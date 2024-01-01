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Програмне забезпечення PR CRM - Найпопулярніші застосунки - Канада
Програмне забезпечення CRM зі зв’язків із громадськістю (PR) полегшує зберігання контактних даних і керування стосунками із зацікавленими сторонами та впливовими особами, такими як журналісти та блогери. Це програмне забезпечення, налаштоване відповідно до конкретних потреб PR-агентств і відділів, забезпечує PR-команди основними інструментами для ефективної комунікації з представниками ЗМІ, моніторингу історії взаємодії компанії з окремими впливовими особами та оцінки рівня залученості PR-кампаній. Програмне забезпечення PR CRM зазвичай інтегрується з іншими PR-рішеннями, такими як розповсюдження прес-релізів і аналітичне програмне забезпечення. Незважаючи на те, що інструменти націлювання на засоби масової інформації та впливові особи частково збігаються, PR CRM насамперед допомагає відстежувати, організовувати та оцінювати існуючі зв’язки із засобами масової інформації, тоді як остання зосереджується переважно на пошуку потенційних клієнтів та роботі з громадськістю.
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Prezly
prezly.com
Prezly — це універсальний інструмент для розповіді історій для сучасних внутрішніх PR-команд і агентств. З Prezly ви можете заощадити час на жонглюванні кількома застарілими інструментами, такими як документи Word, звичайні текстові електронні листи з великими вкладеннями та електронні таблиці Excel...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack допомагає організаціям будувати довіру, розповідати історії та демонструвати цінність зароблених ЗМІ. Ми робимо це за допомогою програмного забезпечення для управління зв’язками з громадськістю, яке поєднує медіа-базу даних, презентації, моніторинг і звітність для створення висвітлення в п...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні медіа для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати висвітлення та частку ...
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, за допомогою якого компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних медіа-контак...
PR.co
pr.co
pr.co створює чудово оформлені онлайн-редакції та програмне забезпечення, щоб допомогти PR-командам підвищити охоплення ЗМІ та впізнаваність бренду та створити позитивну репутацію. Наші онлайн-редакції допомагають сяяти віхам вашої компанії та спрощують зв’язок із вашим брендом для будь-якої зацікав...
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа підтримки комунікацій. Wiztrust — це багатоканальна платформа розповсюдження, створена для спрощення внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Один інструмент для розповсюдження вашого вмісту будь-яким каналом для будь-якої зацікавленої сторони. Хмарне рішення Wiztrust стало безцінним для компан...
Collaborator.pro
collaborator.pro
Collaborator.pro — біржа прямої реклами, яка з'єднує рекламодавця і видавця сайту (інформаційні сайти, ЗМІ, блоги, видавництва, портали). Мета — розміщення реклами у вигляді гостьових постів на ринку СНД і світу.
Wizikey
wizikey.com
Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та інформацією про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знаходити потрібну гру...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Заснована в 2003 році, Mynewsdesk пропонує сучасне цифрове PR-рішення для бізнесу, щоб взаємодіяти з журналістами, впливовими особами, клієнтами та іншими важливими зацікавленими сторонами. Універсальна PR-платформа дозволяє легко створювати та поширювати новини та контент, стежити за тим, що говоря...