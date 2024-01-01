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Програмне забезпечення для прогнозної аналітики - Найпопулярніші застосунки - Канада
Програмне забезпечення для прогнозної аналітики заглиблюється в історичні моделі даних, витягаючи інформацію для прогнозування майбутніх результатів. Вивчаючи набори даних, він визначає тенденції та закономірності за допомогою статистичного аналізу та алгоритмів. Аналітики використовують це програмне забезпечення для створення моделей рішень, допомагаючи бізнес-менеджерам у стратегічному плануванні для отримання оптимальних результатів. Від розуміння клієнтів, продуктів і партнерів до точного визначення потенційних ризиків і можливостей, програмне забезпечення для прогнозної аналітики обслуговує різноманітну базу користувачів, включаючи аналітиків, бізнес-користувачів, дослідників даних і розробників. Ці програми дають змогу організаціям переходити від ретроспективного до перспективного підходу до поведінки клієнтів, використовуючи як збережені, так і великі дані в реальному часі. Їх можна розгортати як локально, як правило, для корпоративних користувачів, так і в хмарі. Хоча багато програмного забезпечення для прогнозної аналітики є пропрієтарними, існують також альтернативи з відкритим кодом. Останні досягнення демонструють інтеграцію з платформами бізнес-аналітики, системами ERP та іншим цифровим аналітичним програмним забезпеченням, підвищуючи його корисність і доступність у різних областях.
Запит на новий застосунок
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock — це американський постачальник стокових фотографій, відеоматеріалів, фондової музики та інструментів для редагування; її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Заснована в 2003 році програмістом і фотографом Джоном Орінгером, Shutterstock підтримує бібліотеку з близько 200 мільйонів бе...
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання дани...
Obviously AI
obviously.ai
Очевидно, що штучний інтелект – це інструмент без коду, призначений для спрощення процесу обробки даних. Він об’єднує функції побудови моделі машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів – і все це в одному інтерфейсі. Моделі можна створювати та розгортати безпосередньо з п...
Fluidly
fluidly.com
Fluidly докорінно переглядає те, як бізнес планує та управляє своїми фінансами, від грошових потоків до фінансування. Тож незалежно від того, чи є ви бізнесменом, який шукає легкий спосіб зберегти готівку, чи бухгалтером, який хоче краще обслуговувати своїх клієнтів, ми можемо допомогти.
Vertify
vertify.com
Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межа...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа керування брендами на базі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді ставл...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB — це платформа для налаштування ШІ з корпоративних даних. MindsDB навчає, тестує, а потім вибирає найточніші сучасні моделі штучного інтелекту для застосування до ваших даних, надаючи надточні передбачення та прогнози.
Faraday
faraday.ai
Faraday — це платформа на основі штучного інтелекту, яка фокусується на прогнозуванні поведінки клієнтів. Він інтегрується з існуючим бізнес-стеком, щоб полегшити прийняття рішень на основі даних, з особливим акцентом на прогнозуванні взаємодії та поведінки клієнтів. Особливості платформи включають...
Akkio
akkio.com
Akkio — це платформа даних зі штучним інтелектом, розроблена насамперед для агентств та їхніх клієнтів, яка має на меті полегшити прийняття рішень на основі даних у режимі реального часу. Діапазон його функцій широкий, включаючи, але не обмежуючись, підготовку та очищення даних, прогнозування та оці...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ — це спеціально створене рішення для інтеграції обміну повідомленнями в цифровий шлях клієнта та полегшення спілкування з клієнтами через обмін повідомленнями та соціальні канали в масштабі. Надаючи цифрове рішення для залучення клієнтів для каналів обміну повідомленнями, Verint по...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інфо...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA — це хмарна платформа SaaS, яка допомагає глобальним виробникам скорочувати надлишок запасів, запобігати критичній нестачі та налагоджувати оперативне управління. Платформа орієнтована на фабрику, усуваючи розрив між складними ланцюгами постачання та інвентарними операціями та їхніми застарі...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає повне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим групам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, ел...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — це потужний програмний інструмент для розробки та розгортання моделей машинного навчання. Він забезпечує зручний інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати, навчати та оцінювати нейронні мережі, не вимагаючи глибоких знань програмування. Завдяки широкому спектру функцій і алг...
DataRobot
datarobot.com
ВІДЧИНЕНО. гнучкий. Створено для адаптації до потреб вашої команди в області ШІ. DataRobot об’єднує всі ваші генеративні та прогнозні робочі процеси в одну потужну платформу. Швидко створюйте штучний інтелект, який потрібен вашому бізнесу, керуйте всіма своїми активами та залучайте експертів зі штуч...
QuData
qudata.com
Основними сферами компетенції QuData є розмовний штучний інтелект (розпізнавання мови, системи діалогу, голосові помічники); розуміння природної мови; аналіз зображення (класифікація та сегментація зображення, виявлення об'єкта/обличчя); аналіз поведінки клієнтів. Команда програмістів і спеціалістів...
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. -Інтерактивні синхронізовані процедури в режимі реального часу для кількох програм/місій -Вб...
Braincube
braincube.com
Braincube — це інтелектуальний набір платформ IIoT із бізнес-додатками та експертними програмами, розробленими для промисловості. Платформа Braincube та готові додатки дають змогу виробникам миттєво та довгостроково отримувати користь від потоків даних і аналітики великих даних. Його робоче програмн...
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на...
Knowi
knowi.com
Knowi — це сучасна платформа бізнес-аналітики, спеціально створена для сучасних сучасних даних, що дозволяє підприємствам будь-якого розміру значно скоротити відстань від необроблених даних до передбачення та дії. Завдяки вбудованій інтеграції практично з будь-яким джерелом даних, включаючи NoSQL, S...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — це маркетингова платформа на основі ШІ, яка надає уніфіковане рішення для атрибуції, прогнозування та планування, щоб допомогти маркетологам B2B стати лідерами доходів. Платформа InfiniGrow допомагає маркетинговим групам B2B SaaS виявляти вплив будь-якої маркетингової діяльності на бізн...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Pecan
pecan.ai
Заснована в 2018 році, Pecan є платформою прогнозної аналітики, яка використовує новаторський Predictive GenAI, щоб усунути перешкоди для впровадження ШІ, зробивши прогнозне моделювання доступним для всіх даних і бізнес-команд. Керуючись генеративним штучним інтелектом, компанії можуть отримувати то...
Vortexa
vortexa.com
Сучасна енергетична аналітика, яка малює глобальну картину вантажопотоків. Визначте можливості енергетичного ринку перед конкуренцією з Vortexa.
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai є провідною платформою споживчого аналізу, яка революціонізує майбутнє зовнішніх даних для підприємств. Використовуючи запатентовану технологію штучного інтелекту, NWO.ai здатний передбачати значні зміни в мікротенденціях ще до того, як вони відбудуться, надаючи компаніям критичну інформацію,...
Enveyo
enveyo.com
Хмарний набір рішень Enveyo дозволяє організаціям оптимізувати кожен крок своїх процесів доставки. Від моменту розміщення замовлення до моменту доставки посилки програмне забезпечення логістики Enveyo розроблено, щоб заощадити час, гроші та головний біль вашої організації. Перетворіть свій процес до...
Prevedere
prevedere.com
Хмарні рішення бізнес-аналітики Prevedere забезпечують безпрецедентну точність прогнозів, використовуючи передбачувальну силу глобальних економічних даних.
Predelo
predelo.com
Отримуйте прогнози на основі штучного інтелекту та оптимізовані рішення для вашого бізнесу на автопілоті, безпосередньо інтегровані з інструментами, якими ви вже користуєтеся.
Verteego
verteego.com
Штучний інтелект Verteego аналізує ваші дані в режимі реального часу та генерує рекомендації для оптимізації вашого ланцюжка поставок і посилення маркетингової кампанії.
Discern
discern.io
B2B-компанії використовують багато тих самих технологічних платформ і хочуть відстежувати однакові показники... то чому побудови бізнес-аналітики повністю налаштовані? Це означає, що мільйони доларів витрачаються даремно на додаткові інструменти та кількість персоналу, а також кілька місяців або рок...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.