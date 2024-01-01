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Передпродажне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Боснія і Герцеговина
Програмне забезпечення для передпродажного обслуговування є стратегічним союзником для відділів продажів, надаючи їм необхідні ресурси для ефективного спілкування з потенційними клієнтами, розуміння їхніх потреб і адаптації рішень для задоволення цих потреб. Він охоплює низку функціональних можливостей, спрямованих на оптимізацію процесу передпродажу, від кваліфікації потенційних клієнтів і пошуку потенційних клієнтів до демонстрації продукту та створення пропозицій. Ключові характеристики: * Управління потенційними клієнтами: програмне забезпечення для попереднього продажу дозволяє командам продажів ефективно керувати потенційними клієнтами та відстежувати їх у всьому каналі продажів. Це включає в себе збір інформації про потенційних клієнтів, класифікацію потенційних клієнтів на основі рівня їхнього інтересу та потенційної цінності та моніторинг їх просування на різних етапах. * Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM): інтеграція з системами CRM забезпечує безперебійний зв’язок і синхронізацію даних між відділами попереднього продажу та продажами. Це гарантує, що вся відповідна інформація про потенційних клієнтів і потенційних клієнтів є легкодоступною, сприяючи персоналізованій взаємодії та прийняттю обґрунтованих рішень. * Демонстрація продукту: передпродажне програмне забезпечення часто містить функції для проведення віртуальних або особистих демонстрацій продукту. Це дає торговим представникам змогу продемонструвати можливості своїх пропозицій, відповісти на запити клієнтів і виділити ключові точки продажу, щоб зацікавити та зацікавити. * Створення пропозицій: створення індивідуальних пропозицій і цін спрощено за допомогою програмного забезпечення для попереднього продажу. Шаблони, попередньо визначені блоки вмісту та засоби автоматизації спрощують процес створення, дозволяючи відділам продажів надавати документи професійного вигляду, адаптовані до конкретних потреб і вподобань кожного потенційного клієнта. * Інструменти співпраці: функції співпраці сприяють спілкуванню та співпраці між членами команди продажів, дозволяючи їм ділитися думками, координувати зусилля та використовувати колективний досвід для максимізації можливостей продажів. * Аналітика та звітність: програмне забезпечення для передпродажів надає цінну інформацію про ефективність стратегій продажів і заходів. Завдяки функціям аналітики та звітності відділи продажів можуть відстежувати ключові показники ефективності, визначати тенденції та отримувати практичну інформацію, щоб удосконалити свій підхід і оптимізувати результати. Переваги: * Підвищення ефективності: шляхом автоматизації повторюваних завдань і оптимізації робочих процесів, програмне забезпечення для передпродажного обслуговування підвищує ефективність, дозволяючи командам продажів зосередити свій час і ресурси на високопріоритетних видах діяльності, які забезпечують результати. * Покращена взаємодія з клієнтами: персоналізована взаємодія, своєчасні подальші дії та захоплюючі презентації за допомогою передпродажного програмного забезпечення сприяють позитивному досвіду клієнтів, зміцненню довіри та лояльності. * Краще прийняття рішень: доступ до вичерпних даних і аналітики дає змогу командам продажів приймати рішення на основі даних, що веде до більш обґрунтованих стратегій і підвищення рівня успіху. * Прискорені цикли продажів: прискорюючи процес передпродажу та сприяючи більш плавному переходу до етапу продажу, програмне забезпечення для попереднього продажу допомагає скоротити цикл продажів і прискорити отримання доходу. Підсумовуючи, програмне забезпечення для передпродажного обслуговування — це універсальне рішення, яке дає змогу командам продажів ефективно взаємодіяти з потенційними клієнтами, демонструвати цінність своїх пропозицій і, зрештою, стимулювати конверсії. Використовуючи його надійні функції та можливості, організації можуть отримати конкурентну перевагу в сучасному динамічному бізнес-середовищі.
Запит на новий застосунок
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...
StoryScale
storyscale.com
Зробіть свій маркетинг і продаж продуктом орієнтованим. Створюйте піксельні демонстрації продукту без коду. Оптимізуйте свій демонстраційний досвід на всіх пристроях. Демонстрації StoryScale є кінематографічними, з анімованими переходами та масштабуванням. Завдяки найкращій у своєму класі відкритій ...
Demostack
demostack.com
Demostack допомагає командам із доходів демонструвати продукт у найкращому світлі без клопоту. Наша платформа дозволяє розгорнути демонстраційне середовище та адаптувати історію до кожного покупця – і все це за лічені хвилини, без необхідності коду. Немає зв’язування скріншотів, щоб відтворити робот...
Supademo
supademo.com
Supademo допомагає командам ефективніше повідомляти про продукти за допомогою чудових інтерактивних демонстрацій на основі ШІ. Понад 8000 користувачів у швидкозростаючих компаніях у 75 країнах використовують Supademo для підтримки документів, адаптації, продажів і маркетингу, щоб стимулювати впровад...
Storylane
storylane.io
Storylane дозволяє командам B2B маркетингу та відділу продажів знімати їхній продукт і створювати захоплюючі демонстрації та огляди продуктів. Нижче наведено деякі випадки використання в маркетингу та продажах, у яких Storylane може допомогти вам. Маркетинг: огляди продукту – ви можете створити екск...
Guideflow
guideflow.com
Guideflow — це найпростіша та найдосконаліша платформа для створення інтерактивних демонстрацій продуктів і посібників за лічені секунди. Зафіксуйте свій процес за допомогою нашого розширення Chrome (на основі знімка екрана чи HTML), налаштуйте свою інтерактивну демонстрацію відповідно до свого брен...
Fable
sharefable.com
Fable допомагає відділам продажів і маркетингу створювати персоналізовані демонстрації, адаптовані до кожного потенційного клієнта без будь-якої інженерної підтримки. З нашими живими демонстраціями, спеціальними середовищами пісочниці та інтерактивними оглядами продуктів; відділи продажів і маркетин...
Instant Demo
instantdemo.co
Кваліфіковані потенційні клієнти чекають на демонстрації. Створіть інтерактивну демонстрацію продукту, щоб отримати кваліфікацію та конвертувати потенційних клієнтів на своєму веб-сайті, стимулювати залучення продукту через вихідні продажі або повністю автоматизувати демонстрацію.
HowdyGo
howdygo.com
Інтерактивні демонстрації продуктів, які перетворюються. Розблокуйте момент «Ага» ваших потенційних клієнтів. Зафіксуйте свій SaaS у HTML і покажіть їм інтерактивну історію, використовуючи свій продукт.
Folio
folio.la
Folio – це платформа, яка дозволяє створювати інтерактивні та керовані демонстрації продукту всього за кілька хвилин без будь-яких навичок програмування! Завдяки нашій передовій технології ви отримуєте повний контроль над зовнішнім виглядом і функціональністю свого продукту, захоплюючи інтерфейс про...
Floik
floik.com
Floik — це комплексне рішення для створення інтерактивних демонстрацій продуктів, таких як покрокові посібники, відео з поясненнями та демонстраційні ролики, які можна натиснути. Інструмент розроблений, щоб допомогти командам SaaS забезпечити бездоганний досвід покупців і надати своєму продукту уваг...
CloudShare
cloudshare.com
Створюйте ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ віртуальне навчання та демонстрації за менший час, ніж потрібно, щоб допити каву. CloudShare надає вам неймовірно просту віртуальну ІТ-лабораторію для створення переконливих практичних програмних продуктів, щоб ви могли вразити клієнтів і потенційних клієнтів. Що викликає п...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — це інтелектуальна демонстраційна платформа автоматизації, яка використовується провідними світовими компаніями для масштабування попередніх продажів, розширення команд продажів і покращення досвіду покупки. Команди передпродажних і технічних відділів продажів автоматизують повторювані де...
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI — це платформа без коду для команд GTM для створення інтерактивних демонстрацій продуктів. Ми розширюємо можливості найкращих команд GTM у різних галузях за допомогою їхніх зусиль PLG. Нижче наведено кілька варіантів використання, у яких ми можемо вам допомогти: Маркетинг • Екскурсії по про...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — це практична віртуальна ІТ-лабораторія для розвитку продукту. Ми допомагаємо розробникам програмного забезпечення створювати попит у масштабі та сприяти сприйняттю та використанню, пропонуючи практичний досвід роботи з продуктом у веб-переглядачі. Instruqt створює робочу версію вашого про...
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі...
Vivun
vivun.com
Продаж B2B має змінитися. Перемагайте сьогоднішніх покупців, які стійкі до продажів, прозорістю та довірою. Платформа Vivun на базі штучного інтелекту дозволяє компаніям переосмислити досвід покупців, виділитися серед конкурентів і прискорити прибуток. Завдяки організації Solutions на передньому кра...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал прод...
Tourial
tourial.com
Tourial дає змогу командам виходу на ринок створювати інтерактивні демонстрації та демонстраційні центри — і розповсюджувати їх де завгодно. Демо-центри дають вам можливість навчати своїх покупців швидше та краще, ніж будь-коли — від самого верху воронки до кінця. Це персоналізований центр вмісту, д...
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue – це швидкозростаючий стартап із Денвера, штат Колорадо. Заснована Робіном Сінгві, амбітним соло-засновником, компанія з часом еволюціонувала, керуючись проникливими відгуками спільноти користувачів, у невелику, але пристрасну команду, яка прагне вдосконалювати досвід продажів. SmartCue про...
SnackWyze
snackwyze.com
Проста демонстраційна автоматизація для команд з передпродажів, які хочуть зробити це просто. 14-ДНІВНА БЕЗКОШТОВНА пробна версія.
PreSkale
preskale.com
PreSkale допомагає PreSales інтегруватися з CRM та екосистемами продукту, щоб оптимізувати процес оцінювання та відстежувати аналітику ринку продукту для досягнення вражаючих технічних перемог. 1/ Працюйте в синхронізації з продуктом, продажами та клієнтами, щоб визначити виграшні практики 2/ Відсте...
TestBox
testbox.com
Звільніть своїх продавців і підтримайте своїх покупців за допомогою TestBox — єдиного справді живого, повністю інтегрованого та 100% автоматизованого демонстраційного програмного забезпечення та програмного забезпечення ізольованого програмного середовища. За допомогою TestBox ваші торгові представн...
Saleo
saleo.io
Saleo — це демонстраційна платформа №1 для живих продажів, яка допомагає провідним компаніям програмного забезпечення, таким як Drift, Clari, Terminus і Salesloft, створювати неймовірні демонстраційні версії, які містять повні дані, безпосередньо в їх власному продукті SaaS. Ми допомагаємо відділам ...
Demoboost
demoboost.com
Демонстраційний досвід, який продає! Легко створюйте, діліться та відстежуйте демонстраційні версії своїх продуктів. Ефективно персоналізуйте масштабні демонстрації Створюйте демонстрації швидко та легко – без коду та допомоги від технічного відділу Персоналізуйте для кожного випадку використання та...
Navattic
navattic.com
Navattic дає змогу командам, які займаються виходом на ринок, миттєво створювати інтерактивні демонстрації продуктів. Ми допомагаємо сотням відділів продажів і маркетингу здійснювати ініціативи щодо зростання продажів і маркетингу на основі продукту: - Перетворюйте відвідувачів веб-сайту: залучайте ...
TechTorch
techtorch.io
TechTorch — це B2B-платформа з унікальним набором функціональних можливостей, які спрощують і розширюють можливості команд продажів і доставки: - TechTorch забезпечує ефективніші презентації, дозволяючи користувачам завантажувати та налаштовувати кожну презентацію відповідно до потреб клієнтів. - Te...
Lancey
getlancey.com
Перетворіть свій продукт на інтерактивну демонстрацію продукту. Використовуйте свій продукт як потужний двигун зростання, щоб перетворити більше відвідувачів і потенційних клієнтів на клієнтів.