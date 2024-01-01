Програмне забезпечення для презентацій - Найпопулярніші застосунки - Андорра

Grunt

grunt.pro

Grunt Pro — це надбудова PowerPoint, розроблена для всіх, хто працює зі звітами чи бізнес-презентаціями в PowerPoint. Grunt може допомогти вам покращити чотири важливі аспекти під час використання PowerPoint: → Працюйте ефективніше → Поліпште якість своїх слайдів → Поліпште робочий процес і зменшіть...