустрічей. Office Timeline — це проста, але потужна програма, яка за лічені секунди допомагає перетворювати складні дані проекту на часові шкали PowerPoint, діаграми Ганта та плани програм. Налаштуйте ...
AhaSlides
ahaslides.com
Усе, що вам потрібно для залучення аудиторії, є тут. І він такий простий у використанні. Залучайте своїх учасників за допомогою живих опитувань. Збирайте найкращі запитання та ідеї від вашої аудиторії. Порадуйте свій клас вікториною. Приверніть повну увагу аудиторії та виконуйте виступи рок-зірок на...
DocHipo
dochipo.com
Безкоштовне програмне забезпечення для графічного дизайну. Для маркетологів і творців контенту. Створюйте приголомшливу інфографіку, флаєри, плакати, банери, публікації в соціальних мережах за лічені хвилини, щоб просувати свій бренд і залучати більше бізнесу.
Hour One
hourone.ai
Hour One революціонізує створення контенту для бізнесу, централізувавши всі робочі процеси на одній платформі на базі ШІ. Ми можемо похвалитися найреалістичнішими аватарами на ринку з природними рухами, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, які можна налаштувати під будь-який...
Wooclap
wooclap.com
Wooclap — це інтерактивна платформа, яка максимізує можливості для смартфонів і комп’ютерів, щоб стати винятковими інструментами навчання, які роблять навчання неймовірним і ефективним. Її було розроблено у співпраці з неврологами, технологами курсу та викладачами, щоб максимізувати збереження інфор...
Ludus
ludus.one
Ludus — це вдосконалений інструмент презентацій для творчих професіоналів. Це ніби Sketch і Keynote народили дитину в хмарі.
Slidemodel
slidemodel.com
Створюйте привабливі презентації за допомогою професійних шаблонів PowerPoint і дизайну слайдів. Використовуйте шаблони PPT, щоб надати презентації унікальний вигляд.
Haiku Deck
haikudeck.com
Haiku Deck — це швидкий і простий спосіб створювати красиві презентації та ділитися ними. Додаток, названий Mashable «Instagram for pitchdecks», допомагає навіть тим, хто відчуває проблеми з дизайном, проводити презентації, які залучатимуть ваших слухачів, покращувати вашу стрічку соціальних мереж, ...
Personate AI
personate.ai
Personate — це платформа створення відео зі штучним інтелектом за допомогою синтетичних людей. За допомогою Personate ви можете створювати відеопрезентації для навчання та розвитку для ваших команд без камери та змусити людину говорити, просто ввівши текст. Це звільняє вас від дорогих витрат на ст...
Plus
plusdocs.com
Plus AI – це програма для створення презентацій зі штучним інтелектом, яка допомагає створювати, редагувати та проектувати презентації безпосередньо в Google Slides. Завдяки штучному інтелекту Plus ви можете використовувати ту саму технологію штучного інтелекту, яка підтримує такі інструменти, як Ch...
Ceros
ceros.com
Ceros — це хмарна платформа, що містить цифрове полотно для спільної роботи в режимі реального часу, на якому дизайнери створюють анімований інтерактивний вміст без допомоги розробників. Заснований у 2012 році, стартап залучив 3 мільйони доларів від інвесторів і завоювавши таких клієнтів, як ShopBa...
emaze
emaze.com
Emaze є одним із світових лідерів у розробці програмного забезпечення для презентацій, яке дозволяє окремим особам і компаніям створювати кращі та цікавіші історії за лічені хвилини. Наша унікальна запатентована технологія дозволяє будь-якому користувачеві — незалежно від того, володіє він технікою ...
PresentationGPT
presentationgpt.com
PresentationGPT — це генератор презентацій на основі штучного інтелекту, який створює високоякісні презентації за лічені секунди. Він використовує GPT-4, найдосконаліші доступні моделі генерації мов для підживлення своїх алгоритмів ШІ та створення вражаючих презентацій. Інструмент розроблений для б...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe — це простий у використанні інструмент для створення анімованих відео, який можна перетягнути та відкинути для початківців і професіоналів, застосовний для будь-якої галузі та будь-якої посади. Створюйте анімаційні відео професійної якості, які захоплюють і навчають вашу аудиторію. Повід...
Slideoo.ai
slideoo.ai
SlideooAI — це платформа SaaS, яка дозволяє користувачам створювати унікальні професійні презентації за допомогою штучного інтелекту за 1–2 хвилини з довгого тексту, PDF-файлів і URL-адрес веб-сайтів. Наша платформа розроблена, щоб сприяти безперебійній співпраці, командній роботі та розкривати коле...
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar — це рішення на базі штучного інтелекту для ефективних бізнес-презентацій і доставки контенту. Ви можете легко ділитися своїми торговими презентаціями, демонстраціями продуктів, маркетингом, навчанням та іншим вмістом і отримувати конверсії. Просто завантажте свою презентацію, згенеруй...
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі...
PandaSuite
pandasuite.com
Найбільш інтерактивний конструктор без коду. PandaSuite, розроблений паризькою командою та запущений у 2015 році, є простою та креативною платформою SaaS для створення програм та інтерактивного досвіду без рядка коду. Створюйте візуально за допомогою PandaSuite Studio: проектуйте свої екрани, грайте...
Premast
premast.com
Premast Plus дозволяє створювати фірмові дизайни та надає вам доступ до активів вашого бренду в PowerPoint. Управління, обмін і використання активів вашого бренду, файлів і дизайну. Ми не лише розширили нашу бібліотеку активів, додали нові інтеграції, оновили наш UX, але й створили нові функції для ...
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
Створіть захоплююче відео разом із другом. Інші програми для відеодзвінків дозволяють вибирати між своїм обличчям і тим, на що ви дивитеся. За допомогою OOO ви можете знімати те, що відбувається перед вами, і ділитися своєю реакцією в реальному часі на тому самому екрані, щоб ви могли бути в центрі ...
Doratoon
doratoon.com
Doratoon — це простий у користуванні інструмент для створення чудових і захоплюючих відео для професійного використання за лічені хвилини. Заснований у 2015 році групою сміливих, енергійних і креативних молодих людей, Doratoon наразі має понад 1 мільйон користувачів, охоплюючи понад 160 країн і регі...
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — це надбудова PowerPoint, розроблена для всіх, хто працює зі звітами чи бізнес-презентаціями в PowerPoint. Grunt може допомогти вам покращити чотири важливі аспекти під час використання PowerPoint: → Працюйте ефективніше → Поліпште якість своїх слайдів → Поліпште робочий процес і зменшіть...
Youengage
youengage.me
Створюйте інтерактивні враження, які перетворюють. Без коду. Створюйте зручні для мобільних пристроїв вікторини, опитування, розумні форми, калькулятори, живі запитання та відповіді, інтерактивні віртуальні події та багато іншого. Поєднуйте синхронні та асинхронні методи збору відгуків і залучення к...
Slideform
slideform.co
Slideform переводить ваші презентації на автопілот. Набридло копіювати та вставляти дані в слайди? Slideform поєднує вміст, дані, графіку та діаграми зі слайдами вашої презентації. За допомогою Slideform компанії можуть створювати налаштовані слайди з інтенсивним об’ємом даних за частку часу, дотрим...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc — це провідна альтернатива статичним PDF-файлам і презентаціям для бізнес-професіоналів. Storydoc дозволяє легко створювати красиві та привабливі колоди за допомогою штучного інтелекту: від презентацій і односторінкових програм до довгих звітів і пропозицій. Завдяки потужній інтеграції інст...
SlideSpeak
slidespeak.co
Інструмент ШІ для створення презентацій на базі ChatGPT. SlideSpeak дозволяє створювати презентації, підсумовувати презентації та багато іншого.
Seidat
seidat.com
Seidat — це хмарна платформа продажів, яка працює на будь-якому пристрої. Це забезпечує плавний потік продажів для всієї вашої команди завдяки інтерактивним і простим у використанні матеріалам для продажу та функціям співпраці. Ви можете створювати, редагувати, презентувати (f2f/онлайн), ділитися, к...
NativeSlides
nativeslides.com
NativeSlides — це простий інструмент для збору відгуків про презентації PowerPoint. Ви можете просто завантажити свою презентацію та створити навколо неї форми та опитування. Це простий і легкий спосіб взаємодії з аудиторією. Кілька можливих застосувань NativeSlides: - Відгук про презентацію - Демон...
PitchDeck
pitchdeck.io
Pitch Deck допомагає створювати потужні онлайн-презентації, щоб допомогти вашому стартапу у фінансуванні, продажах і маркетингу. Почніть будувати свій майданчик вже сьогодні!
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб дозволити командам працювати ефективніше та швидше для досягнення оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigt...
ChatSlide
chatslide.ai
ChatSlide.ai — це наскрізна презентаційна платформа, призначена для тренерів, інструкторів і маркетологів для створення професійного контенту. Незалежно від того, чи потрібні вам слайди, дописи чи відео з аватарами, ChatSlide.ai дозволяє користувачам створювати точний вміст із будь-якого джерела лиш...