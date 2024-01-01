Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення PR CRM - Найпопулярніші застосунки - Беліз Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення CRM зі зв’язків із громадськістю (PR) полегшує зберігання контактних даних і керування стосунками із зацікавленими сторонами та впливовими особами, такими як журналісти та блогери. Це програмне забезпечення, налаштоване відповідно до конкретних потреб PR-агентств і відділів, забезпечує PR-команди основними інструментами для ефективної комунікації з представниками ЗМІ, моніторингу історії взаємодії компанії з окремими впливовими особами та оцінки рівня залученості PR-кампаній. Програмне забезпечення PR CRM зазвичай інтегрується з іншими PR-рішеннями, такими як розповсюдження прес-релізів і аналітичне програмне забезпечення. Незважаючи на те, що інструменти націлювання на засоби масової інформації та впливові особи частково збігаються, PR CRM насамперед допомагає відстежувати, організовувати та оцінювати існуючі зв’язки із засобами масової інформації, тоді як остання зосереджується переважно на пошуку потенційних клієнтів та роботі з громадськістю.