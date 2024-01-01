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Програмне забезпечення PR Analytics - Найпопулярніші застосунки - Швейцарія
Програмне забезпечення для аналізу зв’язків з громадськістю (PR) дає компаніям змогу оцінювати ефективність своїх PR-ініціатив. Він дає цінну інформацію про те, які PR-заходи стимулюють трафік і залучення, відрізняючи ефективні стратегії від менш впливових. Ці відомості дають PR-командам змогу оцінювати масштаби своїх дій і приймати обґрунтовані рішення для майбутніх кампаній. Такі інструменти є засобом для PR-фірм, щоб продемонструвати клієнтам свою цінність і дозволити внутрішнім спеціалістам з комунікацій аналізувати їхні кампанії. Як правило, інтегроване з іншим програмним забезпеченням PR, таким як розповсюдження прес-релізів, медіа-таргетингу та інструменти моніторингу, програмне забезпечення PR-аналітики підвищує ефективність PR-зусиль.
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Meltwater
meltwater.com
Meltwater, піонер медіа-розвідки, надає PR, комунікаційним і маркетинговим професіоналам інформаційну перевагу, необхідну для того, щоб залишатися попереду, і єдине інтегроване рішення для ефективності. Оскільки Meltwater є єдиним комплексним рішенням для PR і соціальних медіа, понад 30 000 компаній...
Critical Mention
criticalmention.com
Найшвидша та найнадійніша універсальна медіа-платформа «все-в-одному» з глобальним моніторингом ЗМІ, базою даних контактів зі ЗМІ та надійною аналітикою. Результати пошуку легко аналізуються, перетворюються на корисні дані та публікуються за допомогою комплексного медіа-пакету Earned від Critical Me...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Business Wire
businesswire.com
Business Wire, світовий лідер у розповсюдженні прес-релізів і регулятивних послугах з розкриття інформації, пропонує повний набір рішень для зв’язків з громадськістю та інвесторами. Зосереджуючись на допомозі клієнтам у досягненні цілей розповсюдження новин, команда Business Wire використовує велики...
Newswire
newswire.com
Newswire — це медіа-технологічна компанія, яка надає своїм клієнтам послуги з розповсюдження прес-релізів, які допомагають підвищити впізнаваність бренду, заробити згадки в ЗМІ, підвищити видимість в Інтернеті, покращити ефективність оптимізації пошукових систем, збільшити продажі тощо. На додаток д...
Prezly
prezly.com
Prezly — це універсальний інструмент для розповіді історій для сучасних внутрішніх PR-команд і агентств. З Prezly ви можете заощадити час на жонглюванні кількома застарілими інструментами, такими як документи Word, звичайні текстові електронні листи з великими вкладеннями та електронні таблиці Excel...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує власну технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обміну вміс...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack допомагає організаціям будувати довіру, розповідати історії та демонструвати цінність зароблених ЗМІ. Ми робимо це за допомогою програмного забезпечення для управління зв’язками з громадськістю, яке поєднує медіа-базу даних, презентації, моніторинг і звітність для створення висвітлення в п...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмислює зароблені ЗМІ за допомогою своєї технології управління зв’язками з громадськістю. Платформа PRM дає змогу фахівцям з маркетингу та комунікацій знаходити правильні медіа для презентації своїх історій, керувати зв’язками зі ЗМІ та кампаніями, відстежувати висвітлення та частку ...
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, за допомогою якого компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних медіа-контак...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard було засновано в 2015 році з метою надання PR-світу сучасного інструменту для аналізу даних і медіа-розвідки. Додаток пропонує моніторинг медіа, детальний аналіз, інформаційні панелі та звіти, а також мультимедійний архів, який полегшує пошук старіших статей. Окрім цих класичних функцій, ...
Signal AI
signal-ai.com
У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure забезпечує надійний і комплексний моніторинг теле- та радіомовлення, моніторинг Інтернету, моніторинг LexisNexis/Print, медіа-розвідку та PR-аналіз. Ми також пропонуємо базу даних медіа-контактів. News Exposure створив ексклюзивну нішу в галузі, зберігаючи постійний HD-архів, який дату...
CoverageBook
coveragebook.com
CoverageBook створено для зайнятих PR-професіоналів, тож ви можете витрачати менше зусиль на звітування про висвітлення та спрямувати свою енергію на важливіші частини PR. Робіть звіти про покриття швидше. Кому довіряють понад 13 000 спеціалістів зі зв’язків з громадськістю в агентствах та їхніх фір...
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа підтримки комунікацій. Wiztrust — це багатоканальна платформа розповсюдження, створена для спрощення внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Один інструмент для розповсюдження вашого вмісту будь-яким каналом для будь-якої зацікавленої сторони. Хмарне рішення Wiztrust стало безцінним для компан...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
Arkreach
arkreach.com
Створюйте медіа-списки, вимірювайте продуктивність, оптимізуйте вміст, долайте кризи Arkreach — це набір продуктів для ваших комунікаційних потреб, використовуючи медіа-дані, орієнтовані на читача, для планування, оптимізації та оцінки. За допомогою цього продукту ви можете створювати медіа-списки, ...
MVPR
mvpr.io
MVPR поєднує PR-операційну систему з підтримкою штучного інтелекту та старшого PR-консультанта. щоб допомогти компаніям будувати міцні стосунки з журналістами та отримувати висвітлення в ЗМІ, зберігаючи при цьому повну власність над повідомленнями та процесом.
Commetric
commetric.com
Функції продукту Commetric Media Analytics: - Поєднання кількісних високорівневих вимірювань медіа з поглибленим якісним аналізом під керівництвом людини для забезпечення повного розуміння ефективності медіа. - Кількісні показники, такі як активність у часі, частка голосу та обсяг за форматом, допом...
Releasd
releasd.com
Випуск: Звіти про покриття наступного покоління. Releasd демонструє весь спектр діяльності, яку здійснюють сучасні піарники, у візуальному форматі, який подобається зайнятим клієнтам і керівникам. Більше контролю: швидко налаштовуйте макети, щоб продемонструвати свою роботу на свій смак. Просто пере...
ACCESSWIRE
accesswire.com
Онлайн-платформа розповсюдження ACCESSWIRE® надає професіоналам із комунікацій простіший і ефективніший робочий процес для повсякденної діяльності. Професіонали з комунікацій тепер мають єдине джерело, куди вони можуть розповсюджувати прес-релізи, створювати відділ новин і планувати свої події одним...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel пропонує унікальне поєднання талантів, інструментів і технологій для професіоналів із зв’язків із громадськістю та комунікацій, які шукають програмне забезпечення та послуги для моніторингу та аналізу медіа, підібраних експертами. Такі провідні бренди, як Johnson & Johnson, Intuit, Bell Te...
Truescope
truescope.com
Truescope — це служба моніторингу та вимірювання медіа, що розвивається найшвидше. Truescope надає інформацію про медіа та бізнес-аналітику в реальному часі для організацій у всьому світі. Його місія полягає в тому, щоб використовувати кращий контент, чистіші дані та новітні технології для кращого і...
Wizikey
wizikey.com
Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та інформацією про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знаходити потрібну гру...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive є глобальним партнером у сфері PR та комунікацій. Працюючи з тисячами організацій по всьому світу, ми розуміємо тиск, з яким ви стикаєтеся. Як створення сильного бренду та репутації. Бути очима, вухами та совістю вашої організації. Підтримка C-suite, ширшого бізнесу та його успіху. Ми поєд...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Заснована в 2003 році, Mynewsdesk пропонує сучасне цифрове PR-рішення для бізнесу, щоб взаємодіяти з журналістами, впливовими особами, клієнтами та іншими важливими зацікавленими сторонами. Універсальна PR-платформа дозволяє легко створювати та поширювати новини та контент, стежити за тим, що говоря...