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Програмне забезпечення для прогнозної аналітики - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для прогнозної аналітики заглиблюється в історичні моделі даних, витягаючи інформацію для прогнозування майбутніх результатів. Вивчаючи набори даних, він визначає тенденції та закономірності за допомогою статистичного аналізу та алгоритмів. Аналітики використовують це програмне забезпечення для створення моделей рішень, допомагаючи бізнес-менеджерам у стратегічному плануванні для отримання оптимальних результатів. Від розуміння клієнтів, продуктів і партнерів до точного визначення потенційних ризиків і можливостей, програмне забезпечення для прогнозної аналітики обслуговує різноманітну базу користувачів, включаючи аналітиків, бізнес-користувачів, дослідників даних і розробників. Ці програми дають змогу організаціям переходити від ретроспективного до перспективного підходу до поведінки клієнтів, використовуючи як збережені, так і великі дані в реальному часі. Їх можна розгортати як локально, як правило, для корпоративних користувачів, так і в хмарі. Хоча більшість програм для прогнозної аналітики є пропрієтарними, існують також альтернативи з відкритим кодом. Останні досягнення демонструють інтеграцію з платформами бізнес-аналітики, системами ERP та іншим цифровим аналітичним програмним забезпеченням, підвищуючи його корисність і доступність у різних доменах.
Запит на новий застосунок
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock — це американський постачальник стокових фотографій, відеоматеріалів, фондової музики та інструментів для редагування; її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Заснована в 2003 році програмістом і фотографом Джоном Орінгером, Shutterstock підтримує бібліотеку з близько 200 мільйонів бе...
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
Obviously AI
obviously.ai
Весь процес запуску Data Science – побудова алгоритму машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів, упаковані в один клік.
mindsdb
mindsdb.com
НЛП у вашій базі даних. Застосуйте потужність моделей OpenAI GPT і Hugging Face до текстових даних у вашій базі даних лише за кілька рядків SQL
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа для управління брендом на основі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді...
Akkio
akkio.com
Прогностичний ШІ для аналітиків. Надайте своїм операціям конкурентну перевагу за допомогою швидкої інформації та прогнозів без зусиль. Кодування не потрібно.
Faraday
faraday.ai
Фарадей дозволяє вбудовувати штучний інтелект у робочі процеси по всьому стеку, щоб ваші улюблені інструменти працювали ще краще
Verint
verint.com
Verint є світовим лідером із залучення клієнтів. Експерти з клієнтського досвіду в автоматизації, штучному інтелекті та хмарі.
Vertify
vertify.com
Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межа...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Автоматизуйте свої звіти за допомогою можливостей штучного інтелекту за допомогою Flowtrail AI, інструменту звітування на основі штучного інтелекту, який допоможе вам створювати спеціальні звіти та інформаційні панелі, візуалізувати статистичні дані та вставляти аналіз даних у ваші улюблені програми...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає повне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим командам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, ...
Fluidly
fluidly.com
Fluidly докорінно переглядає те, як бізнес планує та управляє своїми фінансами, від грошових потоків до фінансування. Тож незалежно від того, чи є ви бізнесменом, який шукає легкий спосіб зберегти готівку, чи бухгалтером, який хоче краще обслуговувати своїх клієнтів, ми можемо допомогти.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — це потужний програмний інструмент для розробки та розгортання моделей машинного навчання. Він забезпечує зручний інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати, навчати та оцінювати нейронні мережі, не вимагаючи глибоких знань програмування. Завдяки широкому спектру функцій і алг...
DataRobot
datarobot.com
ВІДЧИНЕНО. гнучкий. Створено для адаптації до потреб вашої команди в області ШІ. DataRobot об’єднує всі ваші генеративні та прогнозні робочі процеси в одну потужну платформу. Швидко створюйте штучний інтелект, який потрібен вашому бізнесу, керуйте всіма своїми активами та залучайте експертів зі штуч...
Braincube
braincube.com
Braincube — це інтелектуальний набір платформ IIoT із бізнес-програмами та експертними програмами, розробленими для промисловості. Платформа Braincube та готові додатки дають змогу виробникам миттєво та довгостроково отримувати користь від потоків даних і аналітики великих даних. Його робоче програм...
QuData
qudata.com
Основними сферами компетенції QuData є розмовний штучний інтелект (розпізнавання мови, системи діалогу, голосові помічники); розуміння природної мови; аналіз зображення (класифікація та сегментація зображення, виявлення об'єкта/обличчя); аналіз поведінки клієнтів. Команда програмістів і спеціалістів...
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на...
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. -Інтерактивні синхронізовані процедури в режимі реального часу для кількох програм/місій -Вб...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow допомагає маркетинговим командам B2B підвищити рентабельність інвестицій шляхом вимірювання, прогнозування та планування маркетингових заходів, які сприяють зростанню прибутку.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Pecan
pecan.ai
Програмне забезпечення для прогнозної аналітики від Pecan створено для впливу. Отримуйте точні, дієві прогнози за кілька днів і розкрийте потужність AutoML.
Vortexa
vortexa.com
Сучасна енергетична аналітика, яка малює глобальну картину вантажопотоків. Визначте можливості енергетичного ринку перед конкуренцією з Vortexa.
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai є провідною платформою споживчого аналізу, яка революціонізує майбутнє зовнішніх даних для підприємств. Використовуючи запатентовану технологію штучного інтелекту, NWO.ai здатний передбачати значні зміни в мікротенденціях ще до того, як вони відбудуться, надаючи компаніям критичну інформацію,...
Enveyo
enveyo.com
Перетворіть свої операції з доставки на конкурентну перевагу та максимізуйте прибуток за допомогою програмного забезпечення для оптимізації логістики Enveyo.
Prevedere
prevedere.com
Хмарні рішення бізнес-аналітики Prevedere забезпечують безпрецедентну точність прогнозів, використовуючи передбачувальну силу глобальних економічних даних.
Predelo
predelo.com
Отримуйте прогнози на основі штучного інтелекту та оптимізовані рішення для вашого бізнесу на автопілоті, безпосередньо інтегровані з інструментами, якими ви вже користуєтеся.
Verteego
verteego.com
Штучний інтелект Verteego аналізує ваші дані в режимі реального часу та генерує рекомендації для оптимізації вашого ланцюжка поставок і посилення маркетингової кампанії.
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA — це хмарна платформа SaaS, яка допомагає глобальним виробникам скорочувати надлишок запасів, запобігати критичній нестачі та налагоджувати оперативне управління. Платформа орієнтована на фабрику, усуваючи розрив між складними ланцюгами постачання та інвентарними операціями та їхніми застарі...
Discern
discern.io
B2B-компанії використовують багато тих самих технологічних платформ і хочуть відстежувати однакові показники... то чому побудови бізнес-аналітики повністю налаштовані? Це означає, що мільйони доларів витрачаються даремно на додаткові інструменти та кількість персоналу, а також кілька місяців або рок...
Knowi
knowi.com
Knowi — це сучасна платформа бізнес-аналітики, спеціально створена для сучасних сучасних даних, що дозволяє підприємствам будь-якого розміру значно скоротити відстань від необроблених даних до передбачення та дії. Завдяки вбудованій інтеграції практично з будь-яким джерелом даних, включаючи NoSQL, S...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.