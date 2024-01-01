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Програмне забезпечення PR Analytics - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для аналізу зв’язків з громадськістю (PR) дає компаніям змогу оцінювати ефективність своїх PR-ініціатив. Він дає цінну інформацію про те, які PR-заходи стимулюють трафік і залучення, відрізняючи ефективні стратегії від менш впливових. Ці відомості дають PR-командам змогу оцінювати масштаби своїх дій і приймати обґрунтовані рішення для майбутніх кампаній. Такі інструменти служать для PR-компаній засобом демонстрації своєї цінності клієнтам і дозволяють внутрішнім спеціалістам із комунікацій аналізувати їхні кампанії. Як правило, інтегроване з іншим програмним забезпеченням для PR, таким як розповсюдження прес-релізів, медіа-таргетування та інструменти моніторингу, програмне забезпечення PR-аналітики підвищує ефективність PR-зусиль.
Запит на новий застосунок
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Business Wire
businesswire.com
Світовий лідер у розповсюдженні прес-релізів і розкритті нормативної інформації. Фахівці зі зв’язків з громадськістю та інвесторами покладаються на Business Wire для широкого та цільового охоплення ринку.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...
Prezly
prezly.com
Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.
Muck Rack
muckrack.com
Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard було засновано в 2015 році з метою надання PR-світу сучасного інструменту для аналізу даних і медіа-розвідки. Додаток пропонує моніторинг медіа, детальний аналіз, інформаційні панелі та звіти, а також мультимедійний архів, який полегшує пошук старіших статей. Окрім цих класичних функцій, ...
Signal AI
signal-ai.com
У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure забезпечує надійний і комплексний моніторинг теле- та радіомовлення, моніторинг Інтернету, моніторинг LexisNexis/Print, медіа-розвідку та PR-аналіз. Ми також пропонуємо базу даних медіа-контактів. News Exposure створив ексклюзивну нішу в галузі, зберігаючи постійний HD-архів, починаючи...
CoverageBook
coveragebook.com
Робіть звіти про покриття швидше. Красиво оформлені звіти з надійними PR-метриками, якими ви можете пишатися.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, завдяки якому компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних контактів зі ЗМІ ...
Arkreach
arkreach.com
Створюйте медіа-списки, вимірювайте продуктивність, оптимізуйте вміст, долайте кризи Arkreach — це набір продуктів для ваших комунікаційних потреб, використовуючи медіа-дані, орієнтовані на читача, для планування, оптимізації та оцінки. За допомогою цього продукту ви можете створювати медіа-списки, ...
MVPR
mvpr.io
MVPR поєднує PR-операційну систему з підтримкою штучного інтелекту та старшого PR-консультанта. щоб допомогти компаніям налагодити міцні стосунки з журналістами та отримати висвітлення в ЗМІ, зберігаючи повну власність над повідомленнями та процесом.
Commetric
commetric.com
Функції продукту Commetric Media Analytics: - Поєднання кількісних високорівневих вимірювань медіа з поглибленим якісним аналізом під керівництвом людини для забезпечення повного розуміння ефективності медіа. - Кількісні показники, такі як активність у часі, частка голосу та обсяг за форматом, допом...
Releasd
releasd.com
Випуск: Звіти про покриття наступного покоління. Releasd демонструє весь спектр діяльності, яку здійснюють сучасні піарники, у візуальному форматі, який подобається зайнятим клієнтам і керівникам. Більше контролю: швидко налаштовуйте макети, щоб продемонструвати свою роботу на свій смак. Просто пере...
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа підтримки комунікацій. Wiztrust — це багатоканальна платформа розповсюдження, створена для спрощення внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Один інструмент для розповсюдження вашого вмісту будь-яким каналом для будь-якої зацікавленої сторони. Хмарне рішення Wiztrust стало безцінним для компан...
ACCESSWIRE
accesswire.com
Онлайн-платформа розповсюдження ACCESSWIRE® надає професіоналам із комунікацій простіший і ефективніший робочий процес для повсякденної діяльності. Професіонали з комунікацій тепер мають єдине джерело, куди вони можуть розповсюджувати прес-релізи, створювати відділ новин і планувати свої події одним...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel пропонує унікальне поєднання таланту, інструментів і технологій для професіоналів із зв’язків із громадськістю та комунікацій, які шукають програмне забезпечення та послуги для моніторингу та аналізу медіа, підібраних експертами. Такі провідні бренди, як Johnson & Johnson, Intuit, Bell Tex...
Truescope
truescope.com
Truescope — це служба моніторингу та вимірювання медіа, що розвивається найшвидше. Truescope надає інформацію про медіа та бізнес-аналітику в реальному часі для організацій у всьому світі. Його місія полягає в тому, щоб використовувати кращий контент, чистіші дані та новітні технології для кращого і...
Wizikey
wizikey.com
Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та уявленнями про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знайти потрібну групу р...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні засоби масової інформації для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати ви...
Newswire
newswire.com
Newswire — це медіа-технологічна компанія, яка надає своїм клієнтам послуги з розповсюдження прес-релізів, які допомагають підвищити впізнаваність бренду, заробити згадки в ЗМІ, підвищити видимість в Інтернеті, покращити ефективність оптимізації пошукових систем, збільшити продажі тощо. На додаток д...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Відкрийте для себе вплив PR в Інтернеті! Слідкуйте за тим, що говорять про ваш бренд, створюйте свою історію, визначте та залучайте свою аудиторію та аналізуйте результати.