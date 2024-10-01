Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для керування передпродажем - Найпопулярніші застосунки - Камерун Найпопулярніші Нещодавно додані

Основними факторами, що впливають на задоволеність користувачів у продуктах PreSales Management, є «Якість підтримки» та «Простота використання». Ці ключові фактори оцінюються за допомогою алгоритму, який ретельно відбирає атрибути, які вважаються найбільш прогнозованими щодо задоволеності користувачів у цій категорії продуктів.