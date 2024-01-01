POS програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Азербайджан

SALIDO

salido.com

SALIDO — це ОС для ресторанів, єдина платформа, яка об’єднує ваші ресторанні операції під одним входом. Незалежно від того, чи є ви оператором одного чи кількох підрозділів, ми використовуємо підхід на рівні підприємства до оптимізації всіх ваших операцій. SALIDO було створено з урахуванням інтересі...