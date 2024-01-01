Магазин вебзастосунків
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Програмне забезпечення для керування передпродажем - Найпопулярніші застосунки - Австрія
Основними факторами, що впливають на задоволеність користувачів у продуктах PreSales Management, є «Якість підтримки» та «Простота використання». Ці ключові фактори оцінюються за допомогою алгоритму, який ретельно відбирає атрибути, які вважаються найбільш прогнозованими щодо задоволеності користувачів у цій категорії продуктів.
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PreSkale
preskale.com
PreSkale допомагає PreSales інтегруватися з CRM та екосистемами продукту, щоб оптимізувати процес оцінювання та відстежувати аналітику ринку продукту для досягнення вражаючих технічних перемог. 1/ Працюйте в синхронізації з продуктом, продажами та клієнтами, щоб визначити виграшні практики 2/ Відсте...
Vivun
vivun.com
Продаж B2B має змінитися. Перемагайте сьогоднішніх покупців, які стійкі до продажів, прозорістю та довірою. Платформа Vivun на базі штучного інтелекту дозволяє компаніям переосмислити досвід покупців, виділитися серед конкурентів і прискорити прибуток. Завдяки організації Solutions на передньому кра...
Prelay
prelay.com
Платформа Team Selling від Prelay допомагає компаніям спростити свої складні угоди та максимізувати свої найцінніші внутрішні ресурси, щоб швидше отримувати прибуток як команда. Занадто багато команд з доходів дозволяють статичним CRM-файлам і застарілим інструментам пригнічувати свій потенціал прод...