Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення PR Analytics - Найпопулярніші застосунки - Ботсвана Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для аналізу зв’язків з громадськістю (PR) дає компаніям змогу оцінювати ефективність своїх PR-ініціатив. Він дає цінну інформацію про те, які PR-заходи стимулюють трафік і залучення, відрізняючи ефективні стратегії від менш впливових. Ці відомості дають PR-командам змогу оцінювати масштаби своїх дій і приймати обґрунтовані рішення для майбутніх кампаній. Такі інструменти є засобом для PR-фірм, щоб продемонструвати клієнтам свою цінність і дозволити внутрішнім спеціалістам з комунікацій аналізувати їхні кампанії. Як правило, інтегроване з іншим програмним забезпеченням PR, таким як розповсюдження прес-релізів, медіа-таргетингу та інструменти моніторингу, програмне забезпечення PR-аналітики підвищує ефективність PR-зусиль.